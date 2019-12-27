En ekonomik şehirler belli oldu! Türkiye’den iki şehir listeye girdi, sıralamadaki yerleri çok şaşırttı…
Tatil maliyetleri, pek çok kişi için heyecanla üzerinde kafa yorulan bir konu. İngiltere’de bulunan AlphaRooms Seyahat Acentesi, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinde geçirilen bir günün maliyet tablosunu çıkardı. İşte detaylar…
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Bu rapora göre tipik bir günün maliyeti Prag’ta 42 Euro ve Lonrda’da 117 Euro arasında değişiyor. Şehirler arasındaki fiyat farklılıkları, dikkate değer bir biçimde değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin bir kentte 50 Euro ile tüm günü geçirebilirken bir diğer şehirde bu para, sadece öğle yemeğine yetiyor.
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Avrupa ya da Türkiye’de tatil planları yapanlar için AlphaRooms’un gerçekleştirdiği çalışma, Euromonitor international stratejik pazar araştırma şirketinin belirlediği 2018’in en fazla ziyaret edilen şehirlerini dikkate alarak yapılmış.
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Her bir destinasyonda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, bir kokteyl, iki adet tek yön toplu taşıma bileti, iki tane ödenmiş ve bir adet ücretsiz kültür merkezi girişi masrafları düşünülerek hazırlanmış. Bu raporda, sadece otel konaklamaları ve ekstra harcamalar dâhil değil.
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50 Euro ile ziyaret edilebilecek en pahalı Avrupa şehri: Londra İngiltere’nin başkenti Londra’nın, 50 Euro’luk bir bütçe ile seyahat edenler için kötü bir ünü var. Neden mi? Çünkü gezginin cebindeki 50 Euro, saat 12.30 gibi suyunu çekecektir.
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Ama bu durum, kahvaltı, ulaşım ve tabi ki şehrin en fazla ilgi gören Buckingham Sarayı ziyaretini hesaba katarsanız gerçekleşebilir. Londra, yiyecek ve içecek fiyatlarının en pahalı olduğu yerler arasında birinci, ikinci sırada ise Paris geliyor.
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“Öğlen yemeğinde sonra şehrin favori noktaları Buckingham Sarayı ve Londra Kalesi’ni göreyim, üzerine akşam güzel bir kokteyl deneyeyim” derseniz, bu hoş gibi görünen aktiviteler, size günlük 118 Euro gibi bir bedele mal olacaktır.
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2018 senesinde 20 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan şehrin, yüzde 4 büyümesi ile Avrupa’nın en pahalı şehirleri arasında girmesi kesinlikle bir sürpriz değil.
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Antalya, listede en ucuz şehir olarak en üst sırada yer alıyor Benzer profildeki Avrupalı ve yerel ziyaretçiler düşünüldüğünde, hem İstanbul hem de Antalya, 2018’de ziyaret edilen şehirler listesinin ilk beşinde yer alması gayet doğal.
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Özellikle Antalya’da en popüler yerleri, meydanları keyifle ziyaret edip akşam yemeği de yerseniz, 31 Euro gibi uygun bir bütçe karşınıza çıkabilir. Antalya, hem yiyecek hem de içecek açısından en uygun şehirlerden birisi. Burada Türk geleneksel lezzetlerin tadına yaklaşık 17 Euro gibi bir maliyetle bakabilirsiniz. İstanbul için de aynısı söylenebilir, tadına doyum olmayan yerel mutfağı deneyip günü, görülecek muhteşem noktalar ile değerlendirirseniz, 43 Euro gibi bir masrafınız olacaktır.
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Roma, Benidorm’dan daha ucuz Şaşırtıcı bir şekilde, Benidorm’un yerine Roma’da 50 Euro’luk tatil bütçeniz ile daha uzun bir süre geçirebiliyorsunuz. İspanya’nın turizm cenneti Benidorm’un harika gezilecek yerlerini gezmek, şaşırtıcı bir şekilde tarihi İtalyan’da bir gün geçirmekten 12 Euro daha pahalı.
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Prag, Londra’dan üç kat daha ucuz Popüler Avrupa tatil destinasyonu Prag şehrinin en çok ziyaret edilen yerleri Prag Kalesi ve Charles Köprüsü’ne gitseniz bile diğer şehirlere nazaran daha az para harcamış oluyorsunuz. Bu harika yapıları ziyaret etmek için sadece 16 Euro yeterli oluyor.
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Paris, hem yiyecek hem de içecek açısından en pahalı tatil noktası Âşıklar şehrinin kaliteli yemekler konusundaki şöhreti kesinlikle doğru olan bir gerçek. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile kokteyl, bütçenizin sınırları biraz zorlayabilir.
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Tabii ki genellikle fast food ya da ucuz yemek tercih ederseniz, hem Londra’da hem de Paris’te günlük 65 Euro’dan daha az bir maliyetle günü kurtarabilirsiniz. Fakat Avrupa’nın ana merkezlerine gitmişken, geleneksel mutfaklarını denemeden geri gelmekte olmaz.
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İşte en pahalıdan en ucuza doğru sıralanan 10 şehir: 10- Londra 9- Paris 8-Benidorm 7- Roma 6- Dublin
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5- Viyana 4- Amsterdam 3- İstanbul 2- Prag 1- Antalya
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Sonuç olarak tatil için seçilecek yerlerin ekonomiyi ne kadar sarsacağı ya da kişiyi ne kadar mutlu edeceği de önemli. Birikim yapıp hep görmek istenilen yerlere düşünmeden gitmek ya da her akla estiğinde uygun yerleri bulup ziyaret etmekte ayrı birer seçenek.