Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eski binada kendi devletlerini kurdular! Ne hükümetten yardım alıyorlar ne de kanunlara uyuyorlar...
Kamboçya'da başkent Phnom Penh'deki bu binanın adı beyaz ev… Tarihe tanıklık etmiş ve 2 bine yakın kişinin yaşadığı bu apartmanda insanlar adeta kendi devletlerini kurmuş gibiler… İlginç olanı ise burada kanunlar işlemiyor. İşte sıra dışı yaşamın olduğu Kamboçya'daki apartmanla ilgili ilginç detaylar…
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Kamboçya uzak tropikal adalarıyla meşhur Asya’nın en sıra dışı ve renkli ülkelerinden biri. Dünyanın en farklı atmosferine sahip ülkede tapınaklardan geçilmiyor. Üstelik devasa boyut ve alışılageldiğimiz mimarilerin dışında bu tapınaklar.
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Gezginlerin son zamanlarda en çok uğradığı ülkelerden biri olan Kamboçya'da gezilecek bir çok yer var.
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En ilgi çekici olanıysa ülkenin başkenti Phnom Penh'deki Beyaz Ev…
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Beyaz Ev, Kamboçya'nın endüstrileşme dönemi olan 1960'larda sanatçıları ve düşük gelirli orta sınıfı barındırması amacıyla inşa edildi.
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O yıllarda yaratıcılık, uç fikirler ve sanatın merkezi olmuştu.
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Fakat zamanla bu yapı kabuk değiştirmiş.
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1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında binada yavaş yavaş kiracılar değişmeye başladı.
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1990'ların sonunda suç ve uyuşturucu ticaretinin şehirdeki merkezi konumuna gelmiş.
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Bina bugün uzak doğu ülkesi Kamboçya'nın dikkat çeken sosyolojik olgularından biri.
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Kanunların işlemediği Beyaz Ev'de birçok yasa dışı işlemler yapılıyor.
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Beyaz Bina'nın merdiven korkulukları bir STK tarafından bağışlanmış.
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Bina hükümetten hiçbir yardım almıyor.
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Sokak girişi, sık sık çöple dolup taşan kötü yerleştirilmiş çöp konteynerleriyle dolu.
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2 bine yakın sakininin bulunduğu binada kendi okul, sanat alanı ve arşiviyle kendine yeten bir yapı olmuş durumda.
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Ayrıca binada geleneksel olan Khmer cinsi bezden dokuma paspaslar bulunuyor.
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Beyaz evde daireler iki veya üç odadan oluşuyor.
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49 yaşındaki Cheafa Samon ise Beyaz Bina'nın en üst katında oturuyor.
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Bina hakkında söyledikleri ise bir bağlılığın oluştuğunu gözler önüne seriyor. "Burada yaşamaktan mutluluk duyduğumu söyleyebilirim.
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Bu binada çoğu şey kalitesini ve değerini uzun zaman boyunca korudu ve korumaya devam edecektir.”