Dünyanın en ilginç yeri! Kışın park, yazın da göle dönüşüyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa'ya gitmek, Amerika gezilerine çıkmak, Afrika'yı keşfetmek hemen hemen herkesin hayali. Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmekse paha biçilemez. Yalnız dünyada öyle yerler var ki, oluşumları hakkında birçoğu bilinmezliğini koruyor ve pek fazla da bilinmiyorlar. İşte dünyanın en sıra dışı 30 yeri…
Avrupa'ya gitmek, Amerika gezilerine çıkmak, Afrika'yı keşfetmek hemen hemen herkesin hayali. Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmekse paha biçilemez. Yalnız dünyada öyle yerler var ki, oluşumları hakkında birçoğu bilinmezliğini koruyor ve pek fazla da bilinmiyorlar. İşte dünyanın en sıra dışı 30 yeri…
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Çeviri: Erdem ENGİNAR
SON GÜNCELLEME
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30- Natron Gölü- Taşlaşan Göl (Tanzanya) Dünyadaki en ilginç göllerden biri Tanzanya’da bulunan Natron Gölü. Natron Gölü'nün yüksek alkalin değerinden ötürü dokunan her hayvanın birdenbire taşlaştığı ve öldüğü iddia ediliyor. Bölgeyi gezen fotoğrafçı Nick Brandt ise ‘Tahrip Edilmiş Alanlara Doğru’ isimli kitabında gölle ilgili şu bilgilere yer veriyor: "Natron Gölü'nün etrafında yıkanmış, kuşlardan yarasalara kadar birçok tür keşfettim. Kimse ölüm sebeplerini bilmiyor ancak su çok yüksek soda ve tuz içeriğine sahip. Öyle ki, Kodak film kutularımın boyalarını bile saniyeler içerisinde çıkarabiliyordu. Sahilin kıyısında bulduğum bu hayvanları aldım ve onları sanki o halleriyle yaşıyorlarmış gibi, ölmeden önce, normalde duracakları pozisyonlarına koydum, böylece bir nevi hayata döndürdüm. Ölüm içerisinde yeniden canlandırılmış gibi..."
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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29- Salar de Uyuni (Bolivya) Burası dünyanın en büyük tuz golü. İnce bir su tabakası yüzeyde toplandığından, dünyanın en büyük doğal aynası olma özelliğine sahip.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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28- Die Rakotzbrück veya Devil’s Bridge – Şeytan Köprüsü (Almanya) Almanya’da bulunan ünlü yer eşsiz yapısıyla oluşturulmuş, neresinden bakılırsa bakılsın köprü ve yansıması mükemmel bir çember görüntüsü oluşturuyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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27- Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada) İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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26- Slope Point /Eğim Noktası (Yeni Zelanda) Bu orman, güçlü Antarktika rüzgârları sonucunda kalıcı olarak bükülmüş ve bu şeklini almış. Ayrıca yanmış ağaçlar da bulunuyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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25- Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya) Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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24- Underwater Park, Green Lake in Tragoess / Su Altı Parkı, Tragoess Yeşil Gölü (Avusturya) Yeşil göl Avusturya'da Tragoess civarında bulunuyor. Kışın insanların zaman geçirdiği bir park yalnız yazın dağın tepesindeki karların erimesi sonucu oluşan bir göl oluyor. 10 metre derinliğe kadar ulaşan su birikintisi dağlardaki karın erimesi sonucu oluştuğu için aslında renksiz ve berrak… Fakat zeminin yansımasından dolayı yeşil bir renk oluşuyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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23- Eternal Flame Falls / Sonsuz Yanan Alev (Amerika, New York) Chestnut Ridge Parkı’nın bir bölümünde yer alan şelale, dünyanın dört bir yanında kendiliğinden yanmakta olan yüzlerce ateşten birine sahip. ABD’nin Indiana Üniversitesi’nde araştırmacı olan Arndt Schimmelmann, yüzyıllar, belki de binlerce yıl önce yerli kabileler tarafından yakıldığı düşünülen ateşin, aslında dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu belirtti. OurAmazingPlanet sitesine konuşan Schimmelmann, mağaradaki ateşin yerin derinliklerinde yer alan, antik ve son derece sıcak killi şist kayalarından geldiğini düşünüyor. Schimmelmann, killi şist içindeki karbon moleküllerinin parçalanarak küçük doğal gaz molekülleri ortaya çıkması için, sıcaklığın suyun kaynama noktasında veya daha sıcak olması gerektiğini belirtti. Ateşi besleyen gazın geldiği kayaların, içtiğimiz çay veya kahve kadar sıcak ve jeolojik olarak sanıldığından çok daha genç olduğu belirtildi. Bulgular, ateşi besleyen gazın farklı bir süreçten geçtiğini, bir çeşit katalizörün, gazı kayalardaki organik moleküllerden ortaya çıkardığı ifade edildi.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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22- Tunnel of Love / Aşk Tüneli (Ukrayna) Ukrayna’da demiryolunun üzerinde bulunan yeşil yapraklı ağaçlarla çevrili bu tünel, geçtikçe sizi büyülü bir dünyanın kapısını aralıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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21- Christ of The Abyss / Derinliğin Mesihi (İtalya) Su altında bulunan bronzdan yapılma 2,50 metre uzunluğunda bir İsa heykeli. Derinlere dalmayı seven dalgıçlar için favori bir yer konumunda. Su altında görülebilecek gizemli yerlerden bir tanesi…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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20- The Silfra Rift / Kıtaları Ayıran Çatlak (İzlanda) İzlanda’da bulunan iki kıtayı birbirinden ayıran ‘Silfra Yarığı’ denilen bu bölge, dalış yapmayı sevenler için görülmesi gereken yerlerden başında geliyor. Kuzey Amerika ve Avrasya kıtasını birbirinden ayırıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
SON GÜNCELLEME
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19- Cano Cristales / Kano Kristalleri (Kolombiya) Yaz aylarında kırmızıya boyanan nehir, benzersiz bir bitki örtüsüne sahip. Burası yeryüzünün görülmesi gereken gizemli sularından...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
SON GÜNCELLEME
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18- Jellyfish Lake / Denizanası Gölü (Palau) Palau ülkesinde bulunan bu gölde sayısız denizanası yaşıyor. Burada yaşayan denizanaları zararsız olup insanlar yüzme fırsatı bile bulabiliyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
SON GÜNCELLEME
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17- Blood Falls / Kan Dökülmeleri (Antarktika) Antarktika kıtasının bitmek bilmek beyazlığının arasında Blood Falls insanları çok şaşırtıyor. Burası sularda çok fazla demir bulunması sebebiyle kırmızı renge bürünüyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden bir tanesi…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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16- Confluence of Rhone and Arve Rivers / Rhone ve Arve Nehirlerinin Birleşmesi (İsviçre) İsviçre’nin Rhone ve Arve nehirlerinin birleştiği noktada farklı iki rengin oluşması dikkat çekiyor. Kahverengi ve mavi renklerinin yoğunluk farkı nedeniyle birbirine asla karışmaması eşsiz bir görüntü ortaya çıkarıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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15- Road to Heaven, Huashan Mountain / Cennete Giden Yol, Huashan Dağı (Çin) Adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bu yolda nabzınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Ölüme meydan okuduğunuz bu yolun sonunda, bir çay evi sizi bekliyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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14- Vinicunca Rainbow Mountain / Vinicunca Gökkuşağı Dağı (Peru) Bilimsel olarak sebebinin belli olmadığı Vinicunca Gökkuşağı Dağı; yoğun mavi, kırmızı, yeşil, pembe ve sarı pastel renklerle kaplı. Kesinlikle görülmesi gereken garip yerlerden…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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13- Yonaguni Monument / Yonaguni Anıtı (Japonya) Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olan Yonaguni Anıtı için bilim insanları doğallığı konusunda bir karara varmış değiller. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzaylılar tarafından yapıldığı bile söyleniyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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12- Pink Sands Beach / Pink Sands Plajı (Bahamalar) Kumsalda bulunan bazı planktonlar ve minerallerden dolayı pembe renge bürünen bu plaj görülmesi gereken ilginç yerlerin başında geliyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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11- Dead Sea / Ölü Deniz (Ürdün) Sahip olduğu yüksek miktardaki tuz ve diğer mineraller sayesinde çaba harcamadan su üstünde yüzebilmenizi sağlıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
SON GÜNCELLEME
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10- The Wave / Dalga (Amerika, Arizona) Mezozoik dönem olan Jura döneminden kalma olduğu söylenen kaya oluşumlarının, dönen renkleri ve göz kamaştırıcı desenleriyle rüya gibi bir dünya sunuyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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9- Mendenhall Ice Caves / Mendenhall Buz Mağaraları (Alaska) Oluşumu hakkında bilim insanlarını şaşırtan doğal bir oluşum. Mağaranın içerisindeki buz kristallerinde mavinin farklı tonlarını görebilirsiniz.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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8- The Doorway Railway of Honoi / Hanoi’nin Giriş Demiryolu (Vietnam) Mağazaların, yerleşim yerlerinin önünden geçen Hanoi kentinin girişindeki garip demiryollarından bir tanesi.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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7- Monolith of Uluru / Tek Parça Uluru Anıtı (Avusturalya) Tek bir kaya olmakla beraber devasa büyüklükte, kendi içinde bir dağ. 348 metre yüksekliğe sahip olan bu anıt, dünyanın en büyük kayası ve dünyadaki en garip yerlerden biri...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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6- Mount Roraima / Roraima Dağı (Venezuella) Devasa büyüklükteki gerçeküstü bir dağ. Olağandışı bitki ve hayvanların çokluğuyla dikkat çeken bu yer dünyanın en gizemli yerlerinden biri olduğu söyleniyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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5- Travertine Pools / Traverten Havuzları (Türkiye) Kalsiyum karbonatların oluşturduğu grup grup küçük doğal oluşum havuzlar. Dışarıdan bakıldığında soğuk görünse de ılık su havzaları aslında. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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4- The Giant’s Causeway / Dev Geçit (İrlanda) Eski bir volkanik patlama sonucu oluşan denizin çekilmesinin ardından oluşan düz kayalar. Dünyanın garip oluşumlu yerlerin arasında yerini alıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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3- Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya) Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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2- The Seven Giants / Yedi Devler (Rusya) Rusya’da bulunan gizemli yer hakkında Rusya’nın Yedi Güçlü Adamı’nı simgelediği söylenir. Yıllarca don ve kar olayları sonucunda oluşan bu taş sütunlar, bilim insanları tarafından gizemi hâlâ çözülemiyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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1- Red Beach / Kırmızı Plaj (Çin) Çin'de, Panjin kasabasının çevresinde garip kırmızı plaj var. Liao He Nehri'nin deltasında bulunuyor. Olağandışı kırmızı renk, nadir bulunan kırmızı su bitkilerinden kaynaklanmakta... Plaj doğa rezervi Shuangtai Hekou topraklarında bulunuyor Her yıl sonbahar başında kırmızı renge bürünüyor ve su bitkileri zayıf kalıyor. Kaynak: traveltriangle.com