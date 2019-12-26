Bataklık alan düzenlemeyle cennette dönüştü

Proje henüz tamamlanmadı, yaz döneminde bitecek. Burada ayrıca Mini Sivas diye bir yer oluşturduk. Burada da Sivas'taki tarihi eserlerin minyatürlerini yaptık. Burada yaklaşık 20'nin üzerinde eser düşünüyoruz. Nasip olursa buraya surları da koyarak surların içerisine bu eserleri yerleştireceğiz. Ayrıca sur dışında da Kızılırmak ve üzerindeki köprüleri de koyarak güzel bir alan oluşturmuş olacağız" diye konuştu.