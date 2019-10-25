Dünyanın pek fazla bilinmeyen sıra dışı ülkeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler, herkesin seyahat hayalini süsler. Ancak kendi yolunuzun ışıltısını arıyorsanız gizli hazineleri keşfetmek için ülkeler var. İşte ismi cismi duyulmamış, duyulsa bile nerede olduğu hakkında en ufak fikrinizin olmadığı o ülkeler...
İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler, herkesin seyahat hayalini süsler. Ancak kendi yolunuzun ışıltısını arıyorsanız gizli hazineleri keşfetmek için ülkeler var. İşte ismi cismi duyulmamış, duyulsa bile nerede olduğu hakkında en ufak fikrinizin olmadığı o ülkeler...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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PİTCAİRN ADALARI Dünyanın nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Pitcairn Adaları, Büyük Okyanus’un güneyinde yer alan ve Birleşik Krallık’a bağlı dört adadan oluşan volkanik bir ada ülkesi. Başkenti Adamstown olan adalardan sadece Pitcairn Adası yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hawaii’ye 3 bin 500 km, Tahiti’ye ise 2 bin km uzaklıkta bulunuyor. Adanın üzerinde yalnızca altı aile, yani yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Yılda 1000 turistin ziyaret ettiği adada, Pitkernler diye adlandırılan ada halkı arıcılık ve balıkçılıkla geçiniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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CURACAO Başkenti Willemstad olan ve Venezuela’nın kuzeyinde, Karayip Denizi’nin güneyinde yer alan ülkede yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Curacao likörü çok meşhur. Adaya özgü çiçeklerin aromasıyla yapılıyor. Curacao Adası’nın da içinde bulunduğu Hollanda Krallığı’na bağlı Aruba ve Bonaire adalar topluluğuna baş harflerinden dolayı ABC Adaları deniliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle doğaseverlerin mutlaka gitmesi gereken Curacao’nun en büyük milli parkı Christoffelpark’ta başka yerde göremeyeceğiniz bitki ve hayvanlarla birlikte unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BURUNDİ Burundi Cumhuriyeti; Ruanda, Tanzanya ve Kongo sınır komşularıyla birlikte Afrika’nın orta kesiminde yer alan bir ülke. Denize kıyısı bulunmuyor. Son 25 yılın verilerine göre dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bağımsızlığını da 1962’de kazanmış. Yalnız Burundi’de dünyanın en derin ikinci gölü bulunuyor. Adı, Tanganyika… 1470 metre derinliğinde olan göl, Afrika’nın en büyük yeryüzü kırığı gölü olma özelliğine de sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca 1980 yılında kurulan Ruvubu Milli Parkı, birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanları ve kuşları korumayı hedefleyen park, Burundi’nin en büyük milli parkı…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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SURİNAM Surinam, Brezilya’nın komşusu olarak Güney Amerika’da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adını Suriname Gölü’nden alan ülke, zamanında İngiltere ile Hollanda arasında takas konusu olmuş. Surinam’ın ise en yararlı hareketi, başarılı futbolculara sahip olması.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Van Hoijdonk, Van Gobbel, Jimmy Floyd Hasselbaink ve Clarence Seedorf gibi daha nice dünyaca ünlü ve başarılı futbolcunun yetiştiği Surinam’ın tarihi bölgelerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını da ekleyelim.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BOTSWANA Botswana’da karanın yüzde 80’i Kalahari Çölü kapsamında yer alıyor. Yabani hayatı ve muhteşem doğasıyla ünlü… Özellikle elmas kaynakları bakımından dünyada önemli pay sahibi… Botswana’ya giderseniz burada mutlaka kamp yapmalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Filleri ve bufalolarıyla ünlü Chobe Milli Parkı’nı ziyaret edip, su aygırı, timsah ve farklı türde kuşlar görebileceğiniz Chobe Nehri’nde tekne turu da oldukça ilgi çekici olabilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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GUERNSEY Başkenti Saint Peter Port olan Guernsey, Manş Denizi’nde konumlanan, Birleşik Krallık’a bağlı bir ada.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yaklaşık 65 bin nüfusu bulunan adanın en önemli özelliği ise Victor Hugo’nun sürgün edildiği evin burada bulunması. Ünlü Fransız yazarın Sefiller romanını Hauteville House’da yazmış olması bu tarihi eve olan merakı daha da artırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Önemli tarihi zenginlikleri arasında Castle Cornet Kalesi’nin yer aldığı ülkede, Saint Martin’de bulunan tarihi ev Sausmarez Manor’u da mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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VANUATU Pasifik Okyanusu’nun güneyinde yer alan ve 83 adadan oluşan Vanuatu, Solomon Adaları’nın yakınında Avustralya’nın 1750 km doğusunda bulunuyor. 2006 ve 2010 yıllarında dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçilen Vanuatu, 265 bin kişilik nüfusa sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Eğitimli kişi sayısının fazla, işsizlik oranının ise sadece yüzde 1.7 olduğu ülke fay hattı üzerinde konumlandığından birkaç yılda bir büyük depremlerle sarsılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Vizesiz ziyaret edebileceğiniz bu gizli cennete gittiğinizde; modern hayattan oldukça uzak yaşayan Yakel kabilesinin bulunduğu, yemyeşil doğaya sahip, balıklı mercan denizinin güzelliğiyle gözlerinizin kamaşacağı ve aktif Yasur Yanardağı’nın minik patlamalarının oluşturduğu doğal havai fişek gösterisini izleyebileceğiniz ünlü Tanna kahvesine adını veren Tanna Adası’nı da görmelisiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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KİRİBATİ Başkenti Bairiki olan Kiribati, Büyük Okyanus’un ortasında bulunan ve takımadalardan oluşan bir ülke.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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En yüksek noktası deniz seviyesinin iki metre üstünde bulunan Kiribati’nin doğu ucu uluslararası gün çizgisine sınır olduğundan, dünyada yeni güne ilk başlayan ülke olması özelliğine sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dünya haritasında görebilmeniz için büyüteç kullanmanızı gerektirecek ülkeye Japonya’dan direkt ulaşım bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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TOGO Afrika’nın batısında bulunan ülkenin başkenti Lome’dir. 1975’te kurulan Lome Uluslararası Müzesi’nde, tarihi ve etnografik açıdan değer taşıyan eserler bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Birçok kültürün bir arada bulunduğu ülkede, vudu dini oldukça yaygın. Heykeller, boyalı kumaşlar ve ahşap maskeler en yaygın el sanatları arasında yer alıyor.