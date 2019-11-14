Kasnak Meşesi Ormanı 'kesin korunacak hassas alan' oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında bulunan kasnak meşesi ormanı, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Eğirdir'deki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Kararda, "Isparta ili Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Kasnak meşesi, doğal olarak sadece Eğirdir'e bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarında yetişiyor.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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1987'de "tabiat koruma alanı" ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki ormanda, boyu 30 metreyi aşan, 1,6 metreye ulaşan çaplarıyla 650 yıllık kasnak meşeleri var.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Küçük grup ile kümeler halinde bulunan kasnak meşesi, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılan ağaç, daha önce ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanılması dolayısıyla yöre halkı tarafından "kasnak meşesi" ismiyle anılıyor.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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218 bitki türü tespit edilen koruma alanında kasnak meşesinin yanı sıra saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da yer alıyor.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Isparta'ya 69, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktaki bin 300 hektarlık kasnak meşesi ormanı, rengarenk görünümüyle ilgi çekiyor.
Anadolu Ajansı - DHA | Fotoğraflar: AA, DHA
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Dağcı ve profesyonel rehber Cuma Gök, ormanda doğa yürüyüşü yaptıklarını, sonbaharın renklerini fotoğrafladıklarını ve bölgede kısa süre kamp yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.