'İki teker' üstünde Türkiye turu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Özgür Candar, eşi ile motosikletle dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kemaliye taş yolu ve Soğanlı Geçidi de dahil olmak üzere birçok yere gitti.
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Balıkesir'de yaşayan Özgür ve Dilek Candar çifti, "Önce Türkiye'yi keşfet" sloganıyla çıktıkları yollarda, 16 bin 500 kilometre mesafe katederek ülkeyi karış karış gezdi.
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8 etaptan oluşan Türkiye turuna, 30 Ağustos'ta başlayan ve 10 Kasım'da tamamlayan Candar çifti, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kemaliye taş yolu ve Soğanlı Geçidi'ni motosikletle geçmeyi başardı.
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Candar çifti, gittikleri ve gezdikleri her bölgeden çektikleri fotoğraflarla açmayı düşündükleri serginin gelirlerini de serebral palsi hastası çocuklara bağışlayacak.
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10RIDERS Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye gezisinde toplam 16 bin 500 kilometre katettiklerini söyledi.
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Candar, doğa tutkunları ve motosiklet kullanıcıları için gezdikleri yerlerin fotoğraf ve videolarını çektiklerini belirterek, "Türkiye'yi tanıtalım diye çekimler yaptık. Bunu sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Hatta şimdi görüntülerden oluşan bir belgesel hazırlığımız var. Onu da inşallah en kısa zamanda yayınlayacağız. Motosiklet tutkunlarına çok güzel gezi rotaları hazırladık. Her etabın bir dergisi hazırlanmaya başlandı. Bu da Türkiye'nin en çok okunan dergilerinin yanında ek dergi olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor." diye konuştu.
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Türkiye'nin her şehrini görmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Candar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Motosiklet tutkunlarının önce Türkiye'deki gezilecek yerleri, daha sonra yurt dışındaki yerleri gezmelerini istiyoruz. Açıkçası buna dikkat çekmek istedik. Projenin devamında Türkiye'nin her yerinde çektiğimiz fotoğraflardan oluşan bir sergimiz olacak.
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Onu da bir sosyal projeye bağlamak istedik. Serebral palsi hastalarına bir katkımız olsun istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda duyuracağız. Hakkari'den Şırnak'a kadar rahatça gezdik. Anadolu insanı çok sıcak. Gittiğimiz her yerde sorulan ilk soru 'aç mısınız' oluyor. Çok güzel anılarla döndük, gerçekten şahane bir ülkede yaşıyoruz. Her ilçemiz farklı güzellikler içeriyor. Her şehrimiz farklı güzellikler taşıyor."
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"Türkiye'nin her yerini görmek bizim için inanılmaz keyifliydi"Dilek Candar ise eşinin motosiklet tutkusuyla kendisinin fotoğraf tutkusunu birleştirerek bu yolculuğa çıktıklarını dile getirdi.
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Candar, gezinin kendilerinde önemli anılar oluşturduğunu vurgulayarak, "Eşimle birlikte seyahatler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerini görmek bizim için inanılmaz keyifliydi. Özellikle iki turda, Türkiye'yi çepeçevre saran turumuzda bizim için gerçekten hatıralarımızda yer edecek anılar bıraktı." ifadelerini kullandı.Eşi motosiklet tutkunu olan kadınların korktuğunu ve çok haz almadıklarını belirten Candar, kendilerinin bunun aşılabileceğini ve uzun seyahatler yapılabileceğini göstermek istediklerini belirtti.
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Candar, eşinin motosiklet tutkusuna vurgu yaparak, "Eşim motosikleti inanılmaz seven bir adam. Ben de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu iki zevki aslında biz bir araya getirdik. Çok güzel kareler elde ettik. Bu kareleri nasipse serebral palsi çocuklar için onlara dikkat çekmek için bir sergi ile taçlandırmak istiyoruz. Buradan elde edilecek geliri de onlara bağışlamak istiyoruz. Niyetler iyi olunca da devamı da çok güzel gelecek diye tahmin ediyorum." dedi.