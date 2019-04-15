Bahar tatili için Türkiye’den kamp adresleri

Yedigöller, Bolu

Şehir yaşamında bulamadığınız oksijene doyacağınız Yedigöller gerçekten de yeşilin ve doğanın kalbi denmeyi hak ediyor. Yedigöller Milli Parkı’nda belirli bir kamp alanı bulunmuyor. Göl kenarında istediğiniz yere çadırınızı kurabilirsiniz. Tatil dönemlerinde kalabalık olduğundan erken saatte gidip ilk iş çadırınızı kurarsanız sabah gözlerinizi göl manzarasına açabilirsiniz. Kamp alanı bulunmasa da çadır başına 15 TL gibi cüzi bir miktar ücret isteniyor. Milli parkın içinde büfe ve restoran imkanları kısıtlı olduğundan tedarikli gitmeniz yararınıza olacaktır. Aydınlatma, tuvalet ve su konularında endişeniz olmasın, parkta bu olanaklar var.



Kamp alanı bulunmasa da çadır başına 15 TL gibi cüzi bir miktar ücret isteniyor.

Tatil dönemlerinde kalabalık olduğundan erken saatte gidip ilk iş çadırınızı kurarsanız sabah gözlerinizi göl manzarasına açabilirsiniz.



Cunda Adası, Balıkesir

Cunda Adası, bahar aylarında erkenden denize girmek isteyenler için en güzel adres. Muhteşem gün batımı manzarasıyla gidenleri büyüleyen Cunda’da kampçıların da favorileri arasında. Midilli Adası manzaralı Ada Camping merkeze yakınlığından dolayı çok tercih ediliyor. Ada Camping’te kampçıların masasından sandalyesine, prizinden güvenliğine kadar her şey düşünülüyor. Kişi başı geceleme ücreti 50 TL. 6-10 yaş arası çocuklar da %50 indirimli. Çadırınız olmasa bile alanda bulunan bungalovlarda ya da karavanlarda kalabilirsiniz. Ada Camping’in Cunda’da en güzel deniz kenarında bulunduğu için eğer yanınıza mayo almadan giderseniz, denize giremediğiniz için üzülürsünüz bizden söylemesi.









İğneada, Kırklareli

Türkiye’nin en büyük Longoz Ormanları’na ev sahipliği yapan İğneada, yeşil ve mavinin göz alıcı bir manzara oluşturduğu huzur dolu bir destinasyon. Longoz Ormanları’nda ve İğneada’nın yemyeşil alanlarında trekking yapmak için her bahar yüzlerce insan buraya akın ediyor. Kampçılar da kuş sesleri ve orman havası içerisinde çadır kurmayı çok seviyorlar. Belirli bir kamp bölgesi olmasa da Longoz Ormanları Milli Parkı’nda kamp yapılabiliyor. Parkın içerisinde çadır kurduğunuzda ateş yakmamanız ormanın doğal güzelliklerini korumak açısından daha iyi olacaktır. Buna dikkat ederseniz çevremizi korumuş olursunuz.









Kaz Dağları, Balıkesir

Türkiye’nin oksijen konusunda en cömert olan yerlerinden biri olan Kaz Dağları o kadar huzurlu bir yer ki insan şehirdeki tüm hayatını geride bırakıp burada yaşamak istiyor. Bu kadar huzurlu bir yerde doğayla iç içe kamp yapmak da başlı başına bir deneyime dönüşüyor. Kaz Dağları Milli Parkı’nda sadece görevliler tarafından belirlenen alanlarda kamp yapılabiliyor ama kendi çadırınızla kişi başı gecelik 125 TL ödeyerek Hızır Kamp alanında da kamp yapabilirsiniz. Bu fiyata sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin dahil olduğunu da belirtelim. Çadır bölgeleri sınırlı olduğundan gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın.









Erikli Yaylası, Yalova

Şelaleler, göller, çayırlar… Doğayla ilgili ne ararsanız bulabileceğiniz Erikli Yaylası, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle çok tercih edilen bir trekking ve kamp destinasyonu. Erikli Yaylası civarında bulunan iki şelaleye Çifte Şelale adını vermişler. Ormanın içinden yürüyerek çıkılan ve yukarıda kalan şelale yüzmeye elverişli ama aşağıda kalan şelale uçurumdan döküldüğü için yüzmek güvenli değil. Erikli Yaylası’ndaki kamp alanı doğayla iç içe ama tuvaletler, büfeler ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerler bulunuyor.

Borçka Karagöl, Artvin

Doğu Karadeniz’in en büyüleyici yerlerinden biri olan Borçka Karagöl’e daha yolda âşık olmaya başlıyorsunuz. Her bir anı ve her bir noktasını unutmamak için fotoğraflamak istiyorsunuz. Borçka Karagöl’de yaşayacağınız kamp deneyimi bütün kamp maceralarınız arasında ilk sıraya yerleşeceğine emin olabilirsiniz. Karagöl Milli Parkı’na giriş otomobiller için 11 TL. Parkta bulunan kamp alanı gölün yanında olduğu için sabah gözünüzü açtığınızda ilk olarak gölü görüyorsunuz. Kamp alanında bir piknik alanı, restoran, tuvalet ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerler bulunuyor. Ayrıca gölde gezinmek için sandal kiralama imkânı da var.











Maden Deresi, Sakarya

Eskiden madenlerin çıkarıldığı yer olan Maden Deresi şu an doğal bir güzellik haline gelmiş durumda. Piknik ve kamp alanı olarak sıkça tercih edilmesinin nedenlerinden biri de Acarlar Longozu’na yakınlığına. Doğasıyla her görenin içine huzur veren longozu nilüferler açtığında mutlaka görmelisiniz. Acarlar Longozu’na giriş ücreti alınmıyor ama Maden Deresi’ne girişte otomobiller için 15 TL ücret ödemek gerekiyor. Kamp alanında çadır kurmak için ücret alınmıyor. Eğer çadırınızı almayıp günü birlik giderseniz ama sonradan kalmaya karar verirseniz, konaklayabileceğiniz bungalovlar bulunuyor. Dere kenarında bulunan restoranlarda alabalık yiyebilirsiniz.

Kaynak: Enuygun.com