Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Instagram'ın rüya ailesi! Adada sıra dışı hayat sürüyorlar...
Katya ve Rob, hayatlarını birleştirip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını bıraktılar. Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor. Şu an Dominik Cumhuriyeti'ndeler… İşte Katya ve Rob'un ilginç hayatı…
Katya ve Rob, hayatlarını birleştirip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını bıraktılar. Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor. Şu an Dominik Cumhuriyeti'ndeler… İşte Katya ve Rob'un ilginç hayatı…
Fotoğraflar: Katya ve Rob Instagram
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Evlilik fotoğrafçısı Katya, Meksika'da bir düğün için fotoğraf işi almıştı.
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Düğüne katılan konuklardan biri olan Rob'la tanıştı ve hayatı değişti.
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Birbirlerine âşık olan çift, birkaç ay sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terk ettiler.
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Adaya gidip doğal hayata geçmeye karar verdiler.
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Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu düşünüyor.
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Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğumuna büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor.
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Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde, hümanist bir bakış açısında sahip Rob ve Katya bu hayallerini kendi küçük dünyalarında başarmış durumda.
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Seyahat etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren aile, tecrübelerini de bloglarında takipçileriyle paylaşıyor.
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Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde, iyimser ve hümanist bir yaklaşımları olan Katya ve Rob'a 'modern çağın hippileri' diyebiliriz.
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Yoga yapan ve hayatlarını veganlık üzerine kuran çiftin Instagram hesabındaki fotoğraflar son dönemde büyük ilgi görüyor.
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Çift, bu hesap üzerinden hem bebekleri Zion'la ilgili paylaşımlar yapıyor, hem de yaptıkları yemek tariflerini takipçileriyle paylaşıyor.
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Ekip arkadaşları ise Tamara adında bir başka fotoğraf sanatçısı.
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Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.
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İşte binlerce kişinin takip edip beğendiği, Instagram'ın rüya ailesinin hayatından kareler...