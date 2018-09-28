Efsaneler ÅŸehri Tarsus, Antik Kent Elaiussa Sebaste

Adana'dan Mersin'e gizemli tarihi yaÅŸamak onu tekrar yaÅŸatmak ve tarihi kentlerin sÄ±rlarÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k. Yolda gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gÃ¶rmek iÃ§in otobanÄ± kullanmadÄ±k. Yol boyunca yaylalarÄ± keÃ§ileri gÃ¶rmek o kadar dinlendiriciydi ki insanÄ±n derdi tasasÄ± kalmÄ±yor adeta iÃ§ine bayram sevinci doluyor! Tarsus'ta, belediyenin sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nda tarih yazanÂ NusratÂ MayÄ±n gemisine rastladÄ±k. Tarsus Belediyesi sahip Ã§Ä±kÄ±p denizden Ã§Ä±karÄ±lan gemiyi Ã¼Ã§ parÃ§aya ayÄ±rÄ±p 27 km mesafe dÃ¶rt buÃ§uk saat tÄ±r yolculuÄŸuyla orijinaline en yakÄ±n hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼p Adana-Tarsus yolu Ã¼zerinde, Tarsus Ã‡anakkale ParkÄ±ndaÂ yerini almÄ±ÅŸ. Selam durduk ve ÅŸehitlerimizi bir kez daha saygÄ±yla andÄ±k. Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z BurhanettinÂ Kocamazâ€™aÂ ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±Â sunuyorum. Tarsus'ta gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer tarihi Roma HamamÄ±'nÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n. Hamam bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tahrip olduÄŸu iÃ§in gerÃ§ek iÅŸlevini yansÄ±tmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de.Â Mermer ve mozaikler tamamen sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã¼zÃ¼lerek, yetkilileri gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. BuradanÂ KleopatrakapÄ±sÄ±na doÄŸru gidiyoruz. Evliya Ã‡elebimiz burayÄ± kaleme almÄ±ÅŸ ve â€˜Ä°skele KapÄ±sÄ±â€™ adÄ±nÄ± vermiÅŸ:Â MÄ±sÄ±r'Ä±n kraliÃ§esiÂ Kleopatra, sevgilisi RomalÄ± GeneralÂ AntoniusÂ ile o zamanÄ±n limanÄ± olan GÃ¶zlÃ¼Â Kule'deÂ bÃ¼yÃ¼k bir kutlama ile karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸlar ve Deniz kapÄ±sÄ±ndan buyur edilmiÅŸler. Bu nedenle Deniz KapÄ±sÄ±, daha akÄ±lda kalacak ÅŸekildeÂ KleopatraÂ KapÄ±sÄ± adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ. Åžehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±yla da buraya ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ± saÄŸlayabilirsiniz. AyrÄ±caÂ Eshab-Ä±Â Kehf, yedi uyurlar maÄŸarasÄ±nÄ± ziyaret edebilirsiniz. MaÄŸaranÄ±n ayrÄ±ca astÄ±mlÄ± hastalara da ÅŸifa olduÄŸu sÃ¶yleniyor.Â Tarsus'un kuzey batÄ±sÄ±nda bulunan ihtiÅŸamlÄ± TaÅŸ kuyu maÄŸaralarÄ± da gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer... Tarsus denince AzizÂ Paulus'uÂ ya da YahudiÂ adÄ±ylaÂ Saul'uÂ veÂ DanyalÂ Peygamber'i anmadan geÃ§emeyeceÄŸim.Â

M.S Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda Tarsus'ta doÄŸanÂ SaulÂ 33 yÄ±l sonra hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir zamanda Ä°sa ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±r ve Yahudilikten, HristiyanlÄ±k dinine geÃ§er.Â HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n temel inanÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenir ve dini iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atar. HristiyanlÄ±k iÃ§in Ã¶nemli bir azizdir. AyrÄ±ca evinin yeri olarak kabul edilen Tarsus'ta bulunan bir evin avlusundaki kuyu da St. Paul Kuyusu olarak anÄ±lÄ±r. Suyunun ÅŸifalÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Adana'da Bebekli Kilise ise ayrÄ±ca St. Paul kilisesi olarak da anÄ±lÄ±r.Â

Mucizeler ÅŸehri Tarsus'ta ne kadar Ã§ok efsane ne kadar Ã§ok mucizeler yaÅŸanmÄ±ÅŸ! Ä°ÅŸte bu efsanelerden diÄŸeri de ikinci Babil zamanÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸÂ DanyalÂ Peygamber efsanesi.Â Ä°kinci Babil KralÄ±, rÃ¼yasÄ±ndaÄ°srailoÄŸullarÄ±ndanÂ gelecek bir erkek Ã§ocuÄŸun tahtÄ±nÄ± sarsacaÄŸÄ± haberini alÄ±r ve tÃ¼m doÄŸan erkek Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini emreder.Â DanyalÂ Peygamber doÄŸunca Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmemesi iÃ§in maÄŸaraya bÄ±rakÄ±lÄ±r ve maÄŸarada bir erkek, bir de diÅŸi aslan himayesi altÄ±nda bÃ¼yÃ¼r, delikanlÄ± Ã§aÄŸÄ±nda kavmine geri gelir. KÄ±tlÄ±k zamanÄ±nda Tarsus'a Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ,Â Tarsus"taÂ bereket olmuÅŸ ve Tarsus kendisini sahiplenmiÅŸ.Â Danyal Peygamber'in makamÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde ÅŸu an makam-Ä± ÅŸerif camii bulunuyor. Berdan Nehrinin suyundan beslenmiÅŸ mezarÄ± oldukÃ§a korunaklÄ± bir yerde muhafaza ediliyor.Â

Berdan nehrinde tarihte BÃ¼yÃ¼k Ä°skender'in serinlemek iÃ§in girdiÄŸi ancak zatÃ¼rreye yakalanÄ±p kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylentisinden de bahsederek Tarsus'u geÃ§elim.





Kadim Åžehir Tarsus'u terk etmek iÃ§imden gelmiyor ama ne yapalÄ±m, bize tecrÃ¼be lazÄ±m bize Ã¶ÄŸrenmek yol almak ve baÅŸkaÂ baÅŸkaÂ efsaneler lazÄ±m... Yolumuza devam ediyoruz ve Mersin'e varÄ±yoruz.

Mersin,Â palmiyeleri ve deniz kenarÄ±nda olmasÄ± sebebiyle bana biraz Ä°zmir, biraz Antalya'yÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Mersin Marina'da gÃ¼zel bir yorgunluk kahvesi iÃ§tik. Deniz havasÄ±nÄ± ciÄŸerlerimize Ã§ektik. Sosyal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m bu gezide tahrip edilen, onarÄ±m ve ilgi bekleyen tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ± kaleme aldÄ±m. SÄ±ra Mersin'in Erdemli ilÃ§esine baÄŸlÄ± AyaÅŸ Mahallesi'nde bulunan â€˜ElaiussaÂ SebasteÂ Antik Kentiâ€™ne geldik. Buraya kazÄ±da bulunan gizemli TapÄ±naÄŸÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek Ã¼zere geldik. Åžu an 23. dÃ¶nem kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n beÅŸ ayrÄ± noktada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. KazÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Ä°talya'da Roma'da bulunan LaSapienzaÂ Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr.Â AnnalisaÂ PolosaÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor olduÄŸu bilgisini edindim.Â Antik kentin Ã¼zerinde, yerleÅŸim yerleri var. Maalesef tarih ve kÃ¼ltÃ¼re saygÄ±mÄ±z yok denecek kadar az.Â





Bu yÄ±l yapÄ±lan kazÄ±larda tapÄ±nak Ã§evresindeÂ TemenosÂ duvarÄ± kazÄ±lmÄ±ÅŸ, duvardaki baklava dilimi ÅŸeklindeki Ã¶rgÃ¼lerinÂ Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, ancak kime ya da kimlere ait olduÄŸu hakkÄ±ndaki bilgiye â€˜kazÄ±lar sonucuâ€™ alÄ±nan bilgilerle ulaÅŸÄ±lacak. TapÄ±nakÂ M.S.birinciÂ yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve M.S. altÄ±ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda kiliseye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. TapÄ±naÄŸÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine ramak kaldÄ± sizlerle ilerleyen zamanlarda bunu paylaÅŸacaÄŸÄ±m.

Onca efsaneyi dinleyip onca tarihi yeri gezdikten sonra acÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± karnÄ±mÄ±z zil Ã§alÄ±nca anladÄ±k. ÅžÃ¶yle serinlesek ne dersiniz? Haydi, o zaman yolumuzun Ã¼stÃ¼nde yer alan ÅŸirin sahil kasabasÄ±Â NarlÄ±kuyu'yaLagos balÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸe gidelim. ArkasÄ±ndan daÂ NarlÄ±kuyuâ€™nunÂ meÅŸhur lokmacÄ±sÄ±na uÄŸrayÄ±p ince kabukluÂ Ã§Ä±tÄ±rÂ lokmalarÄ±ndan yiyelim.Â NarlÄ±kuyu'nunÂ serin denizinde yÃ¼zelim.

Adana'ya Yol dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde de baÅŸka bir efsaneyi, KÄ±zkalesiâ€™ni resimleyelim.

Adana'ya dÃ¶nerken, yaylalardan geÃ§erek KaraisalÄ± kÃ¶yÃ¼nÃ¼n tepesindeki Varda KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve o eÅŸsiz doÄŸa manzarasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin ve resmini Ã§ekin. AyrÄ±lmak istemeyeceksiniz bunu garanti ederim. AÅŸaÄŸÄ± inerken â€˜yer kÃ¶prÃ¼â€™ de Ã§ayÄ±nÄ±zÄ± yudumlayÄ±n, ÅŸelalenin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyin ve bir kez daha yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, bu gÃ¼zel havayÄ± soluduÄŸunuza ÅŸÃ¼kredin... Efsanelerle yaÅŸayalÄ±m, efsaneleri yaÅŸatalÄ±m tarihimize kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze sahip Ã§Ä±kalÄ±m...

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