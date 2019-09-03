Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Denize girmek için son şans! Tatil yapmayanlar bu liste tam size göre…
Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları şimdi gezmenin tam zamanı. Hazır meteoroloji sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını söylemişken, denize girmek için artık son şans… Sizin için güzel bir liste hazırladık. Listedeki yerlerin çoğu İstanbul’a yakın... Hatta sessiz, sakin ve ucuz…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları şimdi gezmenin tam zamanı. Hazır meteoroloji sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını söylemişken, denize girmek için artık son şans… Sizin için güzel bir liste hazırladık. Listedeki yerlerin çoğu İstanbul’a yakın... Hatta sessiz, sakin ve ucuz…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sarımsaklı plajı / Ayvalık - Balıkesir İlçenin yerlilerine buranın en güzel plajı nerede diye sorsanız hemen hepsi Sarımsaklı Plajı’nı gösterir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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7 km. uzunluğundaki plaj, 100 metre enindeki pırıl pırıl parlayan kumsalı ve sığ sularıyla diğer plajlardan ayrılıyor. Şu sıralar yaz kalabalığı da yokken bu sakinliği kaçırmayın...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ekincik Koyu, Köyceğiz / Muğla Marmaris - Göcek arasında dolaşan teknelerin başlıca uğrak noktalarından biri olan Ekincik koyu, Köyceğiz’e geniş bir asfalt yolla bağlandıktan sonra hızla kalabalıklaşmaya başladı. Kumsal ve iskele çevresi irili ufaklı otel ve pansiyonlarla doluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ekincik’e karayoluyla gitmek için Köyceğiz’den Hamitköy üzerinden gölün nefis manzarasını seyrederek ilerliyorsunuz. Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin, meraklıysanız fotoğraf çekmeyi sakın ihmal etmeyin...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İnkumu Plajı - Bartın Amasra’ya 30 km. uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Akçakeşe Plajı / Şile - İstanbul Eğer İstanbul’dan ayrılıp uzunca bir tatil yapacak vaktiniz yoksa Akçakeşe Köyü, sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İstanbul’a 60 km. uzaklıkta olan Akçakeşe tertemiz denizi ve pırıltılı kumsalıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Sahil hem ayak sağlığı için hem de biriken elektrik ve stresten kurtulmak için bire bir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eski Foça / İzmir Dar sokakları, cumbalı taş evleri, balık lokantaları, küçük balıkçı tekneleri, gün batımında harika olan denizi ve 2 bin yıllık tarihiyle Ege’nin huzur dolu sahil kasabası burası…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yazın şu son demlerinde oldukça sessiz… Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor. Burada kafanızı dinleyeceğiniz deniz tatili yapacağınız kesin...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bozcaada / Çanakkale Bozulmamış tarihi dokusu, bağları, serbestçe denize girilen sahilleri, huzurlu ada sokakları ve lokantaları ile bir rüya kadar güzel Bozcaada… Yavaş yavaş ada için sezon sonuna doğru gelinirken hafta içi bir-iki günlük kaçamak size iyi gelecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Adanın bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgârgüllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda alabilirsiniz. Denize girilecek yer tabi ki, Ayazma Plajı… Bozcaada'ya geldiğinize değecek…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sığacık / İzmir Seferihisar’a bağlı bir mahalle Sığacık… Kaleiçi’nde huzur dolu sokaklar, yöresel Ege lezzetleri tadacağınız mekânlar, otantik mimarisiyle göz dolduran evler sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mavi, berrak sularıyla yeşilin bir arada olduğu Akkum Plajı’nda da denize girebilirsiniz. Özellikle hafta sonu çok güzel bir pazar kuruluyor. Gitmişken el açması böreklerin tadına bakın…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Cebeci Plajı / Kefken – Kocaeli Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor. Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güzelcehisar/ Bartın Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu burası... El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı mutlaka görmelisiniz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İğneada / Kırklareli Türkiye’nin Karadeniz’de Bulgaristan sınırına en yakın sahil kasabası. Sahilleri, su basar ormanları, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tuzlu su gölleri ve kıyı kumullar bir arada bulunuyor. Biraz olsun huzur arıyorsanız burası tam size göre...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çakraz Plajı - Amasra Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından Amasra’nın en güzel plajı! Amasra’ya 14, Çakraz’a 1 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İnsanları hafta sonu tatil kaçamağı için kendine çeken plaj, altın sarısı kumsalı, etkileyici manzarası, denizinin temizliği ve civarda göz tırmalayacak hiçbir betonarme yapının olmamasıyla dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Belice Plajı / Ordu Güzelliğiyle Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filmlerinde de yer alan plaj, Ordu’nun Fatsa ilçesinden yaklaşık 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Alameti farikası ise görüntüsüyle timsaha benzeyen, bu nedenle de ‘Timsah Adası’ olarak anılan kayalık. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan plaj son şu sıralar sessiz sakin... Küçük olmasına karşın kamp yapmaya müsait. Fotoğraf: Esra Şenocak
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şifne Koyu / İzmir Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Demircili Koyu / İzmir Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güvercinlik Kleopatra Koyu / İzmir Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.