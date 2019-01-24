Bir tatlı huzurun en güzel adresleri! Seçenek çok, fiyatlar da cep yakmıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bir tatlı huzurun en güzel adresleri! Seçenek çok, fiyatlar da cep yakmıyor...
Sabah sekiz akşam altı mesai peşinde koşup, özellikle de yıllık izin sıkıntısı olan beyaz yakalılar hafta sonunu iple çekiyor. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından biraz olsun uzaklaşıp doğayla iç içe iki gün geçirmek istiyorsanız sizin için güzel öneriler hazırladık. İster badem çiçekleriyle şimdiden bahara merhaba deyin, ister dağ evinde konaklayıp kafanızı dinleyin… Seçenek bol, fiyatlar ucuz…
Sabah sekiz akşam altı mesai peşinde koşup, özellikle de yıllık izin sıkıntısı olan beyaz yakalılar hafta sonunu iple çekiliyor. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından biraz olsun uzaklaşıp doğayla iç içe iki gün geçirmek istiyorsanız sizin için güzel öneriler hazırladık. İster badem çiçekleriyle şimdiden bahara merhaba deyin, ister dağ evinde konaklayıp kafanızı dinleyin… Seçenek bol, fiyatlar ucuz…
Fotoğraflar: DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
2 / 32
Çeşme’de sakin balıkçı köyü: Ildırı / İzmir ldırı'nın antik dönemdeki adı ‘Erythrai’… Erythrai sözcüğü Yunancada ‘kırmızı’ anlamına gelen ‘Erythros’tan türediği, kent toprağını kırmızı renginden dolayı Erythra’nin ‘Kızıl Kent’ anlamında kullanıldığı sanılmakta…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Bir başka varsayıma göre ise kent adını ilk kurucu Giritli Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan almış… Çeşme’ye bağlı Ildırı sakin huzurlu ortamı, muhteşem gün batımıyla huzurlu iki gün geçireceğiniz saklı köşelerimizden…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
4 / 32
Burada adres sormanıza gerek yok; bir sokak sizi başka bir sokağa, diğeri ise gitmek istediğiniz yere götürecekmiş gibi geliyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
5 / 32
Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak eşsiz lezzetleri tatmak, köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında dolaşmak, harika fotoğraflar çekmek size iyi gelecek…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Nerede kalınır? Çağla Butik Otel oldukça sessiz sakin... İki kişi konaklama fiyatı 150 TL. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Buram buram tarih koyan köy: Cumalıkızık / Bursa Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık Bursa'nın anlatılmaz yaşanır efsanelerinden…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
8 / 32
700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Özellikle burada dünyanın en dar sokağı yer alıyor. Mutlaka fotoğrafını çekmelisiniz… Ayrıca ailecek köy kahvaltısı yapmayı da ihmal etmeyin…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
10 / 32
Kışın huzur adresi: Amasra / Bartın Batı Karadeniz'in ve Bartın'ın şirin ilçelerinden biri olan Amasra, harika doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
11 / 32
Kış aylarında da ayrı güzel olan Amasra hafta sonu gezilerinin en ideal rotalarından biri. Balığa ve özel yapım salatasına mis gibi havasını ekleyerek adeta sizi kendine çeken bu sevimli ilçe keyifli ve samimi bir sahil kasabası olarak size huzur bulacağınız harika bir atmosfer sunacak. Peki nereli gezmeli?
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
12 / 32
İlk durağınız Amasra Kalesi olmalı… İlçenin simgelerinden olan kalenin tarihi Bizanslılara kadar dayansa da sonrasında Osmanlılar tarafından fethedilip onarılmış.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
13 / 32
Sormagir ve Zindan adında iki bölümden oluşan bu kalede beldenin hoş manzarasını seyre dalabilir ve bolca fotoğraf çekebilirsiniz. Diğer adresleriniz ise Göldere Şelalesi, Kuş Kayası Anıtı ve Çekiciler Çarşısı olmalı…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
14 / 32
Kafa dinlemek için: Yeşilyurt Köyü / Çanakkale Kaz dağları eteklerinde kurulu onlarca köy var. En popüler olanı kuşkusuz Adatepe… Yalnız Adatepe dışında en etkileyici bir yer daha var: Yeşilyurt köyü…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
15 / 32
Köyün yakınında bulunan Nusratlı’dan çıkarılan taşlarla yapılmış evler doğayla uyum içerisinde.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
16 / 32
Burası da Adatepe gibi sit alanı olduğu için artık yeni ev yapılmıyor. Ama birçok eski ev restore edilmiş.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
17 / 32
Sessiz ortalık. Özetle kurtarılmış bölge... Gittiğinizde geri dönmek istemeyeceksiniz…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
18 / 32
Nerede kalınır? İda Taş Konak köydeki en huzurlu yer. İki kişi tek gece konaklama fiyatı 500 TL . Fiyata kahvaltı da dahil.. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
19 / 32
Hem yakın hem de ucuz: Abant / Bolu Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip… İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
20 / 32
Tamamen doğal güzelliklerle dolu olan Abant’ta çok sayıda tarihi bina ve eser göremeyebilirsiniz ama bol bol dinlenerek temiz havasıyla yenilenmeniz garanti… Özellikle Abant Gölü çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
21 / 32
Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
22 / 32
Nerede kalınır? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını bilmeyen yoktur. Burası size o masalı yaşamayı vaat ediyor. Rüya gibi bir atmosfer sunan kışın gidilecek en harika yerlerden. Fotoğraf: otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
23 / 32
Abant gölüne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Kahramanların şirin dünyasını yansıttığı her bir evin farklı bir cücenin evi gibi tasarlandığı, yemyeşil bir doğa ile buluştuğu bir yer burası… 12 farklı konsept ev bulunuyor. Evlerin fiyatları da pek fazla cep yakmıyor. Fotoğraf: otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
24 / 32
Örneğin, ‘Ağaç Ev’de kişi başı konaklama fiyatı 375 TL. ‘Rüya Ev’de hafta sonu kişi başı 275, ‘Öfkelinin Evi’ hafta sonu kişi başı 500 TL. Fotoğraf: otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
25 / 32
İstanbul’da kalmak isteyenlere: Adalar İstanbul’un trafiğinden ve yoğun iş temposundan kaçmak istediğimizde ilk aklımıza gelen yer Adalar. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar, her gün yüzlerce misafiri ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
26 / 32
“Şu an için mevsimi değil” diyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Bu aylarda adalarda yazın olduğu gibi çılgın kalabalık yok. Her yer sessiz sakin…
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
27 / 32
Bol bol yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, tarihi gezintilerin yanı sıra müzelere de gidebilirsiniz. Yalnız mutlaka konaklama yapmalısınız.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
28 / 32
Nerede kalınır? Büyükada'daki Nizam Butik Otel huzurlu ve sakin ortamıyla tercih edilebilir. Standart odası iki kişi tek gece 200 TL. Kısmen deniz manzaralı olan odası ise ki kişi tek gece 275 TL. Fiyatlara kahvaltı dâhil. Fotoğraf: otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
29 / 32
Baharın ilk geldiği yer: Datça / Muğla Bir koluna Ege Denizi’ni, diğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası, yeşilin her tonunun yansıdığı sakin koyları, şairlere ilham veren sokakları, begonvillerle sarmalanan taş evleri ve Knidos antik kentiyle tam bir cennet.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
30 / 32
Ayrıca Türkiye’de baharın ilk uğrak noktası Datça... İspatı ise badem çiçekleri ve kırlar.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
31 / 32
Tam Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada yer alan bu muhteşem yarımada daha henüz memleketin büyük bölümü kar altındayken baharın gelişini Badem Çiçeği Festivali ile kutluyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
SON GÜNCELLEME
32 / 32
Bu yıl 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan festival geçen yıl renkli ve ilk olmasına karşın oldukça kalabalıktı. Mutlaka şu sıralar yolunuzu buraya düşürmelisiniz…