Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Fenomen polis memuru işini bıraktı, dünyayı geziyor
Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman tabloid gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" dedi.
Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman tabloid gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" dedi.
Fotoğraflar: Adrienne Koleszar Instagram
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Almanya’nın ufak kasabalarından Dresden’de yaşayan Adrienne Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra aslında bir fenomen…
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Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla bir anda popüler olan 34 yaşındaki polis, 549 bin takipçiye sahip.
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Fakat Koleszar, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.
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Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Koleszar, işini bıraktığını söyledi.
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Komiser olarak görev alan Koleszar, “6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim” dedi.
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Ayda net 2400 euro maaş alan Koleszar, bu seyahati nasıl finanse ettiğini de detaylıca anlattı.
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Genç polis, “Her seyahatimde erken rezervasyon yaptım ve parasını cebimden verdim. 2016’dan beri para biriktiriyorum” dedi.
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Koleszar, bir giyim markasıyla da anlaştığını ve onların da kendisine sponsor olduğunu söyledi.
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Koleszar, birçok markadan kendisine teklif geldiğini söylerken, “Bunlardan içime sinen çok olmuyor. Yürüyen reklam panosu gibi dolaşmak istemiyorum” dedi.