Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eskiden hapishane olarak kullanılıyordu, şimdi ise…
Fernando de Noronha, Brezilya kıyılarından 354 km uzakta olan Atlas Okyanusu'ndaki 21 ada ve adacıktan oluşan bir takımada... Burayı ilginç kılansa bir zamanlar ülkenin en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yapması… Şimdilerde bu cennet ada kalabalıktan uzaklaşmak için mükemmel bir yer. Masmavi suları, çeşitli vahşi yaşam süren canlıları ve bozulmamış plajları ile büyük ilgi görüyor. İşte benzersiz hikâyesiyle okuyunca içinizi ısıtacak Fernando de Noronha hakkında ilginç bilgiler…
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Fernando de Noronha, Brezilya kıyılarından 354 km uzakta olan Atlas Okyanusu'ndaki 21 ada ve adacıktan oluşan bir takımada... Burayı ilginç kılansa bir zamanlar ülkenin en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yapması… Şimdilerde bu cennet ada kalabalıktan uzaklaşmak için mükemmel bir yer. Masmavi suları, çeşitli vahşi yaşam süren canlıları ve bozulmamış plajları ile büyük ilgi görüyor. İşte benzersiz hikâyesiyle okuyunca içinizi ısıtacak Fernando de Noronha hakkında ilginç bilgiler…
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Kristal berraklığındaki suları, altın rengindeki kumları ve benzersiz deniz yaşamıyla dünyanın her yerinden gelen insanları büyüleyen adayı, hem ülkenin hem de dünyanın en güzel suları listelerinde görebilme ihtimaliniz oldukça fazla.
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Hatta adadaki Prai dos Porcos, Prai dos Leoes ve Sanço do Baia Tripadvisor tarafından iki kez en iyi plajlar listesini adını yazdıran yerler…
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Sörf ve gün batımını izleme keyfi Berrak ve ılık suları sayesinde mercanların, yunusların, kaplumbağaların ve köpekbalıklarının görkemli deniz yaşamını gözlemlemek mümkün. Ayrıca adalarda yerel eğitmenler vasıtasıyla tüplü dalış ve sörf de yapabiliyorsunuz.
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Cacimba do Padre, Boldro ve Conceiçao adaları, aralık ve şubat ayları arasında, dünyanın her yerinden gelen sörfçüleri ağırlıyor. Fernando de Noronha’da yapılabileceğiniz en güzel aktivitelerden biri de gün batımının tadını çıkarmak…
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Forte do Boldro, Dois Irmaos, Prai do Porto adalarında romantik bir gün batımı keyfi yapmak için sayısız yere sahip.
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Askeri kuvvetler tarafından kullanıldı 20 küçük adacık ve bir ana adadan oluşan 28,5 kilometre genişliğindeki takımadalar, ilk kez 16. yy’ın başlarında Portekizli denizci Fernando de Noronha tarafından keşfedildi.
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1700’lerde ana ada hapishane oluncaya dek hem Hollandalı hem de Portekiz silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldı.
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Ardından açılan cezaevi 1957 yılına kadar faaliyet gösterdi. Burada kalan mâhkumların bazıları ayrılmayarak yaşamına devam ettiği söyleniyor. Günümüzde ana adayı ziyarete gelen turistler, harika doğasının içinde tarihi cezaevi kalıntılarına rastlayabiliyorlar.
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Tarihe tanıklık eden küçük başkent Fernando de Noronha’nın tarihine tanıklık eden ve başkent ilan edilen bir yeri de var. Vila Los Remeidos…
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Sömürge binası, adanın sahip olduğu tek banka ve hükümet merkezi de yer alıyor.
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Gri taşlarla döşeli küçük başkentin sokakları, hoş bir plaja çıkıyor. 18. yy’dan kalma evlerin kalıntıları yemyeşil ağaçlarla sarılı durumda.
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ülkece cennetten bir yer olarak nitelendirilen Fernando de Noronha takımadalarına girişler, günde ortalama 450 kişi ile sınırlandırılıyor.
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Brezilya’nın çevre koruma ajansı ile UNESCO, dünyadaki az kalan bozulmamış adalardan biri korumak için çalışmaları başlattı ve 2001 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.