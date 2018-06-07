Deniz tatili yapılacak en güzel yerler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en güzel plajları dendiğinde akla genelde uzak ülkeler ve tropik adalar gelir, oysa Avrupa kıyılarında da masmavi sularıyla büyüleyen muhteşem plajlar var. Brandlife dergisi bu yaz tatil planlarında deniz, kum ve güneş üçlüsü olanlar için güzel bir liste hazırladı. İşte detaylar…
Dünyanın en güzel plajları dendiğinde akla genelde uzak ülkeler ve tropik adalar gelir, oysa Avrupa kıyılarında da masmavi sularıyla büyüleyen muhteşem plajlar var. Brandlife dergisi bu yaz tatil planlarında deniz, kum ve güneş üçlüsü olanlar için güzel bir liste hazırladı. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en güzel plajlarından bazıları Avrupa sahillerinde bulunuyor.
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Bu yaz deniz tatilinizi farklı bir rotada yapmayı düşünüyorsanız turist kalabalıklarından uzaktaki bu büyüleyici alternatiflere bayılacaksınız.
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CALA TONNARELLA - SİCİLYA / İTALYA Kalabalık plajlardan hoşlanmıyorsanız Sicilya'daki Zingaro Doğa Koruma Alanı’nda bulunan Cala Tonnarella’ya bayılacaksınız.
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Bu minik plajın göz kamaştıran mavi tonlarındaki suları ve bembeyaz kumları çok fazla ziyaretçi çekmiyor. Bunun sebebi ise plaja otomobille ulaşmanın mümkün olmaması.
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Yürüyüş yaklaşık bir saat sürüyor ancak sonunda neredeyse tamamen size ait büyüleyici bir plajla buluşuyorsunuz.
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PRAIA DE ALBANDEIRA - ALGARVE / PORTEKİZ Portekiz’in Algrave bölgesine akın eden turist grupları birçok plajı da dolduruyor. Şemsiye, şezlong, bar gibi alışıldık plaj hizmetlerinin bulunmadığı bu minik koy ise gözlerden uzak bir yerde.
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Praia de Albandeira’da bunların yerine altın ışıltılı kumlar, kristal berraklığında sular ve doğal kaya havuzları sizi bekliyor.
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Suları her zaman durgun olan bu plaj şnorkel yapmak için de ideal.
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CALA GOLORİTZE - SARDİNYA / İTALYA İtalya’nın en güzel plajlarının bulunduğu Sardinya Adası’nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Cala Goloritzé, gizli kalmış bir vaha gibi adeta.
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Capcanlı mavi renkteki suları ve kireç taşı kayalıklarının beyaz rengi göz okşayıcı bir kontrast yaratıyor.
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Bu plaj aynı zamanda 1995’ten beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.
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CALA MACARELLA - MİNORKA / İSPANYA Mayorka ve Ibiza’nın kalabalık plajlarından hoşlanmıyorsanız, onların yanı başındaki Minorka Adası’nın huzurlu kıyılarını tercih edebilirsiniz.
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Cala Macarella da yalnızca yürüyerek ulaşabileceğiniz plajlardan.
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Ancak sularının berraklığı ve yumuşacık kumlarıyla burası mutlaka görmeniz gereken güzellikte.
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NAVAGIO BEACH - ZAKYNTHOS / YUNANİSTAN Yunanistan’ın yüzlerce güzel plajının arasından muhteşem kumları, falezlerinden sunduğu gerçeküstü manzarası ve elbette ortasında duran gemi enkazıyla sıyrılan Navagio Beach, Zakynthos Adası’nda bulunuyor.
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Bu minik koya yalnızca teknelerle ulaşılabiliyor.
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Kumlarında güneşlenmek ve turkuaz sularında serinlemekten vakit bulursanız tepedeki manastıra tırmanıp bu güzelliği bir de kuş bakışı görmenizi mutlaka öneririz.
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ZLATNI RAT - BRAC / HIRVATİSTAN Hırvatistan’ın bütün plajları arasından alışılmışın dışı şekliyle sıyrılan Zlatni Rat, altın kumlara sahipmiş gibi görünse de aslında bu gördükleriniz pürüzsüz minicik çakıllar.
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Denize doğru yaklaşık 1 kilometre uzanan bu doğa harikası sadece plaj keyfi için değil jet-ski ve rüzgâr sörfü gibi su sporları yapmak için de ideal.