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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erciyes bir ayda 400 bin kişiyi ağırladı
Seyahat
DHA
15.01.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Erciyes bir ayda 400 bin kişiyi ağırladı

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nı 30 günde 400 bin kişi ziyaret etti.

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Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’te, kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.

Erciyes bir ayda 400 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kayak sezonunu geç açmalarına karşın kar yağışı olarak bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.  Kayak merkezinde bütün pistlerin açık olduğunu belirten Cıngı, “Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz pistlerimizde. Sezon başından itibaren toplam ziyaretçi sayımız 400 bini buldu. Bizim hedefimiz bu sezon 2 milyon kişi sayısına ulaşmak. İlk ay için hedefimizi tutturduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kadar kişiyi burada ağırlamak kolay değil, Erciyes Dağında altyapımız çok sağlam. Bu imkanları sağlarken uygun fiyatlar sunuyoruz.” dedi.

Erciyes bir ayda 400 bin kişiyi ağırladı

Fotoğraflar: DepoPhotos

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