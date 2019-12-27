En ekonomik şehirler belli oldu! Türkiye’den iki şehir listeye girdi, sıralamadaki yerleri çok şaşırttı…

Özellikle Antalya’da en popüler yerleri, meydanları keyifle ziyaret edip akşam yemeği de yerseniz, 31 Euro gibi uygun bir bütçe karşınıza çıkabilir. Antalya, hem yiyecek hem de içecek açısından en uygun şehirlerden birisi. Burada Türk geleneksel lezzetlerin tadına yaklaşık 17 Euro gibi bir maliyetle bakabilirsiniz. İstanbul için de aynısı söylenebilir, tadına doyum olmayan yerel mutfağı deneyip günü, görülecek muhteşem noktalar ile değerlendirirseniz, 43 Euro gibi bir masrafınız olacaktır.