Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en güzel plajı! Görenleri kendine hayran bırakıyor...
Bazıları için tatil demek tarihi ve kültürel geziler anlamına gelirken birçok insan keşfetmeyi değil denizin, kumun, güneşin ve bol bol boş vaktin tadını çıkarmayı seviyor. Durum böyle olunca plaj akla ilk gelen oluyor. Dünya genelinde en iyi plajlar nerede diye merak ettik ve sizler için listeledik…
Bazıları için tatil demek tarihi ve kültürel geziler anlamına gelirken birçok insan keşfetmeyi değil denizin, kumun, güneşin ve bol bol boş vaktin tadını çıkarmayı seviyor. Durum böyle olunca plaj akla ilk gelen oluyor. Dünya genelinde en iyi plajlar nerede diye merak ettik ve sizler için listeledik…
Fotoğraflar: Alamy
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Whitehaven Beach – Avustralya Whitsunday adasında bulunan Whitehaven Beach, 7 kilometre boyunca uzanan bir sahile sahip.
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Dünyanın en iyi kumsallarından birine sahip bu plaj, bembeyaz kumu ve görünümüyle sizi büyüleyebilecek kadar güzel. Uzun yürüyüşler için ise oldukça elverişli.
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Cathedrals Beach – İspanya Galicia’da bulunan Cathedrals Beach, bir plajdan çok bir açık hava müzesini andırıyor. 90 metreyi bulan uzunluklarıyla doğal bir şekilde ortaya çıkan bu oluşumlar belki de size en büyülü tatil deneyimlerinizden birini yaşatabilir.
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Bu plajda dikakt edilmesi gereken nokta ise gel-gitler. Su seviyesi düştüğünde bölgedeki mağaraları keşfetme fırsatıyla birlikte 1400 metre genişliğe varabilen plajın tadını çıkarabilirsiniz.
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Ancak sular yükseldiğinde ilerlemeniz mümkün değil.
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Seven Commandos Beach – Filipinler Rivayete göre 7 Japon askerin 2. Dünya Savaşı’nın bittiğinden habersiz yıllarca yaşadığı yer olan Seven Commandos Beach, Filipinler’de El Nido adasında bulunuyor.
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Bembeyaz kumsalı, ardındaki dağ ve orman manzarasıyla doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Gidenleri kendine hayran bırakan Seven Commandos Beach’e hava ya da deniz yoluyla ulaşabilmeniz mümkün.
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Oraya vardığınızda ise yapmanız gereken tek şey hindistan cevizi suyu içerek denizin ve güneşin tadını çıkarmak...
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Veligandu Island Beach – Maldivler Yüzlerce adasıyla tam anlamıyla bir tatil cenneti olan Maldivler’de bulunan Veligandu Island Beach; bembeyaz kumu, masmavi suyu ve mercan kayalıkları ile size unutamayacağınız bir tatil deneyimi yaşatmaya aday.
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Aynı zamanda adada bulunan otellerin sunduğu imkanlarla yemeğinizi köpek balıkları ve deniz kaplumbağalarıyla yiyebilirsiniz.
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Doğayla iç içe bir tatil için listede bulunması gereken plajlardan bir tanesi.
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Steps Beach – ABD Kaliforniya’da bulunan Steps Beach, sadece yüzmek ve tatil yapmak için değil adeta orada yaşamaya ikna etmek için oldukça iddialı.
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Bu plajı bu kadar estetik kılan ise uzun merdivenleri. Yaklaşık 1000 merdivenin bulunduğu plaja ulaşmak biraz zahmetli olsa da merdivenler boyunda size eşlik eden yol bambaşka bir deneyim sunuyor.
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Anse Major – Seyşeller Eğer daha tropik yerlerden hoşlanıyorsanız Anse Major ilk tercihiniz olmaya aday. Hatta plaja kara yoluyla ulaşmak için kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü yapmanız gerekebilir.
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Plaja varmak için çıkacağınız bu yolculuk size apayrı bir macera sunacak.
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Sonunda ulaştığınız ödül ise masmavi bir deniz ve mükemmel bir plaj olacak.
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Emerald Cave – Tayland Eğer Instagram’da sürekli gördüğünüz o muhteşem görünümlü yerlerden birine gitmek istiyorsanız Emerald Cave muhteşem bir seçenek.
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Aslında bir mağara olan Emerald Cave, mini bir plaj olarak başlayıp büyüleyici bir doğal havuza dönüşen bir yer.
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Ancak bir rehber aracılığıyla mağaranın içine girebiliyor ve muhteşem manzaraya ulaşmak için bir ip kullanmanız gerekiyor. Bir de çeşitli fobilerden sıyrılmanız…
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Ofu Beach – Samoa Ofu Beach adeta canlı bir tablo görünümü sunuyor. Güney Pasifik’te bulunan bu saklı cennet, birçok kişi tarafından tavsiye ediliyor.
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Oldukça sıcak bir bölge olduğu için yolculuk sırasında biraz şikayet etseniz de oraya vardığınızda her şeye değdiğini göreceksiniz. Aynı zamanda mercan resifleri de denizin tadını çıkarabileceğini bir diğer nokta. Hareketli bir tatilden çok sakinliği tercih edenlerin ilk durağı olmaya aday.
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Pink Sands Beach – Bahamalar Birçok kişiye göre dünyanın en romantik plajı Pink Sands Beach. Elbette en büyük özelliği pembe kumları elbette.
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Bu büyüleyici renk ise mercan resiflerinde yaşayan protozoa foraminiferleri sayesinde oluşuyor. Görünümü dışında bu plaj birçok su sporuna da ev sahipliği yapıyor.
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Navagio Beach – Yunanistan İyonya Denizi’ndeki Zakynthos adasının kuzeybatısında yer alan ve kayalık bir koydan oluşan Navagio Beach, birçok turistin favori yerlerinden biri.
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Özellikle masmavi deniziyle oldukça etkileyici bir plaj. Ayrıca ünlü gemi Panagiotis enkazı da burada bulunuyor ve bu gemi batığını görmeye gelenler de oldukça fazla.
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Hidden Beach – Meksika Meksika açıklarında Marieta Adaları’nda yer alan Hidden Beach, tamamen doğal bir şekilde oluşan plajıyla dikkat çekiyor.
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Yüzerken dünyaya bambaşka bir açıdan bakabileceğiniz bu plaja ulaşım ise oldukça zor. Seçenekler arasında helikopter ve tüplü dalış bile var. Bu güzelliği görmek için zorlu bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Kaynak: Listelist