Görülmesi gereken en iyi 10 ülke

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyayı karış karış gezen gezginlere bu hafta seyahatlerinde unutamadıkları ve tavsiye ettikleri ülkeleri sorduk. Tarihi, kültürü, eğlence anlayışı, gastronomisi, mimarisi ve doğasıyla işte her gezginin mutlaka görmesi gereken ülkeler… Bu yaz kendinize vakit ayırıp tatil anlayışınız için ideal ülkeyi seçip seyahate çıkmanın tam vakti!
Dünyayı karış karış gezen gezginlere bu hafta seyahatlerinde unutamadıkları ve tavsiye ettikleri ülkeleri sorduk. Tarihi, kültürü, eğlence anlayışı, gastronomisi, mimarisi ve doğasıyla işte her gezginin mutlaka görmesi gereken ülkeler… Bu yaz kendinize vakit ayırıp tatil anlayışınız için ideal ülkeyi seçip seyahate çıkmanın tam vakti!
Arzu Özen Serhat Sarısözen Elif Özgen Gürhan Kara Bahar Gündoğdu
Selim ONAT
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10- Vahşi hayat: TANZANYA Belgesellerde izlediğiniz vahşi hayatı ve büyük göçleri yerinde izlemeye ne dersiniz? UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Serengeti Milli Parkı bu ülkede bulunuyor.
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Aslan, fil, gergedan, leopar, zürafa ve bufalo gibi canlıların doğal yaşamlarını ve hayatta kalma mücadelesini yerinde görmek her gezginin hayali.
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Bahar Gündoğdu Tanzanya’ya bağlı Zanzibar için, “Hint okyanusunda bulunan ada su üstündeki güzellikleri kadar suyun altında ki güzellikleriyle de insanı kendine hayran bırakıyor. Freddie Mercury’nin doğduğu bu minik ada da baharat turlarına katılıp, dalış yapabilirsiniz” diyor. Tanzanya’ya vizesiz gidebilirsiniz.
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9- Büyülü dünya: HİNDİSTAN Binlerce yıllık birikimiyle oluşan farklı ama etkileyici kültürün içinde kaybolacaksınız.
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Hinduizm ritüellerinin yapıldığı Ganj Nehri, başkent Delhi’de sokak manzaraları, Bombay’da sefaletin ve zenginliğin zıtlıkları, yüzlerce çeşit baharat ve hayatınızda görmediğiniz renkleriyle unutulmaz karelere tanık olacaksınız.
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Başkent Yeni Delhi, Tac Mahal’in yurdu Agra ve Babür mimarisiyle Jaipur mutlaka gidilmesi gereken şehirler.
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8- Farklı kültürler: İSPANYA Oğulcan Tatar, “17 özerk bölgesi ve coğrafi konumu sayesinde birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan İspanya mutlaka her gezginin ziyaret etmesi gereken bir ülke” diye dikkat çekiyor.
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Başkent Madrid’de Neo-klasik yapılar, kraliyet dönemi izleri, Barselona’daysa Mimar Antoni Gaudi’nin UNESCO listesinde olan görkemli eserlerini ve Endülüs Müslümanlarının başkenti Sevilla mutlaka görülmesi gereken şehirler arasında.
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Bask Bölgesi’nde gastronomi başkenti olan Michelin yıldızlı restoranlarıyla ünlü San Sebastian ve şaraplarıyla ünlü Bordeaux’a giderek damağınızı da şenlendirebilirsiniz. İspanya’ya girebilmeniz için Schengen Vizesi almanız gerekiyor.
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7- Çılgın partiler: BREZİLYA Ülkenin sembolü Kurtarıcı İsa Heykeli, dünyaca ünlü Copacabana Plajı, sıradışı karnavalları, arka mahalleleri ve egzotik Amazon Ormanları’yla Brezilya son derece renkli bir ülke. Her köşe başında oynana sokak futbolu, samba şovları ve plajlarıyla en çok ziyaret edilen yer Rio de Janeiro.
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Furkan Tekin, “Brezilya, çılgın partiler ve harika doğası birleşince eşsiz bir yer haline geliyor.
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Türkiye’ye göre şuanda ters bir sezon fakat şubat ve martta bir başka güzel” diye söylüyor. Brezilya’ya vizesiz girebilirsiniz.
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6- Görecek çok yer var: İTALYA Roma İmparatorluğu’nun kalbi olan kadim şehir Roma, Rönesans’ın doğduğu sanat kenti Floransa, modanın başkenti Milano, âşıklar kenti Venedik’le tarihe, sanata ve alışverişe doyacaksınız.
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İtalya’nın kıyı boyunca dizilen etkileyici sahil kasabalarıyla Amalfi, Como Gölü, Bologna, Pisa, Genova, filmlerden tanıdığınız Sicilya ve çok daha fazlası…
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Anlayacağınız ‘Dünyanın çizmesi’ni keşfetmek için uzun bir vakit ayırmanız gerekiyor. Pizza, makarna ve balık çeşitleriyle zengin bir Akdeniz mutfağı da olduğunu unutmamak gerek. İtalya’ya giriş için Schengen Vizesi almanız gerekiyor.
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5- Teknoloji ve gelenek: JAPONYA Tüm dünyadan ayrılan yaşam felsefeleri, kültürü, doğaya saygılı ama bir o kadar da teknolojinin son derece geliştiği bir ülke olmasıyla her köşesi insanı şaşırtıyor.
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Bin yılı aşkın başkentlik yapmış Kyoto, renkli dünyasıyla büyüleyen Tokyo, bahçeler, tapınaklar, samuraylar ve geyşalarla görülecek çok yer var.
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Gürhan Kara, “Dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi. Hem geleneksel hem de modern bir yaşam tarzına sahip. Gastronomik anlamda müthiş bir zenginlik sunan Japonya tarihi ve kültürüyle de çok şaşırtıcı bir ülke” yorumunu yapıyor. Japonya’ya vizesiz gidebilirsiniz.
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4- Ateş ve buz: İZLANDA Kuzey Işıkları’nın büyüleyici görüntüsü, görkemli fiyortlar, açık hava kaplıcaları, husky’lerin çektiği kızaklar, balinaları gözlem turları, volkanlar ve balıkçı köyleri sizi bekliyor. Arzu Özen, “Doğasıyla beni her mevsiminde kendine bir kez daha aşık ediyor.
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İzlanda benim için her şeyden önce tezatların bir arada, uyum içerisinde var olabileceğinin en güzel kanıtı. Birbirine teslim olan ateş ve buzun tangosudur; bu kadar zıt kutupların birlikte var olabilmesinin en manzaralı örneğidir” diyor.
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İzlanda’ya giriş için Schengen Vizesi almanız gerekiyor.
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3- Okyanus’un kenarında: GÜNEY AFRİKA Doğa harikası plajları, farklı kültürleri bir arada gözlemleyebileceğiniz şehirleri, penguenleri, Cape Town’un manzaraları ve özellikle Masa Dağı’nda gün batımı sizi etkileyecek. Vahşi hayatı görmek için safariye de katılın.
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Elif Özgen bu ülkeyi, “Karşısında Antarktika’nın yer aldığı eşsiz güney kıyı şeridi ve burada doğal ortamlarında gözlemleyebileceğiniz hayvan çeşitliliği, rüzgârlarıyla zor anlar yaşatsa da plajları ve elbette Masa Dağı, Aslan Başı Tepesi, Şeytan Zirvesi Tepesi gibi tırmanılası dağlarıyla mutlaka görmelisiniz” diye anlatıyor.
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Güney Afrika’ya vize almadan giriş yapabilirsiniz.
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2- Şatolar ülkesi: İSKOÇYA Tarihi kaleleri, korunan mimarisi, gayda sesleri, uzun saçlı komik Highland inekleri, şatoları, meşhur viskileri, yemyeşil doğası ve kilt giyen erkekleriyle kendinizi orta çağda hissedebilirsiniz.
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Serhat Sarısözen, “Birleşik Krallık’ın kuzeyinde yer alan İskoçya ve bu küçük ülkenin tıpkı İstanbul gibi yedi tepeli başkenti Edinburgh, gerek doğası gerekse de tüm yıla yayılan festivalleriyle olağanüstü.
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Bir de üstüne ülkenin tıpkı iyi bir muhafız gibi koruduğu tarihini eklediğinizde mutlaka görülmesi gereken ülkeler listemin ilk sırasında yer alıyor” diyor. İskoçya’ya gitmek için Birleşik Krallık vizesi almanız gerekiyor.
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1- Egzotik doğa: TAYLAND Tropikal iklimi, kumsalları, dev Budist tapınakları, Thai masajı, Thai boksu ve egzotik bir deneyim sunan Thai mutfağıyla Uzakdoğu’nun en dikkat çekici tatil destinasyonu burası. Başkent Bangkok, turizm cennetleri Phuket, Pataya, Chiang Mai ve Phi Phi Adaları’na mutlaka gidilmeli.
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Altuğ Şimşek, “Her ne kadar dünyadaki en turistik yerlerden biri haline gelse de özellikle eşsiz doğal güzelliklere ve çılgın eğlence anlayışına sahip olan Güney adaları ile hafızalardan silinmeyen anılar bırakıp Thai mutfağı ile kendine âşık eden Tayland her mevsimde gezilebilecek yerlerden biri olarak listemde yerini alıyor” diye söylüyor.