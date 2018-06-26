Kaya üzerinde ıssız bir hayat! Her gün buraya çıkıyor, nedeni ise...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gürcistan’da bulunan Katskhi Dikiti görenleri hayrete düşürüyor. Katskhi Dikiti aslında doğal bir kireçtaşı sütunu. İşin ilginç tarafı ise burada tek başına yaşan biri var: Maxime Qavtaradze. İşte dünyanın ne ilginç yeri olan Katskhi Dikiti’nin tuhaf hikâyesi…
Gürcistan’da bulunan Katskhi Dikiti görenleri hayrete düşürüyor. Katskhi Dikiti aslında doğal bir kireçtaşı sütunu. İşin ilginç tarafı ise burada tek başına yaşan biri var: Maxime Qavtaradze. İşte dünyanın ne ilginç yeri olan Katskhi Dikiti’nin tuhaf hikâyesi…
Fotoğraflar:Alamy, Journal of Nomads, svobodaradio. livejournal
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The Katskhi Dikit’i Gürcistan’ın batısında bir bölge olan Imereti’de bulunuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olan bu yapı Katskhura küçük nehir vadisinden görülebiliyor.
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Katskhi oldukça önemli bir manzaraya sahip olduğu için insanlar ona özel bir anlam yüklüyor. Örnek olarak ise Hristiyanlığın başlamasından önce Katskhi Dikiti’nin paganlar tarafından kutsal bir yer olarak kullanılıyordu.
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Katskhi aslında doğal bir kireçtaşı sütunu. Bu tek parça anıtın en tepe kısmında bir manastır bulunuyor ve manastırda yalnızca bir kişi yaşıyor. O kişide Maxime Qavtaradze adında bir papaz.
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Katskhi Dikit’in en tepe kısmındaki manastırda yaşayan Qavtaradze bu ilginç yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.
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Burası milattan sonra 6. ve 8. yüzyıl başlarında Hristiyan sofular tarafından kurulmuş bir yer olarak biliniyor ve buna inanılıyor
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Bu eski sofu geleneğinin devam ettirileceğini söyleyen kişilerden biride Maxime.
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Hatta Maxime Katskhi Dikit’inin üstünde yapılacak en son şeyin bu olacağını savunuyor.
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Katskhi Tanrı'nın bereketini temsil eden bir yer olarak düşünülmüş ve bu nedenle birçok ayin orada yürütülmüş.
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Hristiyanlığın gelmesiyle yeni bir görev edinen dikit artık bereketlilikle ilişkilendiriliyor.
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Bunun yerine gelen inançsadikiti, bir insanın dünyayla bağlantısının kesilmesini sağlayan obje yerine koydu.
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Milattan sonra 6. ve 8. yüzyılları arasında günah çıkartan papaz Aziz Maximus’a atfedilen bir kilise, Katskhi Dikit’inin en tepesine inşa edilmiş.
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Bilindiği üzere, Katskhi Dikit’i Hristiyan keşişler tarafından yıllarca kullanılmış.
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Buna rağmen, araştırmacılar yalnızca 20. yüzyıl boyunca sütunu keşfetmişler.
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Dikitin alimler tarafından incelenmesi ise 1944 yılında yapılmış.
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Dikit konusundaki sistematik çalışmalar ise 1999 yılından sonra yürütülmüş.
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Ve bunun sonucunda bir zamanlar dikitin üzerinde bulunan yapılara ışık tutulmuş.
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Yani bunun sonucunda Kiliseden ayrı olarak keşfedilmiş.
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Aynı zamanda Katskhi Dikit’inde şarap mahzeni de dahil olmak üzere keşişlerin yaşaması için yapılan birçok hücrede bulunmakta.
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Bunlara ek olarak, burada 2007’de küçük bir kireçtaşı tabakası keşfedildi.
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Bu tabaka üzerinde 13. yüzyıldaki eski yazı diline ait Gürcü alfabesiyle yazılmış bir yapıt bulundu.
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Ayrıca yazıt yerliler tarafından Katskhi Dikit’i için kullanılan diğer bir isim olan 'Hayat Sütunu’'na gönderme yapmaktaydı.
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Bu ilginç yapı şuanda tarihi niteliğe sahip bir yer konumunda bulunuyor.
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Günümüzde ise dikitin tepesinde antik kilisenin yalnızca kalıntıları bulunuyor.