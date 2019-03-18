Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir kilosu 20 bin dolar! Öyle bir şey için kullanılıyor ki…
Bir zamanlar Tibet ile gelişen önemli ticaret yolunun geçtiği Johar Vadisi yeni bir türe ev sahipliği yapıyor. Modern zamandan uzak bir şekilde geleceklerini şekillendirmeye çalışan bir avuç insan tarihte var olmaya çalışıyor. Şimdilerde kilosu 20 bin dolardan öyle bir şey satılıyor ki, sizi çok şaşırtacak… BBC Travel yazarlarından Himanshu Khagta bölgenin yolunu tuttu ve ilginç bilgiler edindi… İşte detaylar…
Bir zamanlar Tibet ile gelişen önemli ticaret yolunun geçtiği Johar Vadisi yeni bir türe ev sahipliği yapıyor. Modern zamandan uzak bir şekilde geleceklerini şekillendirmeye çalışan bir avuç insan tarihte var olmaya çalışıyor. Şimdilerde kilosu 20 bin dolardan öyle bir şey satılıyor ki, sizi çok şaşırtacak… BBC Travel yazarlarından Himanshu Khagta bölgenin yolunu tuttu ve ilginç bilgiler edindi… İşte detaylar…
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çin’in Antik İpek Yolu üzerindeki Batı Himalaya Vadisi’nin olduğu bölgede yarım yüzyıldan beri terk edilmiş halde altı eski Hint köyü bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Modern dünyadan uzak, kırılmış duvarları, dökük çatılarıyla burada bulunan dağ evleri görkemli bir geçmişi ve belirsiz bir geleceği gözler önüne seriyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tibet sınırına yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Johar Vadisi bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziydi…
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Burada çiftçilik ve çobanlık yaparak yaşayan Shauka kabileleri zamanla başarılı tüccarlar haline gelmiş.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tibet’e ipek, baharat ve diğer mallarını götürmek için vadiden geçen yolu kullanmışlar.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Vadinin en büyük köyü Bir zamanlar 400 aileye sahip önemli ticaret merkezi olan Milam, vadideki en büyük köylerdendi…
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Efsaneye göre şehrin labirente benzeyen dar sokaklarında dolaşırken yolunu kaybeden veya yanlış eve giren sayısı oldukça fazla…
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu nedenle köyde yönleri bulabilmek için bayrakla işaretlenmiş birçok nokta bulunuyor. Ayrıca Milam’a gidilen vadideki yolun üzerinde oyulmuş taşlar bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tibetli tüccarlar Milam’a değerli eşyalarını satmaya getirirken yol kenarlarında bu taşları bırakırlarmış.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bölgede terk edilmiş Panchu ve Ghangar isimli iki köy daha bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ghangar köyü, Hindistan’ın 7 bin 816 metre yükseklikteki en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi’de bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Burası ana kampına 6 kilometrelik bir trekking başlangıç noktası konumunda yer alıyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Basit bir hayat Bölgede çok fazla istihdam olmamakla beraber çoğunlukla insanlar kendi sebzelerini yetiştiriyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yetiştirilen sebzeleri askerlere satarak kazandıkları parayla basit bir hayat sürüyorlar.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Elektrikleri yok ve burada yaşayan bir avuç insan, vadinin ormanlarından gelen odunlarla, güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor. Köyleri çevreleyen zengin çayırlarda birçok yenilebilir bitki yetişiyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yabani ıspanak, eğrelti otu, Shauka’nın yağ ve baharatlarla süslediği pilav veya roti tadılabilecek yerel lezzetlerden.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yakın zamanda vadinin yüksek yerlerinde nadir bir mantar türü keşfedilmiş.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yaygın olarak ‘Yarsagumba’ veya ‘tırtıl mantarı’ olarak bilinen bu tür Çin tıbbında akciğer ve böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sadece Himalayaların yüksek bölgelerinde bulunan tırtıl mantarları, karlar eridikten sonra mayıs ve haziran aylarında toplanıyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca bir kilogram Yarsagumba 20 bin ABD dolarından fazlasına bile alınabiliyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Belirsiz bir gelecek Her ne kadar turizm ve ot toplama faaliyetleri bu köyleri biraz canlandırdı.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yalnız burada Shauka’da kabileleri hariç başkalarının yaşama ihtimalleri çok düşük.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Johar Vadisi’ne ulaşım konusunda karayolu çalışmaları devam ediyor.
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak zorlu arazi ve sert kış koşulları nedeniyle tamamlanması yıllar alabilir. Kaynak: BBC Travel