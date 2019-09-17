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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat1939'da keşfedilmişti sırrı çözüldü! Japon bilim insanlarından ilginç teori...
Seyahat

1939'da keşfedilmişti sırrı çözüldü! Japon bilim insanlarından ilginç teori...

Antik eser üzerine bir süredir araştırma yapan ekip, Peru'nun gizemli nazca çizgileri hakkında yeni bir teori ortaya attı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Antik eser üzerine bir süredir araştırma yapan ekip, Peru'nun gizemli nazca çizgileri hakkında yeni bir teori ortaya attı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dünya üzerindeki en büyük sanat eseri sayılabilecek ve nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmeyen çizgilerden oluşan Nazca Çizgileri görenleri hayrete düşürüyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü ve And Dağları’nın kıyıya bakan eteklerindeki bu çizgiler bilim insanlarının zihninde cevaplanmayı bekleyen pek çok soru bırakmış durumda.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Peki bu çizgilerin sırrı nedir?

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İlk olarak Amerikalı arkeolog Paul Kosok ise Nazca Çölü üzerinde yaptığı keşif uçuşunda yer çizimlerinin fotoğrafını çekti.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu sayede çizgilerin varlığına ilişkin ilk somut kanıt 1939'da ortaya çıkmış oldu.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çizgiler keşfedildikten sonra daha fazla bilgiye sahip olmak için bilimsel araştırmalar hızlılıkla başlatıldı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu sürede birçok teori ortaya atıldı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İlk teoriyi 1946 yılında, yaşamını bu çizgilere adamış olan Alman matematikçi Maria Rieche ortaya koydu.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ona göre Nazca Çizgileri çölün üst tabakasındaki koyu renkli kumun kazınıp alt tabakadaki açık renkli kumun ortaya çıkarılmasıyla oluşmuş.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İddia çizimlerin güneş, ay ve bazı yıldızların konumunu gösterdiği yönünde...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu konumlar, Nazca halkı tarımsal faaliyetlerinde bir tür gök takvimi olarak kullanıldığı iddiası ortaya atıldı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Daha sonra bu çizgilerin, başlangıçta Latin Amerika'da düzenlenen ilk olimpiyatların atletizm pistleri olduğu da iddia edildi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Astrologlar ise maymun, kuş ve fok gibi hayvan şekillerinin dev bir yıldız falı olduğunu söylediler.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Birçok bilim insanına göre Nazca bölgesinde yaşayan uygarlık yürüyüşü çok seviyordu ve bu çizgiler bir tesadüf sonucu ortaya çıktını da iddia ettiler.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ama arkeologların yaptığı kazılar ve araştırmaların sonucunda bu görüşlerin çoğu çürütüldü.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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En son Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı makaleye göre, bu çizgiler, yağmur dansı sırasında tanrıları memnun etmek için çizilen egzotik kuş tasvirlerinden ibaret.

Seyahat HaberiSeyahat HaberiPeruPeruNazca Çizgiler sırrıSeyahatdunyagezi
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy

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