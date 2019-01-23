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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatInstagram'ın yeni fenomeni! Evlerinde ayı besliyorlar...
Seyahat

Instagram'ın yeni fenomeni! Evlerinde ayı besliyorlar...

Rusya'da bir çift evlerinde ayı besliyor. Ayının sevimli halleri Instagram'ın yeni gözdesi oldu. İşte Instagram'ın yeni fenomeni Ayı Semyon...

Hürriyet Seyahat
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Hürriyet Seyahat
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Rusya'da bir çift evlerinde ayı besliyor. Ayının sevimli halleri Instagram'ın yeni gözdesi oldu. İşte Instagram'ın yeni fenomeni Ayı Semyon...

Fotoğraflar: Instagram

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Moskova yakınlarında yaşayan Svetlana ve Yuri Pantelenko çifti, doğduğu günden beri Semyon isimli ayıya bakıyor.

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Semyon şimdi iki yaşında ve fazlasıyla evcil.

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Birlikte yaşadığı insanlara sevgisini göstermek hiç çekinmiyor.

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Pantelenko çifti onu çok seviyor, o da onları çok seviyor.

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Doğduğundan beri Pantelenko çiftiyle yaşayan ayı Seymon'un babası Stepan da çift tarafından 1993 yılında bir sirkten kurtarılmış.

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Pantelenko çifti, @svetlan_nko69 instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni alıyor.

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İşte binlerce kişinin takip edip beğendiği, Instagram'ın yeni fenomeni Semyon'un hayatından kareler...

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