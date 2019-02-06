Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Jet sosyetenin kış üssü! Ünlü iş insanı arazi satın alınca popüler oldu...
Karayip Denizi'nde bulunan Saint-Barthelemy Adası, diğer adıyla 'Milyonerler Adası', yemyeşil doğası ve tropikal yapısıyla eşsiz bir ada konumunda. Saint-Barthelemy Adası'na yerleşimin sebebi olarak 2009 yılında dünyanın sayılı zenginlerinden olan ismin 70 dönüm araziyi satın alması gösteriliyor. İşte Saint-Barthelemy Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
Karayip Denizi'nde bulunan Saint-Barthelemy Adası, diğer adıyla 'Milyonerler Adası', yemyeşil doğası ve tropikal yapısıyla eşsiz bir ada konumunda. Saint-Barthelemy Adası'na yerleşimin sebebi olarak 2009 yılında dünyanın sayılı zenginlerinden olan ismin 70 dönüm araziyi satın alması gösteriliyor. İşte Saint-Barthelemy Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Karayipler'in zümrüt suları pek çok doğa mucizesini ve gizemini barındırmakta...
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Bu doğa mucizelerinden bir tanesi de sık sık 'Milyonerler Adası' ya da 'Cannes Adaları' olarak adlandırılan küçük Saint-Barthelemy Adası.
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Bütün yıl boyunca hava sıcaklığının neredeyse hiç değişmediği Saint-Barthelemy, tropik iklimiyle her daim sıcak.
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Oldukça kayalık olan Saint- Barthelemy Adası'nın nüfusu 9 bin.
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Yemyeşil bir tropikal doğaya, temiz havaya, kıvrımlı dağ yollarına, lüks yatlara ve göz kamaştırıcı beyaz kum plajlara ev sahipliği yapıyor.
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Ada, 1950'li yılarda David Rockefeller ve diğer zenginlerin ada üzerinde kendilerine rezidanslar inşa ettirmeleri ile popüler olmaya başladı.
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2009 yılında Roman Abromoviç'in Gouverneur Plajı'nın arkasında kalan bölgede bulunan ve üzerinde okyanus manzaraları bungalov tipi evlerin yanı sıra tenis kortları, yüzme havuzları ve dans pistlerinin bulunduğu 70 dönüm araziyi satın aldı.
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Çarpıcı gerçekse adada hiç suç işlenmiyor.
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Tropik iklime sahip olan adada hava sıcaklığı neredeyse hiç değişmiyor.
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Ada, bütün yıl boyunca sıcak bir havaya sahip. Oldukça kayalık olan Saint- Barthelemy Adası'nda az sayıda plaj bulunuyor.
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Ada etrafında büyük resif bulunmadığı için plajlarda yüksek dalgalar oluşuyor.
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Yeni yapılan oteller 12 odadan fazla inşa edilemiyor.
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2010 Ekim’inde 114 yaşında hayata veda eden dünyanın en yaşlı insanı Eugenie Blanchard’ın da bu adada yaşadığını hatırlatalım...
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Kristof Kolomb kısaca St. Barths diye geçen adayı 1493’te keşfettiğinde yerlilerin kullandığı 'Ouanalao' ismini değiştirmiş ve kardeşi Bartholome’nin adını vermiş.
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Kralın adının verildiği başkent Gustavia, İsveç yönetiminde adeta ihya olmuş.
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Gelişen ticaret sayesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaya başlamış.
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Yollar ve kaleler inşa edilmiş. Adanın en güzel kumsalı olarak kabul edilen St. Jean sadece denizi ve güneşiyle değil ülkenin en iddialı alışveriş caddeleriyle de dikkat çekiyor.
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İki kumsaldan oluşan St. Jean sırtını dayadığı tepeleri kaplayan rengârenk bitki örtüsü ve kucakladığı nefes kesici manzarasıyla herkesi büyülüyor.
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St. Barths’da misafirlerin en keyif aldığı etkinlikler yemek, içmek, alış veriş ve dünyanın değişik yörelerine ait masajları yaptırmak...