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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Faroe Adaları nerede? İşte, Faroe Adaları hakkında merak edilenler
Seyahat
20.07.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Faroe Adaları nerede? İşte, Faroe Adaları hakkında merak edilenler

Soğuk iklimi ve kapalı havasıyla bilinen Faroe Adaları'nın nerede olduğu, basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. 50 bin civarı nüfusu olan bu küçük ada ülkesi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 'Faroe Adaları nerede?' sorusuna yanıt arıyor...

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İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan Faroe Adaları, tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı. Günümüzde ise Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak yönetilmeye devam ediyor. İşte, Faroe Adaları hakkında bilmeniz gerekenler...

2012 sayımlarına göre 49.506 kişinin yaşadığı Faroe Adaları, İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan, içişlerinde bağımsız olmasına rağmen, dışişlerinde Danimarka'ya bağlı bir devlettir. Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetime sahip olan Faroe Adaları, koyun yetiştiriciliğiyle ünlüdür ve adanın ismi de bu kökenden gelir.

Faroe Adaları nerede İşte, Faroe Adaları hakkında merak edilenler

Başkenti Tórshavn olan ülkenin, resmi dili Danca ve Faroecedir. Adaların resmi para birimi ise Faroe Kronudur. Avrupa'dan 655 kilometre açıkta yer alan adalar 1399 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Faroe Adaları bağlı bulunduğu Danimarka'ya 1.600 kilometrelik bir uzaklığa sahip olup, adalara en yakın yerleşim yeri Kuzey İskoçya'dır.

Danimarka'ya bağlı olmasına karşın Avrupa Birliği içerisinde olmayan ülkeye, ilk yerleşimler yaklaşık iki bin yıl öncesine dayanmaktadır. 484-578 yıllarında yaşayan İrlandalı bir manastır aziz olan Brendan'ın yaptığı bir sefer keşfi, Faroe Adaları'nı andıran insulae (adalar) tanımını içermektedir. Sal kullanarak Faroe Adaları'na gelen Aziz Brendan, bölge hakkında yazılar yazmıştır.

Faroe Adaları nerede İşte, Faroe Adaları hakkında merak edilenler

Yüz yıllar boyunca Norveçlilerin kontrolünde olan Faroe Adaları, 19.yy'dan beri Danimarka'nın hakimiyetindedir ve 1948 yılında özerklik statüsü kazanmıştır. Kendisine ait polis teşkilatı, bakanlıkları ve para birimi vardır. Bunların yanında Milli Takım düzeyinde UEFA'da da temsil edilmektedir. Ülkenin başkenti Torshavn, aynı zamanda en büyük yerleşim yeri unvanına da sahiptir. 25 bin kişinin yaşadığı Torshavn'da ülkenin ulaşımını sağlayan Vagar Havaalanı da bulunmaktadır.

Soğuk bir iklime sahip olan Faroe Adaları, Kuzey Kutup Dairesi'nin altında yer almaktadır. Kışın büyük bir bölümünü eksi sıcaklık derecelerinde ve oldukça fırtınalı geçiren bu küçük ada ülkesinde, temel besin kaynağı balık ve diğer deniz ürünleridir.

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