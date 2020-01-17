Her yıl 20 metre kar yağıyor! Görenleri şaşkına çevirdi...
Japonya’nın üç kutsal dağlarından biri Tateyama Dağı… Kış boyunca yağan kar, bölgede beyaz yığınlar oluşturuyor ve bu yığınlar çok büyük bir alanı kaplıyor. Bembeyaz duvarlarla kuşatılmış otoyol, araçla yolculuk edenler ve yolun bu bölümünü yürümek isteyenler için müthiş bir görsellik sunuyor. Dışarıdan bakıldığında insan gücünün yetmeyeceği ve geçilemez bariyerler gibi duran kar duvarları, sanki Game of Thrones’tan çıkmış gibi görünüyor. Peki buraya nasıl gidilir, nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…
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Alpler'in büyüleyici güzelliğini duymayan yoktur, görmeyen de çok azdır. Avrupa’da birbirinden güzel kasabaların çoğu Alpler'in eteklerine kurulu ve insanları masallara davet etmekte. Avrupa dışında da Alpler'in büyüsüne kapılabileceğiniz, inanılmaz güzellikte manzaralar görebileceğiniz bir yer var: Tateyama Japon Alpleri...
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Asya’da yer almasına rağmen birçok Avrupa ülkesinden çok daha temiz, inanılmaz kibar ve saygılı insanların yaşadığı bir ülke olan Japonya’da farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bu yazı tam size göre...
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ROTA ÜZERİNDE MÜTHİŞ DOĞAL GÜZELLİKLER BULUNUYOR Japon Alpleri rotası Toyama’da bulunan Tateyama istasyonu ile Nagano’da bulunan Ogizawa istasyonu arasında uzanmakta. Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri… Bu rota üzerinde görülmesi gereken birçok doğal güzellik yer alıyor.
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Bijodaira ormanları, Japonya’nın en yüksek şelalesi Shomyo, rotanın en yüksek noktası Murodo, rotanın kuşkusuz en etkileyici yeri Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı, Kurobe barajı ve baraj gölü bu rotada size farklı deneyimler sunacak güzellikte yerler.
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Rotayı Tateyama-Ogizawa arasında tek yön planlayabileceğiniz gibi, gezeceğiniz yerlere göre Tateyama- Kurobeko, Tateyama-Daikanbo, Tateyama-Murodo arasında çift yön olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Rotayı baştan sona görmek isterseniz en az 6-7 saat sürüyor. Dolayısı ile bir tam gününüzü bu bölgeye ayırmalısınız.
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YERİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTIN Rotanın tamamı nisan ortasından ocak sonuna kadar geziye açık. Rotanın en etkileyici bölümü ise kesinlikle Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı.
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Her iki yanınızın yüksek kar duvarı ile çevrili olduğu bir yol hayal edin. Rotanın ilk açıldığı sıralarda, yer yer 19-20 metreleri bulan kar duvarları görmeniz mümkün. Bu sıra dışı güzellik kısıtlı bir süre gezilebildiği için yerler hızla tükenmekte. Dolayısıyla tarihlerinizi belirleyip alpen-route.com/en/ sitesinden biletlerinizi almanızı öneririm.
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DEV BİR KAR KÜTLESİNİN ORTASINDAN GEÇEN BİR OTOYOL Her ne kadar insan gücünün sınırlarını aşıyor gibi görünse de, Kar Kanyonu için her yıl şubat-mart aylarında birçok araç ve makine çalışıyor.
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Mart ayı geldiğinde, buldozerler, kış boyunca otoyolu kaplayan ve artık iyice katılaşmış karları temizlemeye başlıyor. Devasa araçlar, biriken karı yavaş yavaş kıpırdatarak yoldan kaldırıyor.
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Makineler, altta gömülü kalan asfalta ulaştıklarında, işçiler, döner fanlarla devreye giriyor. İşçiler geride kalan son kar tanelerini de yoldan temizleyerek, otoyolu kullanılır hale getiriyor. Bu hummalı çalışma sonucunda ortaya çıkan ise dev kar kütlelerinin arasında araçlara açık bir otoyol.
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TATEYAMA FÜNİKÜLERİ Tateyama istasyonuna geldiğinizde öncelikle internetten yaptığınız rezervasyonu görevliye onaylatmanız gerekiyor. Rezervasyonu yaptığınız saatte mutlaka orada olmalısınız.
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Çok fazla talep var ve sayıya göre araçlara turistler alınıyor. Eğer gecikirseniz rezervasyonunuz ve paranız yanacaktır. Onay sonrasında Tateyama füniküleri için saatinizin gelmesini bekleyebileceğiniz salona geçiyorsunuz.
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Japonlar inanılmaz dakikler. Bu nedenle hiçbir gecikme olmadan, tam vaktinde rotanıza başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bekleme salonunda atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz kafeterya da bulunmakta. Fünikülere binerek ulaşacağınız ilk durak Bijodaira. Burada inip ormanda yürüyebilir, Shomyo şelalesini görebilirsiniz.
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TATEYAMA OTOBÜSÜ İLE ZİRVEYE ÇIKIN Fünikülerden indikten sonra rotanın ikinci durağına doğru çok keyifli bir gezi başlıyor. Giderek karlı dağlar, yerini karla kaplı yollara bırakmaya başlıyor.
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Yol üzerinde inebileceğiniz yerlerden biri Midagahara. Açıkçası kar duvarını o kadar merak ediyordum ki bir an önce varmak istediğimden Murodo’ya doğru devam ettim. Zirveye vardığımda her yer kar ile kaplıydı ve muhteşem bir manzara karşımdaydı. En heyecan veren an ise boyumu çoğu yerde 2-3 kat aşan kar duvarı yolunda yürümek oldu.
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TATEYAMA TELEFERİĞİNDEN ALPLER'İN NEFES KESEN MANZARASINA ŞAHİT OLUN Yolu tamamladıktan sonra varacağınız tünelden tekrar otobüse binip teleferiği beklemeye başlıyorsunuz. Daha beklerken bile gördüğünüz manzara size büyülüyor. Teleferik oldukça kısa sürüyor ve o nedenle gözünüzü yol boyunca manzaradan ayırmayın.
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JAPONYA’NIN EN BÜYÜK BARAJI: KUROBE Teleferikte gördüğünüz manzaraların etkisi daha geçmeden Kurobe füniküleri size başka bir manzaraya çıkarıyor: Japonya’nın en büyük barajı Kurobe.
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Benim gittiğim dönemde henüz baraj gölündeki buzlar erimemişti, o nedenle bot turları başlamamıştı. Eğer yaza doğru giderseniz gölde bot turu yaparak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
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ROTANIN SONU Baraj gezisi sonrası tünel otobüsüne binerek rotanın sonuna yani son durak Ogizawa’ya varıyorsunuz. Bu rota kesinlikle hayatımda yaptığım en keyifli gezilerden biriydi. Gezinizi rotanın açık olduğu hangi dönem planlarsanız planlayın mutlaka renk katacak güzel bir aktivite, keşfedecek bir manzara bulacaksınız.