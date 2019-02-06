Amerika’daki kültürü Gümüşhane’ye taşıdı! Çekiciye bağlanabilen karavan inşa etti hatta...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gümüşhaneli Emre Coşkun, tutkunu olduğu doğada zaman geçirebilmek için 6 kişinin konaklayabileceği ve güneş enerjisiyle elektriğini üretebilen ahşap karavan yaptı.
Fotoğraflar: DHA
Anadolu Ajansı
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Yaklaşık 45 günde babasıyla tasarlayıp inşa ettiği çekiciye bağlanabilen karavanını 2 bin 100 rakımlı Aybolos Yaylası'nda konuşlandıran Coşkun, bu sayede boş vakitlerini karavanıyla doğada geçiriyor.Karavanla karlı doğada dingin bir yaşamın tadını çıkaran 38 yaşındaki Coşkun, zaman zaman misafir de ağırlıyor. Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl İstanbul'da yaşadığını ve köye özlemi dolayısıyla uzun süre önce memleketine döndüğünü söyledi. Köy yaşamını ve doğayı çok sevdiğini dile getiren Coşkun, merkeze bağlı Mescitli köyüne yerleşmesinin ardından hayallerinin peşinden koştuğunu anlattı.
Anadolu Ajansı
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Coşkun, doğayı ve yaşamı çok sevdiğini ve babasının marangoz olması dolayısıyla Amerika'da "Teen house" olarak adlandırılan kültürü, yaşadığı şehre taşımak istediğini belirterek, bu amaçla babasıyla çekiciye bağlanabilen karavan inşa ettiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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"Bir radyom olması bana yetiyor" Doğada yaşam için yaptığı karavanının kendisi için hayallerini gerçekleştirme aracı olduğuna dikkati çeken Coşkun, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Bu karavanı 45 günde imal edip 4 çeker aracıma bağlayarak 2 bin 100 rakıma çıkardım. Getirebileceğim en yüksek noktaya getirdim. 18 metrekare genişliğinde ve yüksekliğini 2 metre insan boyuna göre tasarladım. İçerisinde soba yakarak ısınıyoruz.
Anadolu Ajansı
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Banyo, tuvalet, mutfak, yatak yerleri gibi her şeyi düşünerek tasarladım. Elektrik ihtiyacını kurduğumuz güneş enerjisi sistemiyle karşılıyorum. Alt kısmına makaslar yerleştirdim. O nedenle yüksek eğimli arazilere de çıkabiliyor."
Anadolu Ajansı
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Coşkun, karavanında internete ihtiyaç duymadığını ifade ederek, "Doğayla baş başa olmayı seviyorum. Bir radyom olması bana yetiyor. İnternetin çekmemesi de gayet güzel. Böyle bir hayatı seviyorum. Doğada dingin bir yaşam için kendi tasarladığım karavanımı yaptım." dedi.
Anadolu Ajansı
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"Yakında olanlar gelip görüp merakını giderebiliyor" Coşkun, şehir yaşantısına ilişkin bir beklentisi kalmadığını ve doğada gerçek huzuru yakaladığını belirterek, bu tür ürünlerin Amerika'da bir gezinti kültürü olduğunu anlattı.
Anadolu Ajansı
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"Yaşam aslına dönüyor biz de doğaya dönüyoruz." ifadesini kullanan Coşkun, "Sosyal medyadan büyük talep var. Gelip ziyaret etmek isteyen var. Yakında olanlar gelip görüp merakını giderebiliyor. Misafirimiz çok. Doğada da olsak her şey insanla oluyor. Ziyaret etmek isteyenleri de bekliyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Coşkun, karavanı bir yıl önce yap boz şeklinde tamamladığını ve yaklaşık 50 bin liraya mal ettiğini kaydederek, bazı karavan firmalarının kendisine sipariş vermek istediğini, ilkbahar ile seri üretime geçmek için hazırlık yaptığını sözlerine ekledi.