Dünyanın en sıra dışı yaşamı! İnek idrarıyla yıkanmak zorundalar, nedeni ise...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güney Sudan'ın 'Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinde biri… Farklı geleneklere ve kültürlere sahip bu kabilenin tanınma sebebiyse oldukça ilginç . İşte ‘Sığır Kralları’ olarak bilinen Mundari kabilesi…
Güney Sudan'ın Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinde biri… Farklı geleneklere ve kültürlere sahip bu kabilenin tanınma sebebiyse oldukça ilginç… İşte ‘Sığır Kralları’ olarak bilinen Mundari kabilesi…
Fotoğraflar: Alamy, jimmynelson
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Günümüz dünyasında herkes zamanla yarışıp, daha fazla şey elde etmek için didinip çalışıyor.
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İnsanların sürekli cep telefonlarına yapışık şekilde yaşadığı bu dünyada, teknolojiden uzak insanların varlığı unutuluyor…
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Dünya üzerinde çok az da olsa tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi doğayla iç içe yaşayan birileri var. İklim değişikliği ve modern sömürü düzeni onların nüfusunun azalmasına neden olsa da, bu kabileler hâlâ hayatta…
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İşte o kabilelerden biri Mundari Kabilesi… Güney Sudan'ın Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesi ilginç yaşam tarzları ve gelenekleriyle ön plana çıkıyor. Geçimlerini türü Ankole-Watusi olarak bilinen sığırlarla sağlayan kabile, zamanlarının büyük bir kısmını da hayvanlarıyla geçiriyor.
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Mundari kabilesi, 2 milyondan fazla insanın yer değiştirmesinin ardından 2011'de bağımsızlığına kavuşan bir kabile olarak biliniyor.
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Sığır kralları olarak da bilinen Mundari kabilesi hayvanlarını hırsızlara karşı, çeşitli silahlarla koruyan bir kabile.
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Ayrıca hayvanlarına oldukça düşkün olan kabile üyeleri boş zamanlarında kendilerini sığırların içinde gizlemek için derilerini onlar gibi kamuflaj şeklinde yapıyor.
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Kaçakçıların hayvanlarını çalmak için gelmesi durumundaysa kabile üyeleri otomatik silahlarıyla karşılık veriyor. Kısacası Mundari kabile üyeleri sığırlarına gözü gibi bakıyor.
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Kabilede sığırlara oldukça fazla önem verilmesi bir gelenek olarak kabul ediliyor.
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Zamanında sığır veya sığır eti için öldürülen insanların olması kabile gözünde sığırları bir hayvan kategorisinden çıkarmış.
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Mundari kabilesinde sığırlar hayvan yerine, yürüyen bir eczane, bir dost, hatta bir arkadaş şeklinde kabul ediliyor. Kabilede hayvanların sadece bir insanı değil bir yaşam tarzını koruyan kaynak olduğu benimsenmiş…
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Öyle ki, Mundari kabilesinin hayvanlarına günde iki kez masaj yaptığı biliniyor. Gübre ateşinden elde edilen kül, sığır derisine sürülüyor ve masaj yapılıyor.
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Bu birçok ilginç özelliğe sahip kabile yetiştirdikleri sığırların etinden çok sütünü tüketmeyi tercih ediyor.
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Kabilenin oldukça bilindik ve tanınan bir topluluk olmasının altında yatan etkense oldukça ilginç… Çünkü bu kabile ineklerin sadece sütünden faydalanmıyor… Mundari kabilesi inançları ve inandıkları bilgiler doğrultusunda hayvanlarının idrarlarını günlük yaşamda çok sık kullanıyor.
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Kabile üyeleri hayvanlarının idrarını antiseptik olarak kullanıyor. Bu yüzden üyeler her sabah başlarını inek idrarlarıyla yıkıyorlar.
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Günlük yaşamda inek idrarını kullanmaları kabilede farklı fiziksel özelliklerin görülmesinde yol açmış durumda…
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Mundari kabilesinin üyelerinde sık görülen turuncu saç rengi, kafalarını inek idrarıyla yıkamalarının bir sonucu olarak görülüyor.
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Ayrıca kabile kavurucu Sudan sıcağından ve sivrisineklerden korunmak için hayvan dışkılarını yakıp kül haline getirerek yüzlerine ve vücutlarına sürüyorlar. Bu karışım onları 115 derecelik bir ısıdan koruyabiliyor.
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Hayvancılığın oldukça fazla önem arz ettiği bölgede boyları ortalama 2,5 metreye ulaşabilen bir sığırın fiyatı yaklaşık 500 dolar civarında.
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Bu yüzden kabile üyelerinin hayvanlarını en değerli varlıkları olarak görmesi (ya da onları makineli tüfeklerle korumaları) hiç de şaşılacak bir durum değil. Bölgeye gelen kaçakçılar her yıl yaklaşık olarak 350 bin hayvan çalıyor. Günlük yaşamlarının merkezine hayvanlarını koyan Mundari kabilesi üyeleri bunun karşısında silahlanmış durumda…
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Silahlanma ve kaçakçılık olaylarının artması bölgede kötü olayların yaşanmasına da sebep oluyor.
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Bölgede bugüne kadar yaklaşık 250 bin kabile üyesi hırsızlar tarafından öldürüldü.
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Bu yüzden Mundari kabilesinin üyeleri, sığırları arasında uyuyor. Tabi olası bir saldırıya karşı ellerinde silahları ile…
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Farklı gelenekleri, kültürleri ve yaşam tarzları ile Mundari kabilesi adından söz ettirmeye devam edeceğe benziyor…