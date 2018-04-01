Doğadaki en iyi 10 butik otel

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlkbaharı yaşadığımız şu günlerde birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmanın vakti sizce de gelmedi mi? Yemyeşil doğanın içerisinde kafanızı dinleyeceğiniz, manzarasıyla insanı büyüleyen, şık tasarımlı odaları, lezzetli mutfağı ve butik olmalarından dolayı sıcakkanlı işletmecileriyle Türkiye’nin en özel otellerini seçtik!
İlkbaharı yaşadığımız şu günlerde birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmanın vakti sizce de gelmedi mi? Yemyeşil doğanın içerisinde kafanızı dinleyeceğiniz, manzarasıyla insanı büyüleyen, şık tasarımlı odaları, lezzetli mutfağı ve butik olmalarından dolayı sıcakkanlı işletmecileriyle Türkiye’nin en özel otellerini seçtik!
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
Selim ONAT
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JÜRİ Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı
Selim ONAT
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Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Çağdaş Ertuna – Gazeteci Özcan Yüksek – MAGMA Dergisi Yayın Yönetmeni Nilay Örnek – Gazeteci Mutlu Tönbekici – Butik Oteller kitabı yazarı
Selim ONAT
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10- Yaylaya hâkim: POKUT DOĞA / RİZE Bulutların deniz gibi akıp gittiği Türkiye’nin beklide en güzel yaylası Pokut’ta oksijene, bahar çiçeklerine ve yemyeşil doğaya doyacaksınız.
Selim ONAT
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Yaylaya hâkim konumdaki ahşap otelin çam kokulu odaları büyüleyici manzaralara açılıyor. A
Selim ONAT
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çık havada Karadeniz’in usulüne uygun yapılan yöresel tatlarını da tadabilirsiniz. Çamlıhemşin, (0532) 493 91 01
Selim ONAT
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9- Derenin kenarında: TOŞİ / RİZE Kuşların cıvıltıları, yemyeşil Karadeniz manzarası ve gürül gürül akan bir derenin kenarındaki bungalovlarda konaklayacağınız bir pansiyon burası.
Selim ONAT
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25 kişilik restoranında muhlama, lahana sarma, alabalık, mısır ekmeği, laz böreği ve sebzeli hamsi gibi yöresel lezzetleri tadacaksınız.
Selim ONAT
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Ahşap dokuz odaya sahip tesis Çat Vadisi’nde 1240 rakımda bulunuyor. Çamlıhemşin, (0464) 654 40 02
Selim ONAT
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8- Dağ ve orman havası: MANİCİ KASRI / ÇANAKKALE Zeus’un diyarı Kazdağları’nın eteklerindeki otel, zeytin, incir ve badem ağaçlarının arasında yer alıyor.
Selim ONAT
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Taş işçiliğini iyi bir şekilde yansıtan butik otel, doğal köy kahvaltısı, dağ ve orman manzaralı odaları ve dekoruyla öne çıkıyor.
Selim ONAT
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Manici Kasrı için Çağdaş Ertuna: “Muhteşem dağ manzarasıyla büyülüyor” diyor. Küçükkuyu, (0286) 752 17 31
Selim ONAT
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7- Denizle baş başa: DORIA HOTEL / ANTALYA Deniz sezonunu açmak, tazelenmek ve Akdeniz yemekleri yemek için ideal bir seçenek.
Selim ONAT
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Tümü deniz manzaralı odalarının dışında jakuzili ve teraslı odalar da var.
Selim ONAT
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Erdal İpekeşen, “Akdeniz mimarisine sahip 10 odalı otel, ahşap iskelesi, özel odaları ve açık bir yüzme havuzuyla benim favorilerim arasında” diyor. Evcil hayvan da kabul ediyorlar. Kaş, (0242) 836 10 51
Selim ONAT
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6- Mavi ve yeşil: OLYMPOS LODGE / ANTALYA Olimpos Dağı’nın eteklerinde, denizin yanı başında 15 dönüme yayılan yemyeşil ve çiçeklerle dolu bahçesiyle yeşil ve maviyi bir arada arayanların adresi.
Selim ONAT
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Beyaz ağırlıklı tasarıma sahip 14 odasıyla hizmet veriyor.
Selim ONAT
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Restoranında mevsimsel ve taze ürünlerle hazırlanan Akdeniz mutfağının lezzetlerini özellikle deniz ürünlerini tatmalısınız. Kemer, (0242) 825 71 71
Selim ONAT
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5- Tuncel Kurtiz’in anıları: ZEYTİNBAĞI / BALIKESİR Çamlıbel Köyü’nde Edremit Körfezi’ne bakan taş duvarlı odalarda konaklamak gibisi yok.
Selim ONAT
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Tuncel Kurtiz’in sık sık kafa dinlemek için bu otele gelirmiş.
Selim ONAT
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Kendisinin kaldığı odalarla şanslıysanız kalabilirsiniz. Yemyeşil bahçesi, organik ev reçelleri, doğal yemekleri, havası ve hatıralarla huzur dolu bir konakta kalabilirsiniz.
Selim ONAT
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Edremit, (0266) 387 37 61
Selim ONAT
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4- Kuşbakışı Patara: PRIMA DONNA / ANTALYA Hollywood güzellerine ithaf edilen beş süit ve kişiye özel havuzlu romantik çift villalarıyla müşterilerini ağırlıyor.
Selim ONAT
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Bahçede yetiştirilen sebzeler ve etlerle yapılan lezzetli yemekler de tadacaksınız.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olan Patara’ya sadece 10 dakika mesafede adını fazlasıyla hak eden bir otel. Odaları şık döşenmiş ve manzarası harika” diyor.
Selim ONAT
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Kaş, (0532) 130 85 90
Selim ONAT
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3- Romantizm arayanlara: THE EDGE / MUĞLA Uçurumun kenarına kondurulmuş, Ölüdeniz manzarasıyla büyüleyen taş bir ev hayal edin!
Beş odalı otel eğlenceden uzak kafa dinlemek, hayal kurmak ve romantik anılar yaşamak isteyenlerin tercihi. Karaağaç Köyü, (0532) 235 48 10
Selim ONAT
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2- Bağların arasında: HOTEL CAELI / ÇANAKKALE Gelibolu’nun doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra 170 hektarlık üzüm bağlarının arasında bulunan otelde huzura kollarınızı açacaksınız. 21 odaya sahip butik otelde vale, çikolata ikramı, gazete ve SPA kullanımı konaklamaya dâhil.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “Son zamanlarda gördüğüm en güzel tesislerden biri. Bağ, orman ve göl manzaralı odaları zevkle döşenmiş. Sadece SPA’ya gitmek yetmez şehirden de uzaklaşmam lazım derseniz doğru adres burası” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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Eceabat, (0286) 854 83 36
Selim ONAT
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1- Sonsuzluk hissi: KEKİK OTEL / MUĞLA Güne Selimiye’nin tertemiz dağ havası, kuş sesleri ve eşsiz deniz manzarasıyla başlayacaksınız. Otelin en keyifli yanı sonsuzluk hissi veren teras havuzuna girip önünüzde masmavi deniz ve arkasındaki tepelerden güneşin batımını dakikalarca seyretmek!
Selim ONAT
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Butik otel adını bölgedeki pembe çiçekli dağ kekiklerden alan otel ikisi şömineli 10 odasıyla hizmet veriyor.
Selim ONAT
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Yöresel kahvaltısı da göz ardı edilmemeli. Marmaris, (0530) 208 84 48