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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatKalabalık çekildi, şimdi tam zamanı! Hâlâ yıllık iznini kullanmayanlar bu liste size göre...
Seyahat

Kalabalık çekildi, şimdi tam zamanı! Hâlâ yıllık iznini kullanmayanlar bu liste size göre...

Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. Bayram tatiliyle birlikte oldukça kalabalık olan yerler şu sıralar çılgın yaz kalabalığından biraz uzak... Yıllık izninizi kullanmadıysanız, tatil planı yapıyorsanız bu liste tam size göre...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. Bayram tatiliyle birlikte oldukça kalabalık olan yerler şu sıralar çılgın yaz kalabalığından biraz uzak... Yıllık izninizi kullanmadıysanız, tatil planı yapıyorsanız bu liste tam size göre...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Akdeniz’de plajlarıyla ünlü güzellik
Doğu Akdeniz’in sahilinde önemli bir liman şehri Mersin… Uzun sahil şeridini kaplayan palmiye ağaçlarından dolayı palmiyeler şehri olarak da biliniyor. Tarihi bir mirasın üzerine kurulan şehir, birçok kültürü hâlâ içinde barındırmaya devam ediyor. Burada denize girilecek birçok plaj ve koy var.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Denize girilecek ilk yer yapraklı Koy… Mersin’in Silifke ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyo. Şehrin en temiz ve en güzel denizi olarak biliniyor. Suyu çok soğuk. Sebebi araştırıldığında ise beş ayrı noktadan su kaynağının olduğu ortaya çıkmış. Deniz suyunun güzelliği de buradan geliyor. Çevresinde oldukça büyük kayalar olmasına rağmen denize girilmesine engel olmuyorlar. Bir diğer yer de Narlıkuyu… Merkez’e 65, Silifke’ye 20 km uzaklıkta olan Narlıkuyu, özellikle Güneydoğu illerinden gelen tatilcilerin uğrak noktası.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Buraya denizin turkuaza rengini görmek için bile gidilir. Sıcaklığı ortalama 15-16 derece olan Narlıkuyu, çok tuzlu bir yapıya sahip değil. Cennet Cehennem Mağaralarına 2 km uzaklıkta.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Mutlaka uğranılması gerekilen yer ise Mersin Kız Kalesi… UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesi’ne giren Kız Kalesi, her yıl yerli-yabancı birçok turisti ağırlıyor. Erdemli ilçesinde bulunan plajdaki kale, tarihi dokusu ve geçmişten günümüze birçok destansı hikâyeleriyle merak uyandırıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Öyle ki kendisine hedef koyarak kıyıya 600 metre uzaklıktaki kaleye yüzüp gelenler oldukça fazla. Yaz aylarında çeşitli festival ve etkinliklere de ev sahipliği yapan plajın çevresinde çok sayıda pansiyon ve otel de bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Susanoğlu Plajı da mutlaka görülmeli... Mavi bayraklı plaj en çok rağbet gören ve oldukça uzun bir kıyaya sahip halk plajlarından. Tatil dönemlerinde fazlasıyla kalabalık olan plajda etrafta midye ve çilek satıcılarına rastlamak mümkün. Plajın içerisinde yeme-içme mekânı yok. Ama plajın hemen önünden geçen araba yolunun hizasında kendinizi kafe ve restoranları bulabilirsiniz. Plaj, 30 metreye kadar yaşlı ve çocukların denize girebilmesi için uygun…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Şehir yorgunlarına çok iyi gelecek
Daracık sokaklarda bulunan birbirinden güzel tarihi cumbalı Rum evleri, yemyeşil ağaçlar arasında çiçekleri, masal diyarından fırlamış gibi rengârenk taş evlerinden dönüştürülmüş çok sayıdaki butik otelleriyle Cunda adası Türkiye’nin nadide tatil yörelerinden bir tanesi…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Panaya kilisesi, yel değirmeni ve Patriça gibi yerleri mutlaka listenize eklemelisiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Plaj için en iyi yer ise Ada Camping… Bilenler bilir Ayvalık’ın denizi buz gibidir ve soğuk deniz sevenler buraya geldiklerinde pek denize girmek istemezler.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Ama Cunda’da Ortunç Koyu bu konuda sizi biraz şaşırtabilir. Denizi sanılanın aksine girilebilecek ısıda… Bu koyun en güzel plajı da Ada Camping’te yer alıyor. Aslında burada insanlar kamp yapmak amacıyla konaklama yapıyor ama dışarıdan da belirli bir ücret karşılığı misafir kabul ediliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Sakinlik arayanlara
Karadeniz’in suyu hırçındır derler. Karadeniz gibi dalgası, fırtınası bol bir denizde yüzmeye uygun sakin bir kıyı bulmak oldukça zor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Şu sıralar kalabalıktan uzak bir sahil arıyorsanız en uygun yer burası. Üstelik İstanbul’a da çok yakın. Kerpe, İzmit’in Kandıra İlçesi’ne bağlı küçük bir sahil kasabası.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Aslında kasaba da değil, Kandıra’ya bağlı bir köy. Geçmişi Cenevizlilere kadar uzanan bir balıkçı köyü. İzmit'in en güzel noktası olan Kerpe, doğal güzelliklere sahne olan kayalıkları ile büyüleyici bir atmosfere sahip.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Miço cennet koyunda muhteşem fotoğraflar çekebilir, Kerpe burnu kayalıklarında denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı
Çanakkale'nin en güzel noktalarından biri olan Gökçeada, tarihi yapısı ve doğal atmosferiyle sizi kendine çekebilir. Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres, üstelik artık çılgın kalabalıktan da eser yok. Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına genelde Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir. Kaleköy'de gün batımını izleyebilir, sakin havasında deniz keyfi yapabilirsiniz. Ev şaraplarını da mutlaka denemelisiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Turkuaz rengindeki deniziyle popüler
Fethiye'nin Gökova ilçesi doğanın en cömert haliyle görülebileceği bir yer. Turkuaz rengindeki denizi ve göz alıcı sahilleriyle Gökova denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmak için ideal.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Sedir adası, Akyaka ve Azmak nehri gezi rotasına dahil edilebilecek duraklardan birkaçı. Ayrıca Gökova'da tekne turları da harika koyları keşfetmek için ideal.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Adı gibi şirin...
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. Ev yapımı meyveli şarapları ise dillere destan.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Geziniz esnasında ikram şaraplardan istediğiniz kadar deneyebiliyor ve dilediğinizi satın alıyorsunuz. Leziz şarapları tadıp da eli boş dönen görülmemiştir. Butik otellerde doğa dokusu hiç bozulmamış ve kendi yetiştirdikleri ürünlerle size muazzam bir kahvaltı sunuyorlar.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Her şeyin bir reçeli olduğunu öğreniyorsunuz. Ayrıca evet, eğer kıyamet koptuğunda dünyada bir yer güvende kalacaksa, kesinlikle burası Şirince olmalı!

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Kültür turu isteyenlere...
En keyifli şehirlerden biri olan Eskişehir'i hâlâ görmediyseniz bu tatilinizde şehri keşfedebilirsiniz. Doktorlar caddesi, Odunpazarı ve Atlıhan çarşısı ilk görülmesi gereken yerlerden.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Cam sanatları ve havacılık müzeleri ile kültür turunuzu tamamlayabilirsiniz. Eskişehir'in meşhur çiğböreğini yemeyi unutmayın.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Yeşil ve mavi
Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv

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