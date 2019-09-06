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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat22 yıldır çölün ortasında! Görenleri şaşkına çeviriyor, gizemini hâlâ koruyor…
Seyahat

22 yıldır çölün ortasında! Görenleri şaşkına çeviriyor, gizemini hâlâ koruyor…

Desert Breath yani Çöl Nefesi, Mısır çöllerinde görkemli bir sanat enstalasyon (kurgu sanatı) olarak DAST adı verilen bir ekip tarafından yaratıldı. 1995 yılında enstalasyon sanatçısı Danae Stratou, endüstri tasarımcısı ve mimar Alexandra Stratou ve mimar Stella Constantinides bu ilginç projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldi.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Desert Breath yani Çöl Nefesi, Mısır çöllerinde görkemli bir sanat enstalasyon (kurgu sanatı) olarak DAST adı verilen bir ekip tarafından yaratıldı. 1995 yılında enstalasyon sanatçısı Danae Stratou, endüstri tasarımcısı ve mimar Alexandra Stratou ve mimar Stella Constantinides bu ilginç projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldi.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Aslında bu projenin amacı, tüm ekibin çölde ortak çalışma isteği üzerine kuruluydu. Bütün ekibin aklında, sonsuzluk hissisin dibine kadar hissedildiği çöl ortamında bir proje geliştirmek vardı.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Çöl atmosferinin ve tablo gibi manzarasının insana verdiği inanılmaz ruhsal duyguya değiniyorlardı.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Projenin çıkış noktası ise çölün akıllara durgunluk veren doğal oluşumu ve kumun malzeme olarak doğal konik yapısı.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Kızıl Deniz kıyısında Mısır çölünde Hurghada yakınındaki El Gouna’da bulunan Çöl Nefesi, nefes kesercesine 100 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Bu devasa çalışmayı gerçekleştirebilmek için 8 bin metreküp kum kullanılmış ve bu ilginç çalışma, 1995’de başlayıp 7 Mart 1997 tarihinde tamamlanmış.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Özellikle uydu fotoğraflarındaki hayret verici görüntüsü ile çölün ortasında çukurların merkezinde bulunan havuz odaklı muhteşem manzaralı sanat eseri, mutlaka görülmesi gereken nadide bir eser.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Matematiksel hesaplarla gerçekleştirilen bu sanatsal yapının alanı, koni biçimindeki çıkıntılardan ve yan yana kazılmış, gizlenmiş geniş kum yığınlarından oluştuğundan yerden bakınca tüm proje kapsamını görmek oldukça zordur.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Havadan görüntüsündeki farklı etkisi, merkezindeki havuzu, 89 konisi ve 89 dairesel çukuru ile net bir biçimde görülmektedir

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Özellikle uzaydan bakıldığında inanılmaz güzel bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Ortasında 30 metre çapında yukarıdan görülebilecek kadar büyüklükte bir havuz yani yapay bir su birikintisi bulunan eserinin, 22 senedir hala buharlaşmamış olması da kafalarda ayrı bir soru işareti olarak kalmaktadır.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Bu büyülü manzaraya şahitlik etmek için en iyi ulaşım yolu, El Gouna’dan gitmek ya da ana otoyol üzerinden ulaşmak.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Böylece Çöl Nefesi’nin hemen arkasında yer alan ve büyülü esere yürüyerek varılabilen Oasis bölgesine ulaşmış olunuyor.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Çöl Nefesi’nin ziyaret etmenin en iyi yolu, El Gouna’dan bir araba ya da bisiklet kiralamak olabilir.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Sonsuzluk hissi veren eseri ziyaret etmek için gidilebilecek en iyi zaman ise ya sabah erken saatlerde gün doğarken ya da hemen gün batımından önce.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Çöl Nefesi, oluşturulduğu günden beri yerdeki kumlara yavaşça karışacak şekilde tasarlanmış ve bu karışma yenice başlamış.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Eserin etrafı korumalı olmamasına rağmen, alanda uygulanan matematiksel hassasiyet, gerçek bir merak duygusu yaratıyor.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Çöl Nefesi, ilk yapıldığındaki kadar büyük olmasa da, Mısır anıtlarını ya da eserlerini görmek isteyen herkesin buraya kadar gelmişken görmesi gereken bir yapıdır.

Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP
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Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AFP

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