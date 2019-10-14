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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Mavi ve yeşilin her rengini bünyesinde barındıran Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, sonbaharın tabiatta oluşturduğu renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

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Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini en kuzey uçta, mavi ile yeşilin birleştiği Sinop’un doğasını görmeye davet etti.

 

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Başyiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop ilimiz, doğal güzellikleriyle hakikaten önemli, özellikle tabiat parkları açısından çok önemli bir il. 5 tane tabiat parkını barındırıyor. Bu tabiat parklarımız biyoçeşitlilik ve yaban hayatı açısından çok zengin. Dolayısıyla her mevsim gelecek ziyaretçilerimizin görebileceği çok şey var Sinop’ta.

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Sonbahar aylarına geldik ve bu mevsimde renklerin her tonunu görme şansına sahibiz. Bu özelliğiyle Sinop Türkiye’de tabiat parkları açısından çok önemli bir yerde” dedi.

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

“Tabiat parklarında adeta renk cümbüşü”

Başyiğit konuşmasının devamında, “Erfelek Tatlıca Şelaleleri, ziyaretçi sayısı açısından çok talep gören bir yer. Hamsilos Tabiat Parkımız ve Akgöl Tabiat Parkımız biyoçeşitlilik ve özellikle orman ve göl ekosistemiyle önemli alanlarımız.

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Burada ormanın barındırdığı çok sayıda ağaç türü var. Dolayısıyla özellikle sonbahar aylarında bu ağaçların yapraklarını solmasıyla, renk değiştirmesiyle adeta bir renk cümbüşü oluyor ve hakikaten çok güzel görüntüler oluşturuyor ziyaretçilerimize” diye konuştu.

Eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Bütün doğaseverleri bu sonbahar aylarında Sinop’ta bulunan Tabiat Parklarına davet eden Başyiğit, ziyaretçilerin doyumsuz manzaralarla karşılaşacaklarını ve bütün doğaseverleri bu aylarda Sinop’u görmeye davet etti.

 

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