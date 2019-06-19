Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaderine terk edilmiş 10 yer! Biri Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın oynadığı filmde set olarak kullanıldı…
Dünya üzerinde hem güzellikleri hem de esrarengiz görüntüleri ile gezgin ve turistleri kendine çeken pek çok ilginç yer bulunuyor. Japonya’dan İtalya’ya kadar pek çok yerin listelendiği en muhteşem 10 kent içerisinde, Türkiye’den de sürpriz bir köy yer alıyor.
Zaman içinde birçok sebep yüzünden insanlar bulundukları yeri terk ediyorlar. Bu bazen çıkan savaş yüzünden bazen de ekonomik kriz yüzünden olabiliyor. Ya da geçmiş tarihlerde kullanılan bir tarihi eser günümüzde artık bakımsız, çürümüş bir halde kaderine terk ediliyor. İşte bu haber terk edilmiş yerleri tekrardan gün yüzüne çıkarıyor. Aralarında Türkiye’den de bir yer var…
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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10- Merv – Türkmenistan Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde kurumuş bir arazide bulunan Merv, İpek Yolu güzergahındaki en muhteşem şehirlerden birisi. Merv, kütüphanelerin, tapınakların, bahçelerin ve kanallarla yeşillenmiş meyve bahçelerinin ev sahipliğini yapar.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Onu yeterince çekici kılan eşsiz hazineleri ve ilk bakışta göze çarpan Merv’in çamur rengi duvarları ise Moğol istilasından kurtulmasına yardımcı olamamıştır.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Kız Kala Kalesi'nin duvarları, yıkılmış kuleleri, geniş şehir duvarları, çökmekte olan sarayları, tapınakları ve kiliseleri, Merv’in tarihini anlatmaya yetiyor.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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9- Hashima Adası, Japonya Sırada Japonya’nın hayalet şehri diye anılan Hashima Adası bulunuyor. Nagasaki’nin güney batı kısmına yakın bir mesafede bulunan bu ada, 1974 senesinde terk edilmeden önce deniz altı kömür madeni üssü idi.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Bir zamanlar normal bir şehir gibi apartman binaları, okulu, hastanesi ve ünlü Shinto Tapınağı bulunan Hashima Adası, kıyamet sonrası ürkütücülüğü ile UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmeden önce 2009 senesine kadar doğaya terk edilmişti.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Hashima Adası, bu korkutucu esrarengiz yapısı ile James Bond filmlerinden Skyfall’a da set olmayı başarmıştı. Fotoğraflarından bile tüylerinizin ürpereceğini söyleyebiliriz.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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8- Craco, İtalya Güney İtalya’nın Basilicata Bölgesi’nde çarpıcı bir şekilde kademeli bir tepede konumlanan bu ortaçağ köyü, toprak kaymaları ve deprem felaketlerinden dolayı son 50 yıldır terk edilmiş durumda.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Oyulmuş kapı ve pencere görüntülerine sahip Matera ilinde bulunan Craco şehri, tabloyu andıran saray, kale ve kilise kalıntıları ile rehberli bir turda görülmeye değer nitelikte.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Şehrin aziz koruyucusu St Vincenzo’yu ziyaret edip dua eden pek çok ziyaretçi bulunmakta.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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7- Bodie, California, Amerika 1942 yılında son maden kapandığında Bodie, okulları, bankaları, kiliseleri, salonları ve yaklaşık 10 bin nüfusu ile beraber anılara terk edilmişti.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Şimdilerde Ulusal Tarihi Parkı ve klasik vahşi batı bir hayalet şehri andırıyor.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Havası ile Bodie’nin kuru yiyeceklerle dolu dükkanlarını ve kumarhanenin rulet çarkında yığılmış cipslerini göz önüne getirmek adeta an meselesi.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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6- Kolmanskop, Namibya Güney Namibya kasabası olan Kolmanskop, yere serpilmiş elmasların keşfedilmesine 1900’ların başında şahit olmuştu.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Madenciler, buraya tiyatro, okul, buz fabrikası ve tren istasyonu ile Alman bir şehir inşa etmişlerdi.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Namibya Çölü’nün kum tepeleri tarafından istila ettiği Kolmanskop, evlerin içleri kumlarla dolu olarak 1950’lerde terk edildiğinde, ürkütücü fotoğraf karelerine şahit olmuştu.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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5- Beichuan, Çin 2008’deki Büyük Sichuan Depremi’nden sonra, çoğu korkunç bir duruma gelen ve sadece beşte bir binanın ayakta kaldığı Beichuan, anılarda yaşamak üzere ve bir daha inşa edilmemek üzere 20 bin nüfusu ile terk edilmeye karar verilmişti.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Zamanda dondurulmuş bir açık hava müzesi konumunda olan Beichuan’ın bozulmuş binaları, felaketlerde hayatını kaybetmiş pek çok kişi anısına ya terk edilmiş ya da çelik direklerle desteklenmiş.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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4- Centralia, Pensilvanya, Amerika 1962 yılında, Centralia kasabasının yeraltında bulunan kömür damarları, yanmaya başlayıp yolları küle çevirdiğinde ve zehirli dumanlar etrafı sardığında, burası artık daha fazla yaşanacak bir yer olmaktan çıkmıştı.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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1990’lara kadar bir avuç eski Centralia’nın eski yerlisi, hala orada yaşamaktaydı. Özellikle Grafiti Otoyolu’nun kullanılmayan bir bölümü, sürülmüş bir tarla misali açık bir yara gibi derin şekilde açılmıştı ve bu kısım, grafiti sanatçılarının ince zekası ile kaplanmıştı.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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3- Akarmara, Abhazya Akarma, Abhazya Cumhuriyeti’nin içerisinde Kafkas dağlarının eteklerinde ve Karadeniz’in kuzey batısında bulunan canlı bir kasabaydı. Madenciliğin yapıldığı Akarma’da 5 bin kadar nüfusun yaşadığı biliniyor. Paslanan otomobiller, parçalanmış yollar ve mahvolmuş apartman blokları, yavaş yavaş doğa tarafından ziyan oluyordu. Bir süre sonra Akarmara, klip yönetmenlerinin ve film yapımcılarının, dünyanın sonu senaryosunu canlandırmak için dekor olarak kullandığı bir yer oldu.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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2- Kayaköy, Türkiye Türkiye’nin güney batı kıyısında bir tepeden süzülen Kayaköy, 1920’lerdeki Türk-Yunan savaşına kadar 6500 etnik Yunan nüfusa sahipti.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Kayaköy’ün pek çok binasının çatısı ve penceresi olmamasına rağmen, bu üzgün duran köyün taştan evleri, dükkanları ve kiliseleri adeta zamana ve depremlere karşı direnmeye çalışmış
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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Russel Crowe, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın rol aldığı Son Umut filminde, çoğu binası tarihi eser görünümünü korumuş olan Kayaköy’ün set olarak kullanıldığını belirtelim.
Çeviri: Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Alamy
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1- Pripyat, Ukrayna Çernobil nükleer patlamasından 16 yıl önce kalabalıklaşmaya başlayan Pripyat’ta yaşanan bu facianın etkilerini hala hissetmek mümkün. Pripyat’ın 50,000’e yakın yerli halkı, Çernobil felaketinin ardından bir daha dönmemek üzere şehri tahliye etmek zorunda kalmış. Önümüzdeki 20,000 yıl kadar şehirde yaşanmayacak olsa da yasak bölge içerisinde bulunan radyasyon seviyeleri, bir günlük tura çıkacak kadar kısa bir ziyarete müsaade ediyor. Her yıl, on binlerce meraklı turist, Sovyet hayatının korkutucu ve dondurulmuş bu zaman kapsülü ziyaret etmekte. Kaynak: traveller.com.au