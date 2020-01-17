Seyahat Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 14:23 , / 17 Ocak 2020 - 14:47

Her yıl 20 metre kar yağıyor! Görenleri şaşkına çevirdi...

Japonya’nın üç kutsal dağlarından biri Tateyama Dağı… Kış boyunca yağan kar, bölgede beyaz yığınlar oluşturuyor ve bu yığınlar çok büyük bir alanı kaplıyor. Bembeyaz duvarlarla kuşatılmış otoyol, araçla yolculuk edenler ve yolun bu bölümünü yürümek isteyenler için müthiş bir görsellik sunuyor. Dışarıdan bakıldığında insan gücünün yetmeyeceği ve geçilemez bariyerler gibi duran kar duvarları, sanki Game of Thrones’tan çıkmış gibi görünüyor. Peki buraya nasıl gidilir, nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…