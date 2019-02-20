Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güzel olmak için çekilen çile! Bu kadınların hayatı sizi çok şaşırtacak...
Dünya üzerinde farklı kültürlere, farklı değerlere sahip bilinmeyen kabilelerin şaşırtıcı özellikleri oldukça ilgi çekiyor. Özellikle Mursi kabilesindeki kadınların güzel olmak için yaptıkları çok ilginç...
Dünya üzerinde farklı kültürlere, farklı değerlere sahip bilinmeyen kabilelerin şaşırtıcı özellikleri oldukça ilgi çekiyor. Özellikle Mursi kabilesindeki kadınların güzel olmak için yaptıkları çok ilginç...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mursi Kabilesi, Omo vadisindeki en popüler kabileler arasında yer alıyor. Jinka şehrine yakın olan Mago Ulusal Parkı’nda yaklaşık 7 bin 500 Mursi yaşıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yaz ve kış aylarında yılda iki kez yerlerini değiştiriyorlar. Mursi Kabilesi, Omo Nehri çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçiniyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu kabileyi diğer kabilelerden ayıran en önemli fark kadınların dudaklarında bulunan tabak veya plakalar. Bu tabaklar ilk olarak 15 veya 16 yaşlarında genç kızlara takılıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Alt dudakta bir delik açılıyor ve o deliğe tabak yerleştiriliyor. Bu geleneğin amacı ise çok ilginç… Tabak boyutu kadının değerini gösteriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ne kadar büyük tabak olursa o kadar başlık parası veriliyor. Tabaklar kil ya da tahtadan yapılıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ama en ilginci kadınlar güzelleşmek için vücutlarında şekiller oluşturuyorlar. Vücudunda en fazla şekil olan kadın, en güzel, en alımlı kadın sayılıyor. Bu şekillerin yapılması da çok ilginç…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Önce sarı akasya ağacının dikenleriyle deriye kesik atıyorlar, sonra deriyi kaldırıp, içine kül dolduruyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bunu yapmalarının nedeni enfeksiyon oluşması ve derinin şişmesi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Deri şişince, bu sefer yaranın iyileşmesi ama iyileşirken de bu şişkin görüntünün muhafaza edilmesi için üzerine mangal kömürü basıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tüm bunlar yapılırken de ağlamamayı koşul koyuyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Erkekler ise yüz ve vücutlarında beyaz boya ya da kireçle desenler uyguluyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki birliktelik iki erkek arasında yapılan yarışmada belli oluyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İki erkek karşı karşıya gelir ve ellerine ‘Donga’ adı verilen sopa verilir. Dövüşü kazanan erkek bir grup kadın arasına yollanarak seçilen bir kadınla evlendiriliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mucawana Kabilesi Mucawana kadınları da diğer kabilelerdeki kadınlar gibi saçlarına özen gösteren topluluklar arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle kabile danslarına hazırlanırken saçlarına sürdükleri özel bir karışımları var. Bu karışım onları kendi yörelerinde daha güzel ve çekici gösteriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yali Kabilesi Yali erkekleri cinsel organlarına taktıkları uzun kamışlarla biliniyorlar. Taktıkları uzun kamışların onları daha etkileyici gösterdiklerine inanıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yali kadınları ise bitkilerden elde ettikleri beyaz bir karışımla vücutlarının belirli yerlerine beyaz benekler çiziyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Himba KabilesiHimba Kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk. Afrika‘nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç, henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Himbalar, 15. ve 16. yüzyılda Botswana‘dan gelmişler. Kuzey Namibya’da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Himbalar, 15. ve 16. yüzyılda Botswana‘dan gelmişler.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kuzey Namibya’da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp, bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar. Himbalar’da kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. ‘Çıplak Kadınlar Kabilesi’ olarak da biliniyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kadınların ilginç hamile kalma yöntemi Afrika’daki kabile hayatını araştıran araştırmacı ve bilim insanları, her geçen gün yepyeni bilgilere ulaşıyorlar. Bu yeni bilgilerden biri de Himbalar’a ait. Uzmanlar Himbalar’ın çocuklarla kurduğu ilişkinin farklılığıyla dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kabilede yeni doğan çocukların yaşı doğdukları tarihten itibaren değil, annesiyle kurduğu telepatik iletişimden itibaren başlatılıyor. Kabilenin kadınları hamile kalmaya karar verdiklerinde bir ağacın altına oturuyor ve dünyaya gelmek isteyen çocuğun kendisiyle iletişim kurmasını bekliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çocuk annesiyle kurduğu ilk iletişimi, ona söylediği bir ‘şarkı’ ile başlatıyor. Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne bu şarkıyı eşine de öğretiyor ve ardından hamile kalıyor. Çocuğun annesine söylediği bu şarkı, onun doğum günü olarak kabul ediliyor ve yaşı bu tarihe göre hesaplanıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Pigmeler Bu kabiledeki inanışa göre boyu 1.50'yi geçmeyen kadınlar ve erkekler daha güzel olarak görülüyor. Papua Yeni Gine ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan bu toplulukların vücutlarında büyüme hormonları diğer insanlara göre daha az salgılandığı biliniyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Padaung Kabilesi Padaung'un en önemli ve ilgi çeken özelliği kadınların boyunlarına taktıkları halkalar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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5-8 yaş arasında takmaya başladıkları halkalar her yıl daha çok artıyor ve onları daha uzun gösteriyor. Bu kadınların ismi dünyada ‘zürafa boyunlu kadınlar’ olarak da anılıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yao Kabilesi Yao Kabilesi'nde yaşayan kadınlar saçlarını doğduktan ölene kadarki süre boyunca kesmiyorlar ve saçlarına şapka şeklinde değişik şekiller veriyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Aynı zamanda Yaolar yazılı bir dile sahip olan tek kabile olarak biliniyor.