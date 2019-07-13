Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en sıra dışı 10 yeri! Listede Türkiye’den de bir yer var...
Gerçeküstü, inanılmaz, olağanüstü… Tüm bu tanımlar, aşağıda sıraladığımız 11 destinasyon için mükemmel terimler. Küçük adalardan etkileyici mağaralara kadar, dünyanın en akıl almaz yerlerinden etkilenmeye hazır olun. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var.
Gerçeküstü, inanılmaz, olağanüstü… Tüm bu tanımlar, aşağıda sıraladığımız 11 destinasyon için mükemmel terimler. Küçük adalardan etkileyici mağaralara kadar, dünyanın en akıl almaz yerlerinden etkilenmeye hazır olun. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var.
Nefes kesen mavi renk yansımasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu kristal mağara, buzulların sahil şeridi ile birleşmesiyle meydana gelmiş.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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9- Jiuzhaigou Vadisi, Çin Çengdu şehrinin kuzeylerinde bulunan vadi, Tibet yerlileri tarafından kutsal dağ ve nehir yatağı olarak adlandırılıyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Yaklaşık 2500 bitki çeşidine ev sahipliği yapan bölge, çarpıcı bir dizi ormanı, muhteşem berrak gölleri ve nefes kesen şelaleleri ile masaldan fırlamış bir manzaraya sahip.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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8- Plitvice Gölleri, Hırvatistan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Plitvice Gölleri Ulusal Parkı, hem Hırvatistan’ın en büyük parkı hem de güneydoğu Avrupa’nın en eski milli parkı...
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Bölgede yaşayan 100’den fazla kuş çeşidi ve kışın suların donup etrafın beyaza bürünmesi, burayı daha da masalsı bir havaya sokuyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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7- Antilop Kanyonu, Amerika Amerika’nın güneybatısındaki bu kanyon, ülkenin hem en çok ziyaret edilen hem de en çok fotoğraflanan kanyonu.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Dümdüz ve kırmızı-turuncu duvarlarıyla kanyonun fotoğraflarına tek bakışta bunun nedenini anlayabilirsiniz.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Bu etkileyici kanyon, kumtaşını erozyona uğratan su baskını ve diğer karasal süreçler sonucu oluşmuş.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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6- Hvitserkur, Kuzey İzlanda Kimilerine göre o bir canavar, kimilerine göre ise tıpatıp ejderha. Her neye benzetilirse benzetilsin, Vatnsnes Yarımadası’ndaki doğal Hvitserkur kayası, insanların ilgisini çekmeye çok müsait bir yapıya sahip.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Temelinde üç tane oyuk bulunan bu enteresan dev kayayı, her sene binlerce kişi ziyaret ediyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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5- Ha Long Koyu, Vietnam Tonkin Körfezi’nde bulunan Ha Long Koyu, pek çok kireçtaşı karstını ve 1600 adayı bünyesinde barındırmasıyla dünyanın en olağanüstü yerlerinden birisi.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Adaların doğal olan dik yapılarından dolayı, Ha Long Koyu’nda çok az insan yaşamakta.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Muhteşem mağaraları ve inanılmaz dik tepeleri ile farklı kara parçası formları, jeolojiden anlayan ziyaretçileri büyüler nitelikte.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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4- Kırmızı Plaj, Panjin, Çin Red Beach, bildiğiniz geleneksel plaj anlayışından oldukça uzak bir formda. Geniş kum bölgeler yerine, Suaeda Salsa adı verilen kırmızı özel bir bitkinin istilasına uğramış bir plaj karşımızda.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Yılın çoğu zamanı yeşil olan plajın, büyülü kırmızı renge bürünmüş haline şahit olabilmek için en iyi zaman, sonbaharın ilk ayları. Dünyanın en büyük sazlık bataklık alanı olduğunu da belirtelim.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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3- Fingal Mağarası, İskoçya İrlanda’nın Devler Kaldırımı’nı hatırlatan sayısız geometrik sütunu ile Fingal Mağarası, katılaşmış lavdan yaratılmış altıgen şeklinde iç içe geçmiş bazalt sütunlardan meydana gelmiş.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Bu gizemli deniz mağarası, yüksek ve kemerli çatısı sayesinde doğal bir akustiğe sahip.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Tekneler giremese bile meraklı turistler için Fingal Mağarası’nın etrafında dolanan turlar düzenlenmekte.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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2- Pamukkale Travertenleri, Türkiye Denizli’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve ‘Pamuktan bir Kale’ olarak isimlendirilen bu turizm cennetini turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Termal kaynakları, kalsiyum, magnezyum sülfat ve bikarbonat açısından oldukça zengin.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Görsel açıdan muazzam bir görüntüye sahip Pamukkale’nin suları, aynı zamanda sindirim ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa şifa oluyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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1- Son Doong Mağarası, Vietnam Vietnam’da bulunan bu devasa mağara, dünyanın en büyük üçüncü mağarası durumunda… Heybetli mağaranın yüksekliği bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde… İçinde harika sarı kumlardan oluşan bir altın plajda var.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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Mükemmel turkuaz suyu, ilginç sarkıtları ve tertemiz kumuyla çok özel bir yer. Bu mağaranın kendisine özel bir nehri hatta ormanı bile bulunuyor. Kaynak: allthatsinteresting.com, pandotrip.com