Hepsi Türkiye’de! 150 TL’ye yeşillikler içinde hafta sonu tatili…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Stresten, gürültüden ve yoğunluktan sıkıldıysanız size çok güzel önerilerimiz var. Hazır 23 Nisan tatili hafta sonuyla birlikte üç gün olmuşken bu fırsatları kaçırmayın… İster doğanın içinde bungalovlarda konaklayın ister ailecek doğanın içinde bol bol aktiviteler yaptın. Seçenek çok… Listedeki yerler pek fazla cep de yakmıyor…
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
Ömer Faruk METİN
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Mavi Keçi Otel Mordoğan – İzmir Mavi Keçi Otel, sessizliği, keçi ve çanlarının sesi ve puhu kuşlarının ötüşüyle yorgunluğunuzu ve stresinizi unutturacak.
Ömer Faruk METİN
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Otel, hâlâ yaşayan bir Türk köyüyle terk edilmiş bir Rum köyünün arasında ve Antik Efes-Mimas yürüme yolunun mola noktasında bulunuyor. Yani otelde kalırken, otelin bölgeye yakınlığıyla birçok aktivite de yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Odalarda telefon ve televizyon bulundurmak yerine kitaplık bulunduran otel, sohbet etmeyi ve stresi her yönden atmanızı amaçlıyor.
Ömer Faruk METİN
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Ayrıca burada ev yapımı reçel de bulunuyor. İki kişilik konaklama fiyatı 280 TL.
Ömer Faruk METİN
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Bodrum Pitos Hotel – Muğla Bodrum’un güzelliğini oteline taşıyan Bodrum Pitos Hotel, 1989’dan bu yana hizmet veriyor.
Ömer Faruk METİN
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İlk olarak kamp olarak açılmıştı ama gelişerek önce pansiyon, sonra da pansiyon ve apart olarak hizmet veriyor.
Ömer Faruk METİN
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Bodrum’a 20 kilometre uzaklıkta olan otel, aynı zamanda Gökova Körfezi’ne de oldukça yakın. Gökova Körfezi’nde otelden kiralayacağınız arabalarla gezmek de mümkün. İki kişilik konaklama fiyatı 150 TL.
Ömer Faruk METİN
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Etenna Bungalov Hotel – Antalya Tesis, gürültüden uzakta ve size huzurlu bir hafta sonu tatili geçirmeniz için hizmet veriyor. Etenna Bungalov Hotel, deniz ve doğa manzaralarının içinde, kuş sesleriyle doğa yürüyüşü yapmak için güzel bir konumda bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Aynı zamanda tesisin etrafında birçok gezilip görülmesi gereken yer de var. Likya Yolu, Kimera Yanartaş, Balık Köyü, Olympos, Tahtalı Dağ Zirvesi gibi yerler mutlaka görmeniz gereken yerlerden.
Ömer Faruk METİN
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Hotelde iki kişi kahvaltı dâhil konaklama fiyatı 345 TL.
Ömer Faruk METİN
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Ayder Şelale Dağ Evleri – Rize Hafta sonu stresinizi atacağınız en iyi yerlerden birisi şüphesiz yeşil alanları, yaylarıyla insanı büyüleyen Rize...
Ömer Faruk METİN
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Rize’nin güzelliğini bungalovlarına da yansıtan Ayder Şelale Dağ Evleri, bölgesinin doğal güzelliğini bozmayacak şekilde yapılmış.
Ömer Faruk METİN
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Burada, dağ evlerinin yanında bulunan aktivitelerden de faydalanabilir; kano, balıkçılık ve kayak yapabilirsiniz. İki kişilik konaklama fiyatı 350 TL.
Ömer Faruk METİN
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Mints Hotel Ağva – Ağva Doğanın içinde bulunan Mints Hotel Ağva, birçok aktiviteye de sahip. Otelden bisiklet kiralayabileceğiniz gibi, balık da tutabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Aynı zamanda Yeşilçay Nehri’ne 1.8 kilometre uzaklıkta. Doğanın rahatlatıcı sesi eşliğinde, hafta sonu tatili için en uygun yerlerden bir tanesi…
Ömer Faruk METİN
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Ağva’nın güzelliğini yansıtan otel, çocuğunuzla birlikte balık tutabileceğiniz ve bisiklet sürebileceğiniz imkânlar sağlıyor.
Ömer Faruk METİN
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İki gecelik konaklama fiyatı 700 TL.
Ömer Faruk METİN
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Club Sun Village – Antalya Adrasan’ın berrak denizine hâkim bir konumda yer alıyor. Çevresi tamamen ormanlarla kaplı. Denize 1800 metre uzaklıkta olan Club Sun Village’de doğanın içinde stresten uzaklaşacaksınız.
Ömer Faruk METİN
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Hafta sonu doğa içinde, denize karşı bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ayrıca mutfak alanında da Türk mutfağının lezzetli yemeklerini, taze sebzelerle sunuyorlar.
Ömer Faruk METİN
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Yemekten sonra da çocuklar için açık hava sineması bulunuyor. İki kişilik fiyatı ise 350 TL.
Ömer Faruk METİN
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Seyri Cennet Dağ Evi – Rize 1990 yılından bu yana hizmet veren Seyri Cennet Dağ Evi, ziyaretçilerini Çamlıhemşin ile buluşturuyor. Doğayı gören manzarası ve eşsiz Çamlıhemşin güzellikleriyle stresi ve sıkıntıyı geldiğiniz yerde bırakacaksınız. Odalarsa muhteşem Kaçkar Dağları’nı görüyor.
Ömer Faruk METİN
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Otel misafirlere restoranda açık büfe köy kahvaltısı hizmeti sağlıyor. Ayrıca tesiste eşsiz doğa manzarasına sahip bir adet restoran ve teras şeklinde bahçe bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Müşterilerin restoranda ve bahçede vakit geçirmeleri için otantik olarak tasarlanmış olan şömine ve açık ateş de mevcut. Stresten arınacağınız bu yerde iki kişi gecelik konaklama ücreti 300 TL.
Ömer Faruk METİN
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Habitat Mesire Evleri – Bolu Ormanın içinde bulunan bu yerde doğayla baş başa kalacaksınız. Ormanın içinde bulunan Habitat Mesire Evleri’nde doğayla ilgili birçok aktivite de yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Aynı zamanda birçok yere de oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Yedigöller Milli Parkı’nı da görmeden gelmemelisiniz. Burada tamamen stresi ve sıkıntıyı unutacaksınız.
Ömer Faruk METİN
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Çevrede bulunan Alabalık tesislerinden de faydalanabilirsiniz. Habitat Mesire Evleri, doğasever ruhunu henüz yitirmemiş gezginler için en ideal yerlerden.