Memleketine saray gibi otel yaptı! Manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Elazığ'da bir iş insanı, yıllar önce döndüğü köyünde üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye yaz ve kış turizminin yanı sıra bağ bozumu turizmine de katkı sağlayacak bir otel yaptırdı.
İHA
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Elazığlı elektronik mühendisi Fırat Aral, bir süre şehir dışında çalıştıktan sonra memleketine dönerek kendi işinin başına geçti.
İHA
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Aral, memleketi Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kürk köyü Eskibağlar mevkiinde arazi alarak "öküzgözü ve boğazkere" üzümü yetiştirip kurduğu işletmede işlemeye başladı.
İHA
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Son olarak bölgede butik otel kurmaya karar veren Aral, bu yönde girişime yöneldi.
İHA
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Elazığ'ın eski dönem mimarisinden esinlenerek hazırlattığı proje kapsamında çalışma başlatan Aral, köyünde Eskibağlar mevkiinde 50 dönüm üzerine 13 odadan oluşan otel, havuz, hamam, restoran, tadım odası ve yöresel ürünler satış merkezi ile hizmet verecek olan oteli yaptırdı.
İHA
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Biten ve son rötuşları yapılan yanında üzüm bağları bulunun otel, yapısı ve manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.
İHA
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Artık son aşamada olduklarını belirten işletme sorumlularından Nilüfer Akkuş, restoran kısmında kahvaltı ve içecek kısmını faaliyete aldıklarını, diğer kısmında son rötuşların yapıldığını aktardı.
İHA
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En kısa sürede oteli tamamen hizmete açacaklarını dile getiren Akkuş, "Sivrice’nin otel ihtiyacını karşılayacağız.
İHA
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Kışın Hazar Baba Kayak Merkezimiz ve yazın da gölümüz var. İlçemiz turist alan bir yer. Buraya gelen misafirlerimiz öncelikle görsel bir açıdan doymuş olacaklar.
İHA
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Görsel bir doyumluluk olacak. Eski otantik ve doğal bir yapı olduğu için insanlar sıra dışı bir yerde kalacak. Onun tadını çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.
İHA
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Akkuş, otel sayesinde bağ bozumu turizmine de önemli bir katkı sunacaklarını kaydetti.