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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriFilmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı
Seyahat Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı
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Seyahat
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
11.02.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı

Jean Reno ve Michael Youn’un oyunculuklarıyla herkesi kendine hayran bırakan Daniel Cohen imzalı ‘Şeflerin Savaşı’nı bilmeyeniniz yoktur. Peki, Woody Allen’ın, Hemingway’den Picasso’ya kadar unutulmazları bize anlattığı ‘Paris’te Gece Yarısı’ filmini... Ya da Nicole Kidman ve Ewan McGregor’un oyunculuklarıyla Paris’in bohem yanlarını fark etmemizi sağlayan ‘Moulin Rouge’unu... İşte benim Paris yolculuğum da bu başucu filmleriyle başladı.

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Paris tamamen simetri üzerine kurulmuş bir şehir. Dönemin valisinin hastalıklı yapısından dolayı tüm sokaklar, binalar ve meydanlar tamamen birbirine simetrik bir şekilde inşa edilmiş. Bu kurallar o kadar güçlü ki o gün bugündür binalarda asla değişiklik yapılamıyor.
Avenue des Champs-Élysées bizlerin bildiği ismiyle Şanzelize Caddesi, Paris’in en önemli uğrak noktalarından. Bir ucunda Concorde Meydanı ve Dikilitaş, diğer ucunda Meçhul Asker Anıtı’na sahip Zafer Takı’nın yer aldığı Şanzelize hem alışveriş yapabileceğiniz hem de şık kafelerinde vakit geçirebileceğiniz bölgelerin başında geliyor.

Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı

Ve tabii ki Paris’in ikonu haline gelen Eyfel Kulesi. Paris’in asıl yerlileri bu kuleyi hiçbir zaman benimsememişler. Hatta ünlü yazar Guy de Maupassant öğle yemeklerini kuledeki restoranda yermiş. Sebebini ise “Burası Paris’te kulenin görünmediği tek yer” olarak açıklarmış. Şehrin en önemli ressamları bile tuvallerini kuleyi arkalarına alarak yaparlarmış. Benim gibi panoramik bir Paris görüntüsü istiyorsanız biraz sıra bekledikten sonra bu devasa kulede ziyaretçiler arasındaki yerinizi alın.

Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı

Paris’in ilham kaynaklarının başında ise ‘Montmartre Tepesi’ geliyor. Paris’in en ünlü ressamları buradan çıkmış. Hikâyesi de bir o kadar ilginç. Bu tepede yaşayan sanatçılar sadece karın tokluğu için restoranlara resim yaparlarmış. Günün birinde bu restoranlardaki resimlerin fark edilmesiyle birlikte ressamlar da büyük bir üne kavuşmuş. Tepenin büyüsüne inanan ve keşfedilmeyi bekleyen birbirinden yetenekli ressamlar bu efsaneyi hâlâ turistlere resimler çizerek devam ettiriyor. Bu tepenin en önemli figürü ise Sacre Coeur Kilisesi. Buraya uzun merdivenlerle ya da teleferikle çıkmak mümkün... Kırmızı değirmeniyle tanınan ‘Moulin Rouge’ da bu bölgede yer alıyor.

Paris için 5 farklı öneri
Paris için 5 farklı öneri



Hazır Paris’e gelmişken Seine Nehri’nde bir tekne turu yapmadan olmaz. Paris’in en önemli simgelerini görebileceğiniz bu turun en çekici yanı ise Pont Alexandre III Köprüsü. Bu köprü adını Rus Çarı III. Alexandre’dan almış. Bir sanat eserinden farksız olan bu köprünün her iki girişinde altın sarısı heykeller bulunuyor.

Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı


Paris’te çok gezdim çok yoruldum, artık biraz huzur diyorsanız soluğu mutlaka ‘Luxemburg Bahçeleri’nde almalısınız. Birbirinden güzel bahçelere sahip bu alandaki ağaçlar da tıpkı Paris gibi ‘simetrik’. Sadece bir sandalyeye oturup tarihi binaları, sanat eserlerini ve yeşili gün boyu izleyebilirsiniz.

GİDİLESİ YERLERİ
Louvre Müzesi, Orsay Müzesi, Notre Dame Katedrali, Sacre Coeur Kilisesi, Moulin Rouge, Lido Show, St. Germen Caddesi, St. Michel Caddesi.

PARİS’TE KONAKLAMA
Regina Hotel, Melia Hotel.

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