Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ege'de yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...
Doğa ile baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri olan Muğla'nın Akyaka ilçesi, son dönemlerde en çok ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında. Huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirmek isterseniz bu yaz Akyaka'ya doğru rotanızı çevirebilirsiniz. İşte gezilecek yerlerden yapılacak aktivitelere kadar Akyaka hakkında detaylar...
2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden… Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Bisikletle keşfe çıkın Akyaka'da bulunan köyleri bisikletle keşfedebilirsiniz. Etrafta yer alan doğal güzellikler arasında bisiklet sürmek oldukça keyifli olabilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Aralarda mola vererek ilgi çekici manzaraları fotoğraflamak da cabası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Halk Plajı'nda denize girin Akyaka'nın uzun plajında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Plajda şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Deniz çok derin olmadığı için çocuklarınızla deniz keyfi yapmanız da mümkün.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Günlük tekne turlarıyla koyları keşfe çıkın Birbirinden güzel koylarda duraklayan günlük tekne turlarına katılarak Akyaka civarını daha yakından keşfedebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Sedir Adası'na kadar uzanan tur rotasında adanın incecik altın rengi kumunu da görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı sakın es geçmeyin Akyaka'nın birbirinden güzel ve şirin evlerini ve el değmemiş bölgelerini dar sokaklarında turlayarak keşfedebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Begonvillerin ardı ardına sıralandığı sokaklarda harika fotoğraf kareleri yakalayabilir ve doğa ile baş başa kalabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Kano ile deniz keyif yapın Akçapınar Plajı'nda yapılan en önemli aktivitelerden biri de kano kiralayarak denize açılmak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Saatlik olarak kiraladığınız kanolarla hem spor yapabilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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İster kamp kurun ister güzel bir otelde konaklayın Akyaka Orman Kampı, kamp severlerin uğrak yerlerinden biri. Karavanla bölgede kamp yapabileceğiniz gibi çadır kiralama seçeneğiniz de bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Her sabah doğaya karşı uyanmak ve tertemiz orman havasını içinize çekmek paha biçilemez. Kamp dışında Akyaka’da konaklama seçenekleri çok fazla...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Talepte artış olunca birçok ev otele dönüştürülmüş. Otel, pansiyon ve apartlar mevcut. Ama bu kadar seçenek bile ne yazık ki yeterli olmuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisinden dolayı doluluk oranı çok fazla artıyor. Kerme Ottoman Konak, konum olarak Azmak Nehri’nin tam kenarında bulunan ve Azmak’a yakın tek otel. Yakınlık açısından burası aklınızda bulunsun.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Parmak ısırtan lezzetler Alışveriş için neredeyse hiç seçeneğiniz yok. Yalnız yeme içme konusunda Akyaka oldukça başarılı. Özellikle Azmak Nehri kenarında bulunan restoranlarda istediğiniz birçok seçeneği tadabilirsiniz. Deniz mahsulleri konusunda çok alternatif var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Akşam yemek yediğiniz restoranların neredeyse hepsinde sabah köy kahvaltısı bulabilirsiniz. Fiyat olarak hepsi ortalama aynı... Akyaka'nın çarşı kısmına geçtiğiniz zaman burada da alternatifler fazla. Ama genelde aperatif tarzda yiyebileceğiniz çeşitler var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Akşam olunca müziğin sesini her yerde duyacaksınız. Çarşı tarafında birçok yerde canlı müzik yapan gruplar sahne alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Adrenalin tutkunlarına Akyaka, aynı zamanda birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Çok fazla rüzgâr almasından kaynaklı Ege'nin en iyi uçurtma sörfü okullarından bazıları burada yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Etkinlik için ayrı bir uçurtma sörfü sahili var. Burada en deneyimsiz kişiler bile birkaç günlük eğitim sonucunda sörf yapabiliyorlar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Daha kolay bir etkinlik tercih ediyorsanız da kano kiralayarak sakin bir gezintiye çıkabilirsiniz. Azmak Nehri’nin kenarında sürekli azmak turu için tekneler hareket ediyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
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Yaklaşık 15 dakika süren bir tekne turu tercih edip, sazlıkların arasından geçerek nehrin birçok yerini de görebiliyorsunuz.