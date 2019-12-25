Göller Ekspresi'yle 8 saatlik keyifli yolculuk 50 lira

KİMİ KONFORLU KİMİ EKONOMİK BULUYOR Yolculardan Turgut Cengiz (70), "Çok iyi oldu tren seferlerinin başlaması. Aydın'a kadar gideceğim. Tren yolculuğunu seviyorum. Bir şehrin merkezinden diğer şehrin merkezine gidiyoruz. Otopark sorunumuz yok. Evim de istasyona yakın" derken, Mustafa Taş (71) ise "Isparta'ya gidiyorum. Treni tercih etme nedenim hem ucuz hem de evime yakın olması. Çok rahat ve konforlu, ayrıca diğer ulaşım araçlarına göre daha ucuz" diye konuştu.