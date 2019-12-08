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Seyahat
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, Anadolu Ajansı, DHA, İHA
08 Aralık 2019 - 08:22,

Konya’nın en lezzetli 10 hali

‘Mevlanayı Anma Törenleri’ dün Konya’da başladı. 17 Aralık’a kadar sürecek olan ‘Mevlana’nın 746’ncı vuslat yıldönümü’ etkinliklerine katılmak üzere Konya’ya gidecekler için uzmanlara sorup bir lezzet listesi hazırladık… İşte Konya’ya gitmişken tatmadan dönmememiz gereken en iyi 10 lezzet ve bunları tadabileceğiniz adresler.

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1KONYALILARDAN VE YEME İÇME YAZARLARINDAN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

KONYALILARDAN VE YEME İÇME YAZARLARINDAN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Uğur İbrahim Altay / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
İsmail Akkaya / DHA Konya şefi
Yılmaz Sandıkçı / Konya’nın Sesi Gazetesi köşe yazarı
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Eray Kılıç / Yeme-içme yazarı

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Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu
Sinan Hamamsarılar / Yeme-içme, seyahat blogger’ı
Nilhan Aras / Yemek kültürü yazarı
Aylin Öney Tan / Yeme-içme yazarı
Oğulcan Tatar / Hürriyet Seyahat gezgini

3FIRIN KEBABI

FIRIN KEBABI

6 saatte pişiyor, jet hızıyla bitiyor
Selçuklular döneminden gelen fırın kebabı, kuzu etinden yapılıyor. “Ön kol ve kaburga etinin kullanıldığı kebabın Konya’da tadımını yapabileceğiniz en iyi adres ise Ali Baba Fırın Kebap Salonu” diyor Saffet Emre Tonguç.

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Büyük tencerelere konulan etler, meşe odununda yaklaşık altı saat pişirildikten sonra yanında pide ve kuru soğanla birlikte servis ediliyor.

5ETLİ EKMEK

ETLİ EKMEK

Tescilli bir Konya klasiği
Konya’nın yöresel lezzetleri denilince akla ilk olarak ince hamur üzerine kıymadan yapılıp, odun ateşinde pişirilen etli ekmek geliyor.

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1200’li yıllardan beri Konya’da üretildiği belirlenen ve 1923 yılından itibaren de kebapçılarda sunulan etli ekmeği şehirde yiyebileceğiniz birçok nokta var. İsmail Akkaya coğrafi işaret tescili olan bu lezzetin en iyisinin Havzan Etli Ekmek’te yenilmesini öneriyor.

7BAMYA ÇORBASI

BAMYA ÇORBASI

Düğünlerin de damakların da vazgeçilmezi
Konya’da özellikle düğün ve özel davetlerdeki yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinin başında bamya çorbası geliyor. Kuru haldeki bamya önce biraz kavrulduktan sonra, daha önce hazırlanan kavrulmuş kuşbaşı etle birlikte pişirilip servis ediliyor. Bu çorbayı yöresel yemeklerin sunulduğu ve kenti kuş bakışı izleyebileceğiniz Akyokuş Konya Mutfağı’nda tadabilirsiniz. Fotoğraf: Abdullah Coşkun / Anadolu Ajansı

8TİRİT

TİRİT

Yetişen yiyebiliyor
Bayat ekmekleri değerlendirmek için yapılan ‘tirit’; kuzu eti ve kare kare doğranmış tandır ekmeği ile yapılıp üzerine yoğurt dökülerek sunuluyor. Bu lezzeti Tiritçi Mithat’ta yiyebilirsiniz. Başka bir yemeğin olmadığı bu lokantada tirit, öğle saatlerinde hızla tüketiliyor ve dükkân kapatılıyor. Lokantanın şırası ve zerdesi de çok seviliyor, gitmişken denemeden dönmeyin. Fotoğraf: Halil Fidan / Anadolu Ajansı

9SAC ARASI

SAC ARASI

Çıtır çıtır bir final
Konya’nın lezzetli yemeklerini taçlandırmak için tatlılar arasında yöreye özgü sac arası öne çıkıyor. Kaymakla yağlanan hamuru rulo halinde fırında pişirildikten sonra üzerine şerbet ekleniyor.

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Salih Seçkin Sevinç “Sac arası Konya’ya özgü çıtır çıtır meşhur bir tatlı ve bu tatlının en güzel örneklerinden birini ‘Mevlana Konya Mutfağı’nda yiyebilirsiniz” diyor.

11ARABAŞI ÇORBASI

ARABAŞI ÇORBASI

Bozkır kışının vazgeçilmezi
Konya lezzetleri arasında önemli yer tutan çorba çeşitlerinden biri de arabaşı. Bütün tavuğun içi didiklenerek yapılan bu çorba üzerine maydanoz serpilerek ve yanında baklava dilimi şeklinde kesilen hamurla servis ediliyor.

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Konya’da soğuk kış günlerinde sık tüketilen arabaşı çorbasını ‘Zemzem Çorbacı’da deneyebilirsiniz.

13PATLICAN ORTA KEBABI

PATLICAN ORTA KEBABI

Yemeden dönen kaybeder
Patlıcan orta, diğer bir deyişle patlıcan orta kebabı Konya mutfağına has yemeklerden... Bu lezzet patlıcan, domates, biber ve kuzu kaburgadan yapılıyor. Birçok restoranda yapılan bu yemeğin en iyilerinden birini Lokmahane’ye Lokantası’nda tadabilirsiniz. Uğur İbrahim Atalay “Patlıcan Konya’nın tadılmadan dönülmemesi gereken lezzetlerinden birisi” diyor. Fotoğraf: Müslüm Etgü / Anadolu Ajansı

14KONYA KÜFLÜSÜ

KONYA KÜFLÜSÜ

Tarihi Konya kadar eski
Bu bir peynir çeşidi… Yerli rokfor da denilebilir. Türkiye’nin en iyi peynirleri arasında gösteriliyor ve yerlileri tarafından Konya’nın tarihi kadar eski olduğu iddia ediliyor. Koyun, keçi, inek sütlerinden tek tek yapılabildiği gibi, karışık sütlerden de yapılıyor. Püf noktası ise sütün yağının tamamen alınmış olması ve özel olarak deri tulumlar içinde küflendirilmesi. En iyisini alabileceğiniz adres ise ‘Kadınlar Pazarı’.

15RECAİ BÖREĞİ

RECAİ BÖREĞİ

Bir börekten daha fazlası
Bir çeşit pide olup, ‘zırhla’ çekilmiş bıçak arası etin üzerine, Konya küflü peyniri koyularak fırınlanması ve fırından çıkarken de tereyağı ile yağlanmasıyla yapılıyor. Ekstra lezzet vermesi için, bıçak arası ete çok az domates ve taze yeşil biber de karıştırıyor. Börekle birlikte masaya maydanoz, salata, turp ve soğan ezme de geliyor. Eray Kılıç bu özel ve lezzetli böreğin ‘Halk Etliekmek’te yenilmesini öneriyor. Fotoğraf: DHA

16YAĞ SOMUNU

YAĞ SOMUNU

Yedi çeşit peynirle yapılıyor
Hamur işi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir lezzet... Yağ somunu içine yedi çeşit peynir koyularak fırınlanan bir somun. Aylin Öney Tan “Küflü peynir düşkünüyseniz hemen Konya’ya doğru yola çıkın. Mis gibi tereyağı ve Konya küflü peyniri ile hazırlanan susamlı ve çörek otlu yağ somunu aklınızı başından alacak. Pideci Hasar Şendağlı Fırın’ında bu lezzeti tadabilirsiniz” diyor. Fotoğraf: İHA

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