Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri! Öyle şeyler saklanıyor ki, içeri girmek imkansız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama üstün güvenlik önlemleriyle korunan, içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz… İşte dünyanın en iyi korunan sırlarla dolu yerler listesi...
Fotoğraflar: Alamy
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İngiltere Merkez Bankası Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada.
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Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.
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İsviçre Bankaları Suçluların sohbetlerinde geçirdikleri bankalardan çoğu İsviçre’ye ait… Çünkü İsviçre bankaları dünyanın en güvenli bankaları olarak biliniyor.
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Özellikle bankadaki 3 tuşlu güvenlik kasası, dünyanın en zengin vatandaşları tarafından 200 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor.
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Fort Knox Fort Knox’un iyi korunan yerlerden biri olması pek şaşılacak bir durum değil çünkü bu yer ABD’nin 'külçe muhafazası' durumunda…
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Bu ilginç yer sadece binlerce ton altın depolamakla kalmıyor.
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Aynı zamanda Bağımsızlık Bildirgesi ve Magna Carte gibi önemli tarihi belgeleri barındırdığı da söyleniyor.
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New York Federal Rezerv Bankası Bu ünlü bankada Fort Knox’tan daha fazla altın külçesi bulunuyor. Bu kadar fazla değerli eşyanın bir yerde bulunması da sıkı güvenliği beraberinde getiriyor.
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Burada güvenlik o kadar sıkı ki neredeyse sineğin bile girmesine izin yok. İçeride taşıma işi içinse robot ekipleri kullanılıyor.
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Bankanın güvenlik sistemleri o kadar sağlam ki, yabancı hükümetler bile altınlarını burada depoluyor...
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Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi.
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Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
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Iron Mountain Demir Dağı birçok gizli belgenin kendi altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında.
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Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti. Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis’in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları burada bulunuyor.
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Ayrıca Iron Mountain, Amerika’nın en büyük şirketlerinden bazılarını destekleyen bir veri merkezi olan Room 48’e ev sahipliği yapıyor.
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ADX Florence Hapishanesi Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane…
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Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye “Rockies’in Alcatraz” lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından “cehennemin daha temiz bir versiyonu” olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede.
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Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları.
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Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…
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Kore Askersizleştirilmiş Bölge Kore Savunma Alanı, Kuzey ve Güney Kore’yi bölen bir toprak şeridi. 160 km uzunluğunda ve 2.5 mil genişliğinde olan bu bölge dünyanın en korunaklı sınırlarından biri.
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Yüksek güvenlik önemleri alınan bölgeye gitmeye cesaret eden kişi sayısıysa oldukça az…
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Svalbard tohum deposu Resmi adı Svalbard International Seed Vault olarak bilinen depo, ürün çeşitliliğini korumak ve insanlara bir gıda kaynağı bulmalarını sağlamak amacıyla tohum depolamak üzere tasarlanmış bir yer.
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Svalbard, Arctic Circle’daki büyük, bir kaya adası durumunda ve depo bir madenin içinde bulunuyor.
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İzole edilmiş bir yerde bulunan depoda, tohum emniyeti için patlamaya karşı dayanıklı kapılar, hareket sensörleri ve hava kilitleri bulunuyor…
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51. Bölge Nevada’daki bu gizli hava kuvvetleri üssü çok iyi korunuyor ve kimsenin içeri girmesi mümkün değil.
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Alan hareket algılayıcıları ile kaplı ve burada araçlar devriye geziyor. Kısaca burası yıllarca hikâyelere konu olmuş UFO’lar ve yabancı komplolarla ilgili her şeyin yapıtaşı.