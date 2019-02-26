2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Yer altında Çin Seddi kadar uzun...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Yer altında Çin Seddi kadar uzun...
Karız Kanalları, Orta Asya'da Turfan bölgesinde yapılmış yer altı su şebekesi sistemi. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri… İşte 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından çölün altına yapılan kanalla ilgili detaylar…
Karız Kanalları, Orta Asya'da Turfan bölgesinde yapılmış yer altı su şebekesi sistemi. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri… İşte 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından çölün altına yapılan kanalla ilgili detaylar…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 24
Çin dendiğinde akla hemen 6 bin kilometre uzunluğunda Çin Seddi gelir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 24
Yalnız Çin Seddi dışında daha ilginç ve daha muazzam bir yapı var.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 24
Doğu Türkistan’ın Turfan bölgesindeki yer altına inşa edilen su şebekesi...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 24
Onu ilginç kılansa yerin altında inşa edilmiş olmasına rağmen, Çin Seddi kadar uzun olması…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 24
Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 24
Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağları’ndan Turfan istikametinde toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yer altı su kanalları inşa edilmesinin ardından bölge, cenneti andıran büyüleyici manzaralara sahip.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 24
Karız Kanalları Tanrı Dağları’ndan topladığı suyu 60 kilometre çölün altından geçirerek Turfan'daki yerleşim birimlerine götürüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 24
Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 24
Türkler tarafından yapıldı Kanallar bundan 2 bin 200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 24
Kanalın derinliği 110 metreden başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 24
Aralıklarla açılan kuyular yardımıyla tarım alanları sulanıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 24
Tanrı Dağları ile Turfan arasındaki bölge çöl olduğundan suyun aşırı sıcaktan buharlaşmaması için Karız Su Kanalları yer altında inşa ediliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 24
Şehrin su ihtiyacının yüzde 30’u buradan sağlanıyor
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 24
Turfan'ın su ihtiyacının yüzde 30'u, hâlâ bu yer altı kuyuları olan Karız Kanalı'ndan sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 24
Karız Kanalı'nı Çinliler ‘Yer altındaki büyük kanal’ olarak adlandırıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 24
Karez Kanalı’nın tarihini ve şimdiki özelliklerini anlatmak üzere oluşturulan sergi, bölgeyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 24
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 24
Karız Kanalı müzesinde yer altı su kanallarının üç boyutlu maketi, insanoğlunun doğa koşullarına nasıl meydan okuduğunu net bir şekilde gösteriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 24
Tanrı Dağları’ndan yüzyıllardır bölge halkına hizmet veren yer altı kanalları 1.5 metre yükseklikte, 60-70 cm genişlikte inşa edilmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 24
Günde 858 metreküp su taşıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 24
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 24
Ancak bugün bu oran neredeyse üçte bir oranına düşmüş durumda.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 24
2 bin 200 yıl önce sadece yerçekimi kullanılarak çalışması sağlanan Karız Kanalı, 60 kilometre uzaktaki kurak Turfan bölgesini bereketli vaha haline getirmiş.