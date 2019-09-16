Hayalindeki yaşamı köyünde buldu! Artık 'Karadeniz'in mandıra filozofu' diye biliniyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan iki üniversite mezunu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, aradığı huzuru ve mutluluğu, metropol kentlerdeki çalışma hayatını bırakarak döndüğü köyünde buldu.
Anadolu Ajansı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan iki üniversite mezunu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, 1996'da lise eğitimini tamamlayarak Çukurova Üniversitesinde işletme ve İstanbul Üniversitesinde sosyoloji eğitimi almasının ardından yaklaşık 5 yıl İstanbul'da çeşitli şirketlerde danışmanlık ve yöneticilik yaptı.
Anadolu Ajansı
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Yine 10 yıl kaldığı Almanya'da da e-ticaret şirketi kuran Demirkaya, iş hayatında, yaşamında içine sinmeyen bir şeylerin olduğunu hissetti.
Anadolu Ajansı
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Özellikle büyük şehrin gürültüsü ve insanların birbirine yabancılığına alışamayan Demirkaya, radikal bir karar alarak köyüne, doğduğu topraklara dönmeye karar verdi. Demirkaya, burada dedelerinden kalan bağ bahçelerde büyükbaş hayvanların yanı sıra tavuk, kaz, keçi gibi hayvanlar beslemeye başladı.
Anadolu Ajansı
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Dağda, tarlada keçilerinin peşindeyken elinden düşürmediği kitaplarıyla bir filmden esinlenerek ilçede yaşayanların "Mandıra filozofu" benzetmesi yaptığı Demirkaya, aradığı huzuru köyünde bulmanın mutluluğunu yaşıyor.
Anadolu Ajansı
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"Amacım insanlarda bir farkındalık oluşturabilmek" İlçeye bağlı Küllü köyü Hacı Mahallesi'nde yaşayan Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrenimini tamamlamasının ardından İstanbul ve Almanya'daki iş yaşamında, hayatında hep bir şeylerin eksikliğini hissettiğini, yaklaşık 15 yıllık çalışma hayatının ardından 2 yıl önce doğduğu topraklara döndüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı
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Çocukluk ve gençliğinin kitap okuyarak geçtiğini, kitapların içinde kendisine bir dünya yarattığını ve özellikle Jules Verne'nin kitaplarındaki fantastik dünyanın hep hayali olduğunu anlatan Demirkaya, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Şu anda da burada bu isteğime kavuşmuş hissediyorum. Hayalimdeki fantastik hayata ulaşma arzusuyla köyümdeki yaşamıma 4 tavuk besleyerek başladım. Şu anda 44 keçi, yüzlerce tavuk, kaz ve bıldırcın besliyorum.
Anadolu Ajansı
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Benim buradaki asıl amacım insanlarda bir farkındalık oluşturabilmek. Bugün hangi köye giderseniz gidin insanların evlerini tahta kapaklarla kapatıp, kapıları kilitleyerek büyük şehirlere çalışmaya gittiklerini görüyoruz. Bu insanlar da cenazeden cenazeye, bayramdan bayrama buralara gelirler. Onlar artık burada yoklar.
Anadolu Ajansı
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Bu insanlar da cenazeden cenazeye, bayramdan bayrama buralara gelirler. Onlar artık burada yoklar. Ben de buralarda bir şeylerin yapılabileceğini göstermek istiyorum. İnsanlar inandıktan sonra 3 tavuk, 5 keçiyle başlayarak istediklerini elde edebilirler. Ben insanlara bunun olabileceğini göstermeye çalışıyorum ve bir kişiyi dahi etkileyebilirsem mutlu olacağım. Bunun peşindeyim."
Anadolu Ajansı
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"Keçilerimle dağa çıkar, meşe ağacının gölgesinde kitabımı okurum" "Büyük şehirlerde sabahın erken saatlerinde kalkarak bir yarış, rekabet ve hep risk içinde yaşıyordum ve bunlar da hayatımda bir baskı unsuruydu. Şimdi köyümde kuş sesleri arasında uyanıyor, kuyu suyuyla yüzümü yıkayıp doğanın içinde kahvaltımı yaparak güne başlıyorum." diyen Demirkaya, gününün büyük bölümünü keçileriyle ormanları gezerek geçirdiğini ve yaz aylarında evinin bahçesinde uyuduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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Demirkaya, burada kendisini en çok mutlu eden, huzur veren şeyin bir yarış içinde bulunmaması olduğunu ifade etti. İnsanların yüz binlerce lira kredi çekerek "teneke kutu" diye tabir ettiği arabalara, sadece betondan ibaret evlere yatırım yapmalarını anlamadığını belirten Demirkaya, kendisinde bu kaygıların bulunmadığını, en büyük tutkusunun okumak ve kitap olduğunu söyledi. Demirkaya, "Keçilerimle dağa çıktığımda dahi kitabımı yanıma alırım bir meşe ağacının gölgesinde keçilerimin arasında okurum. Okumanın da en güzel hali bu." dedi.
Anadolu Ajansı
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"Karadeniz'in mandıra filozofu" Kendisine ilçede "Karadeniz'in mandıra filozofu" denildiğini aktaran Demirkaya, "Bu da hoşuma gidiyor. Ben insanları böyle bir yaşama davet ediyorum. Hiç korkmasınlar, endişe etmesinler, kararlarını verip adımlarını atsınlar. Ben çok mutluyum, bundan daha fazlası var mıdır, vardır ve ben oraya doğru gidiyorum." ifadelerini kullandı.