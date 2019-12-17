PalandÃ¶ken'de kar Ã¼stÃ¼nde bisiklet keyfi

Erzurum'daki PalandÃ¶ken DaÄŸÄ±'na bisikletleriyle Ã§Ä±kan DADAK DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yeleri, kayakÃ§Ä±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 7 kilometrelik pistten pedal Ã§evirerek indi. PalandÃ¶ken'de yapÄ±lan faaliyetleri her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§eÅŸitlendirdiklerini sÃ¶yleyen DADAK DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Tekin, Karda bisiklet sÃ¼rmenin keyfini herkes yaÅŸamalÄ± dedi.

Merkez Yakutiye ilÃ§esindeki kulÃ¼p binasÄ±ndan saat 09.30'da toplanarak PalandÃ¶ken Kayak Merkezi'ne Ã§Ä±kan sporcular, 2 bin 200 metredeki gondol istasyonun yanÄ±ndaki teleferiÄŸe bisikletleriyle bindi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yÃ¼kseklikteki PalandÃ¶ken'in 2 bin 600 metresine kadar Ã§Ä±kan 8 bisikletli genÃ§, vadi iÃ§erisinde 7 kilometre uzunluÄŸundaki A-1 kayak pistinden pedal Ã§evirerek iniÅŸe geÃ§ti. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ PalandÃ¶ken'de yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sÃ¼ren iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir adrenalin yÃ¼kleyen genÃ§ler, Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar atarak turu tamamladÄ±.

PalandÃ¶ken'de yapÄ±lan faaliyetleri her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§eÅŸitlendirdiklerini sÃ¶yleyen DADAK DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Tekin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde PalandÃ¶ken'de Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'yle aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z buz tÄ±rmanÄ±ÅŸ parkÄ±ndan sonra ÅŸimdi de yeni bir etkinlik olarak karda bisikleti baÅŸlatÄ±yoruz. Erzurum ÅŸehir merkezinden bisikletlerimize binip 5 kilometre uzaklÄ±ktaki PalandÃ¶ken'e kadar pedal Ã§evirdik. Burada teleferiÄŸe bisikletlerimizle binip 2 bin 600 rakÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±k. Burada son hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p kayak yaparak gibi aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru iniÅŸe geÃ§tik. MuhteÅŸem bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaÅŸamasÄ±nÄ± istiyoruz.

Kar kalitesinin Ã§ok iyi ve bisikletlerin tekerlerinin de kalÄ±n olmasÄ±ndan dolayÄ± hiÃ§ zorlanmadan aÅŸaÄŸÄ± iniyoruz. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde ise zemin karla kaplÄ± olduÄŸu iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey olmuyor. 10-12 Ocak tarihleri arasÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z buz festivalinde karda bisiklet etkinliÄŸi de olacak. Bu iniÅŸimiz aslÄ±nda bunun bir provasÄ± gibi. Gerekli gÃ¼venli ekipmanlarÄ± olan herkes bu etkinliÄŸimize eÅŸlik edebilir. Normal bir sÃ¼rÃ¼ÅŸten Ã§ok bir farkÄ± yok. Sadece dik eÄŸimlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde normal mavi pist diye adlandÄ±rÄ±lan yerden bisiklet kullanmayÄ± bilen herkes inebilir. Hedefimiz PalandÃ¶ken'de yÃ¼zlerce kiÅŸi ile birlikte bisikletle iniÅŸ yapmak.

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