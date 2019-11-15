Doğa tutkunları için yeryüzü cenneti! Şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak istiyorsanız tam zamanı...

Değil iki efsane, yedi efsaneye rastlamıştım o gün Yedigöller’de... Peki bunlar neler, diye merakla sorduğunuzu duyar gibiyim; İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Kurugöl, Deringöl, Seringöl ve Büyükgöl diye adlandırılmış birbirinden güzel yedi göl, yedi efsaneydi bana göre... Bir de anlatır mısın, derseniz cevabım şöyle olacaktır: “Anlatılmaz yaşanır!” Gitmek, görmek, yaşamak en iyisi…