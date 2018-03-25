Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Buraya 21 yaşından küçük olan giremiyor! Nedeni ise…
Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan Coco Plum Adası’na isteyen herkes giremiyor. İlginç kurallara sahip bu adaya adım atmak için 21 yaşından büyük olmanız şart. Ayrıca adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest. İşte dünyanın en ilginç adası Coco Plum hakkında detaylar…
Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan Coco Plum Adası’na isteyen herkes giremiyor. İlginç kurallara sahip bu adaya adım atmak için 21 yaşından büyük olmanız şart. Ayrıca adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest. İşte dünyanın en ilginç adası Coco Plum hakkında detaylar…
Belize'de bulunan Coco Plum Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu otelde haftalık konaklama maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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Coco Plum Resort, lüks yapısı ve ilginç kuralları ile farklı bir ada arayan tatilcilerin gözdesi durumunda. Benzersiz okyanus manzarasına sahip Coco Plum’un adından söz ettirme sebepleriyse oldukça ilginç.
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6 bin doları vermek yetmiyor! Öncelikle bu adaya girmek için 6 bin dolar vermek yeterli değil. Bu adada tatil yapmak için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor.
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Çünkü bu lüks adaya haftada sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor. Size Belize'nin güzel ve bozulmamış doğasını sunan bu adaya giriş için gerekli olan en ilginç şartsa yaş sınırı…
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Neden 21 yaş sınırı var? Coco Plum Adası’na gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri 21 yaşından büyük olmak.
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Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Çünkü adada isteyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor. Bu özgürlüklerde doğal olarak bazı sınırlamaları getiriyor. Belize’den adaya sadece Dangriga'dan tekneyle 30 dakikada ulaşılıyor.
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Coco Plum’da konaklamak seçenekleri de çok ilginç. Buradaki otel diğer otellerde çok farklı.
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Çünkü ziyaretçilerini odalar yerine eve benzeyen ve birbirinden epey uzakta olan kulübe tarzı odalarda ağırlıyor. Coco Plum’a geldiğinizde “ne yapacağız?” diye düşünmeyin.
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Adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor. Özetle tam bir aktivite cenneti… Neredeyse yeni inşa edilmiş diyebileceğimiz Coco Plum, ziyaretçilerin konforlu bir tatil geçirmesi için her şeyi düşünülerek inşa edilmiş.
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Adayı çevreleyen sular, yüzme, sörf yapma ve dalgıçlıkla ilgilenenler için oldukça uygun.
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Ayrıca Coco Plum’u keşfederken parlak denizyıldızını, münzevi yengeçleri, tropikal kuşları ve tropikal balıkları gözlemleme şansınızda bulunuyor.
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Son zamanlarda yoğun talebin yaşandığı adada şu an için haziran ayına kadar boş oda bulunmuyor.
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Her şey dahil bir konaklama için tercih yaparsanız, yemekler, sınırsız yerel içkiler, yerel alkollü içecekler, su sporları ekipmanı ve 170 mil uzunluğundaki Belize Set Resifi boyunca şnorkelle yüzme gibi çeşitli turlar fiyata dahil oluyor.
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Ayrıca, yemek yemeyi ve anakaraya gelen tekne transferlerini içeren dikkatle seçilmiş bir dizi paket program da yer alıyor.
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16 dönümlük adada sadece 13 oda bulunuyor (Kulübe tarzında inşa edilmiş lüks odalar). Hepsi klimalı ve parlak tropikal renklerle boyanmış.
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En ilginç restoran Adada ahşap panelli bir restoran açık havada oturma imkanı sunuyor.
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Belize’nin özel ada restoranı Coco Palms, çeşitli Belize ve Amerikan tarzı yemekler servis ediyor.
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Yemek alerjisi veya yiyecek tercihi olanlar önceden belirtmesi halinde kendileri için özel yiyecekler hazırlanıyor.
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Adaya yapılan tur tartışmalara yol açtı! Yalnızca yetişkinlere hizmet sunan Naughty (Yaramaz) Nawlins isimli şirketin, ‘hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim” olarak ada için sunduğu tatil paketi, duyan herkesin dikkatini çekti.
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Çünkü 48 kişinin katılabileceği her şey dahil tatil, adada bir hafta boyunca çıplak dolaşabilmeyi de içeriyor.
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Daha önce limitsiz uyuşturucu, alkol ve cinsel ilişki vaat edilen bir başka tur, gelen tepkiler üzerine Kolombiya yerine Karayipler’de düzenlenmişti.
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Bir haftalık tatil turunda kişi başı fiyatlar, 20 ile 25 bin Türk lirası arasında. Bu fiyatlara rağmen, 27 Mayıs-3 Haziran arasındaki tur tamamen doldu.
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Şirket 23-30 Eylül arasında da aynı etkinliği tekrarlayacağını belirtti.
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