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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, sezonu ‘Deniz Efsaneleri’ temasıyla açtı. Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın, yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200'e yakın eserin sergilendiği festivalin bu yılki teması, ‘Deniz Efsaneleri’ olarak belirlendi.

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Festivalin geceleri de görülebilmesi için özel ışıklandırma ve müzik sistemi kullanıldı. Festival alanında, aralarında İskoç efsanesi Finfolk, Kore'den Geobukseon, Kuzey Avrupa'dan Kraken'in yanı sıra Leviathan, Aquaman, denizkızı, sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa, Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterler yer alıyor.

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

Kum heykeller arasında önceki yıllarda büyük ilgi gören dünyanın yedi harikasının işlendiği, Keops Piramiti, Taç Mahal, Halikarnas Mozalesi gibi heykeller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

200'e yakın eser ziyaretçilerle buluşacak

Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri festivalin temasını, ‘Deniz Efsaneleri’ olarak belirlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

"15 kum heykeltıraşın, 10 bin ton kumla üç hafta süren performansları sonucu ortaya koydukları 200'e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Özellikle gün batımının ardından aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, deniz efsanelerinin çarpıcı örneklerini görme imkânına sahip olacaklar."

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

Dünyanın ilk ve tek 12 ay ziyarete açık kum heykel sergisi olduğunu belirten Karaca, sergi alanın 09.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini ifade etti.

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

Karaca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk etkinlik alanında ziyaretçilerin çocuklarının kinetik kum kullanarak kum heykel yapma imkânına sahip olduklarını anlattı.

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

Kum heykellere ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini dile getiren Karaca, "Kum heykel festivali artık Antalya'nın vazgeçilmez etkinlikleri arasına girdi. Bu yıl 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık." dedi.

Film karakterleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde

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