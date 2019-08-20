Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kalabalık çekildi, şimdi tam zamanı! Hâlâ yıllık iznini kullanmayanlar bu liste size göre...
Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. Bayram tatiliyle birlikte oldukça kalabalık olan yerler şu sıralar çılgın yaz kalabalığından biraz uzak... Yıllık izninizi kullanmadıysanız, tatil planı yapıyorsanız bu liste tam size göre...
Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. Bayram tatiliyle birlikte oldukça kalabalık olan yerler şu sıralar çılgın yaz kalabalığından biraz uzak... Yıllık izninizi kullanmadıysanız, tatil planı yapıyorsanız bu liste tam size göre...
Akdeniz’de plajlarıyla ünlü güzellik Doğu Akdeniz’in sahilinde önemli bir liman şehri Mersin… Uzun sahil şeridini kaplayan palmiye ağaçlarından dolayı palmiyeler şehri olarak da biliniyor. Tarihi bir mirasın üzerine kurulan şehir, birçok kültürü hâlâ içinde barındırmaya devam ediyor. Burada denize girilecek birçok plaj ve koy var.
Denize girilecek ilk yer yapraklı Koy… Mersin’in Silifke ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyo. Şehrin en temiz ve en güzel denizi olarak biliniyor. Suyu çok soğuk. Sebebi araştırıldığında ise beş ayrı noktadan su kaynağının olduğu ortaya çıkmış. Deniz suyunun güzelliği de buradan geliyor. Çevresinde oldukça büyük kayalar olmasına rağmen denize girilmesine engel olmuyorlar. Bir diğer yer de Narlıkuyu… Merkez’e 65, Silifke’ye 20 km uzaklıkta olan Narlıkuyu, özellikle Güneydoğu illerinden gelen tatilcilerin uğrak noktası.
Mutlaka uğranılması gerekilen yer ise Mersin Kız Kalesi… UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesi’ne giren Kız Kalesi, her yıl yerli-yabancı birçok turisti ağırlıyor. Erdemli ilçesinde bulunan plajdaki kale, tarihi dokusu ve geçmişten günümüze birçok destansı hikâyeleriyle merak uyandırıyor.
Öyle ki kendisine hedef koyarak kıyıya 600 metre uzaklıktaki kaleye yüzüp gelenler oldukça fazla. Yaz aylarında çeşitli festival ve etkinliklere de ev sahipliği yapan plajın çevresinde çok sayıda pansiyon ve otel de bulunuyor.
Susanoğlu Plajı da mutlaka görülmeli... Mavi bayraklı plaj en çok rağbet gören ve oldukça uzun bir kıyaya sahip halk plajlarından. Tatil dönemlerinde fazlasıyla kalabalık olan plajda etrafta midye ve çilek satıcılarına rastlamak mümkün. Plajın içerisinde yeme-içme mekânı yok. Ama plajın hemen önünden geçen araba yolunun hizasında kendinizi kafe ve restoranları bulabilirsiniz. Plaj, 30 metreye kadar yaşlı ve çocukların denize girebilmesi için uygun…
Şehir yorgunlarına çok iyi gelecek Daracık sokaklarda bulunan birbirinden güzel tarihi cumbalı Rum evleri, yemyeşil ağaçlar arasında çiçekleri, masal diyarından fırlamış gibi rengârenk taş evlerinden dönüştürülmüş çok sayıdaki butik otelleriyle Cunda adası Türkiye’nin nadide tatil yörelerinden bir tanesi…
Ama Cunda’da Ortunç Koyu bu konuda sizi biraz şaşırtabilir. Denizi sanılanın aksine girilebilecek ısıda… Bu koyun en güzel plajı da Ada Camping’te yer alıyor. Aslında burada insanlar kamp yapmak amacıyla konaklama yapıyor ama dışarıdan da belirli bir ücret karşılığı misafir kabul ediliyor.
Aslında kasaba da değil, Kandıra’ya bağlı bir köy. Geçmişi Cenevizlilere kadar uzanan bir balıkçı köyü. İzmit'in en güzel noktası olan Kerpe, doğal güzelliklere sahne olan kayalıkları ile büyüleyici bir atmosfere sahip.
Çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Çanakkale'nin en güzel noktalarından biri olan Gökçeada, tarihi yapısı ve doğal atmosferiyle sizi kendine çekebilir. Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı…
Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres, üstelik artık çılgın kalabalıktan da eser yok. Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına genelde Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil.
Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir. Kaleköy'de gün batımını izleyebilir, sakin havasında deniz keyfi yapabilirsiniz. Ev şaraplarını da mutlaka denemelisiniz.
Turkuaz rengindeki deniziyle popüler Fethiye'nin Gökova ilçesi doğanın en cömert haliyle görülebileceği bir yer. Turkuaz rengindeki denizi ve göz alıcı sahilleriyle Gökova denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmak için ideal.
Adı gibi şirin... İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi.
Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. Ev yapımı meyveli şarapları ise dillere destan.
Geziniz esnasında ikram şaraplardan istediğiniz kadar deneyebiliyor ve dilediğinizi satın alıyorsunuz. Leziz şarapları tadıp da eli boş dönen görülmemiştir. Butik otellerde doğa dokusu hiç bozulmamış ve kendi yetiştirdikleri ürünlerle size muazzam bir kahvaltı sunuyorlar.
Kültür turu isteyenlere... En keyifli şehirlerden biri olan Eskişehir'i hâlâ görmediyseniz bu tatilinizde şehri keşfedebilirsiniz. Doktorlar caddesi, Odunpazarı ve Atlıhan çarşısı ilk görülmesi gereken yerlerden.
Yeşil ve mavi Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.