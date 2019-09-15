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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden
Seyahat
Nalan Miri Sözer
15.09.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden

Çeşme Festivali 25 yıl sonra geri dönüyor. 1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin en ünlü ve prestijli müzik festivalleri arasında yer alan bu nostaljik etkinlik, 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. “Ege’nin İki Yakası” teması ile düzenlenecek 5 günlük Çeşme Festivali, Yunanistan ve Türkiye’den birçok yıldızı konuk edecek.

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akalım kimler hatırlıyor... Yıl 1982, henüz Çeşme’nin sadece İzmirliler tarafından bilindiği, Alaçatı’nın adının sanının geçmediği yıllar. Ama o yıllarda öyle bir festival hayatımıza girdi ki, sadece Türkiye’yi sallamakla kalmadı, bizi tüm dünya tanıttı; resmen müzik ve eğlence dünyasında yıldız yaptı. Peki Çeşme o yıllarda kimleri mi ağırlamıştı? Şaka değil; Kylie Minogue, Patricia Kaas, Duran Duran, Lara Fabian, Vanilla Ice, Samantha Fox, Bonnie Tyler, Al Bano ve Romina Power’ı Çeşme’de canlı canlı dinlemiştik. Bu yetmedi, dünyanın 30’u aşkın farklı ülkesinden Çeşme Müzik Festivali canlı canlı yayımlanıp izlenmişti. Almanya, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg... Bir jenerasyon için La Toya Jackson, Modern Talking, Johnny Logan ile Çeşme sokaklarında fotoğraf çektirmek sıradan bir hal almıştı.

Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden


Türkiye adına yorumcu Neco’nun katılıp birinci olduğu ‘Çeşme Festivali’ne yabancı ülkeler büyük ilgi göstermiş; hem bizim Çeşme hem festival efsane olmuştu. ‘Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ adıyla yola çıkan efsanenin ismini 1984’te ANAP’tan belediye başkanı seçilen Nuri Ertan koymuş, “Çeşme’nin adını Türkiye’ye tanıtalım” fikriyle başlayan serüvenin sihirbazlığını ise Ahmet San yapmıştı. Ünlü organizatör ve ekibi, ülkelerin televizyon kanallarıyla bağlantıya geçip her ülkenin en sevilen, en başarılı müzik grubu ve solistlerinin Türkiye’ye gelmesini sağlayıp, ayrıca o ülkelerin televizyon kanallarından canlı yayımlanmasını da sağlamıştı. Ve bu, o dönem için gerçekten muhteşem bir değerdi. Esnaf, halk, oteller, restoranlar, minibüsler, taksiler, herkes elbirliği ile gelen yabancı misafirleri ağırlayıp yüzünün akıyla global bir festivalin altından kalkmayı başarmıştı. Hem de 12 yıl boyunca...

Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden



O yıllarda gönüllü rehberlik yapan öğrenciler arasında yer alan 14 yaşında bir öğrenci vardı ki; bugün Çeşme Belediye Başkanı olarak efsane festivali yeniden başlatan da o. Ekrem Oran... O yıllarda Ahmet San’ın gencecik festival gönüllüsü, Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçıların gönüllü Fransızca rehberi olmuş. Yedi yıl sonra ie Çeşme Festivali’nin genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiş...

Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden


Ve bugün de yine eskiden olduğu gibi halk, esnaf, oteller, profesyoneller, gönüllüler yine, yeni, yeniden kollarını sıvamış durumda.
Çeşme Festivali, ‘Müzik ve Kültür Durakları’ ile yeniden hayata geçiyor... Festival 18 Eylül’de başlayacak, 22 Eylül’de sona erecek. Yine kimler yok ki bu festivalde... Yunan folk şarkıcısı Eleftheria Arvanitaki, oyuncu Solon Lekkas, uluslararası üne sahip restoran sahibi, aşçı Maria Ekmekçioğlu, yemek yazarı Georgia Kofinas... Ayrıca Sunay Akın ile Ege öyküleri, Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet dinletisi, Çeşme ve Sakız Adası’ndan halk dansları gösterileri, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Zorba’ gösterisi, Yeni Türkü konseri ve daha birçok kültür sanat etkinliği festivalde izleyiciyle buluşacak... Etkinliklerin tamamı ücretsiz, Sakız-Çeşme feribotları, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Çeşme Esnaf Odası’na (ÇESO) bağlı tüm otellerde konaklama yüzde 50 indirimli olacak.

Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden


Elinde Lara Fabian’ın adresini verdiği kâğıdı ve Georges Moustaki’nin kendisine yazdığı mektubu göstererek, 25 yıl sonra çocukluk rüyasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekrem Oran heyecanını şu sözlerle dile getiriyor: “Sessiz sedasız hazırlıklarımı bitirdim... Çeşmeliler festivallerini çok özlemişti. Yavaş yavaş eski tadına ulaşacak. İlk kez, Ege teması ile başlıyoruz... Ege’nin müziği, yemekleri, kültürü, insanı, dansı, belki de ilk kez bu festival ile bir arada canlanacak.”

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