Efsane ‘Çeşme Festivali’ yeniden

akalım kimler hatırlıyor... Yıl 1982, henüz Çeşme’nin sadece İzmirliler tarafından bilindiği, Alaçatı’nın adının sanının geçmediği yıllar. Ama o yıllarda öyle bir festival hayatımıza girdi ki, sadece Türkiye’yi sallamakla kalmadı, bizi tüm dünya tanıttı; resmen müzik ve eğlence dünyasında yıldız yaptı. Peki Çeşme o yıllarda kimleri mi ağırlamıştı? Şaka değil; Kylie Minogue, Patricia Kaas, Duran Duran, Lara Fabian, Vanilla Ice, Samantha Fox, Bonnie Tyler, Al Bano ve Romina Power’ı Çeşme’de canlı canlı dinlemiştik. Bu yetmedi, dünyanın 30’u aşkın farklı ülkesinden Çeşme Müzik Festivali canlı canlı yayımlanıp izlenmişti. Almanya, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg... Bir jenerasyon için La Toya Jackson, Modern Talking, Johnny Logan ile Çeşme sokaklarında fotoğraf çektirmek sıradan bir hal almıştı.







Türkiye adına yorumcu Neco’nun katılıp birinci olduğu ‘Çeşme Festivali’ne yabancı ülkeler büyük ilgi göstermiş; hem bizim Çeşme hem festival efsane olmuştu. ‘Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ adıyla yola çıkan efsanenin ismini 1984’te ANAP’tan belediye başkanı seçilen Nuri Ertan koymuş, “Çeşme’nin adını Türkiye’ye tanıtalım” fikriyle başlayan serüvenin sihirbazlığını ise Ahmet San yapmıştı. Ünlü organizatör ve ekibi, ülkelerin televizyon kanallarıyla bağlantıya geçip her ülkenin en sevilen, en başarılı müzik grubu ve solistlerinin Türkiye’ye gelmesini sağlayıp, ayrıca o ülkelerin televizyon kanallarından canlı yayımlanmasını da sağlamıştı. Ve bu, o dönem için gerçekten muhteşem bir değerdi. Esnaf, halk, oteller, restoranlar, minibüsler, taksiler, herkes elbirliği ile gelen yabancı misafirleri ağırlayıp yüzünün akıyla global bir festivalin altından kalkmayı başarmıştı. Hem de 12 yıl boyunca...









O yıllarda gönüllü rehberlik yapan öğrenciler arasında yer alan 14 yaşında bir öğrenci vardı ki; bugün Çeşme Belediye Başkanı olarak efsane festivali yeniden başlatan da o. Ekrem Oran... O yıllarda Ahmet San’ın gencecik festival gönüllüsü, Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçıların gönüllü Fransızca rehberi olmuş. Yedi yıl sonra ie Çeşme Festivali’nin genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiş...







Ve bugün de yine eskiden olduğu gibi halk, esnaf, oteller, profesyoneller, gönüllüler yine, yeni, yeniden kollarını sıvamış durumda.

Çeşme Festivali, ‘Müzik ve Kültür Durakları’ ile yeniden hayata geçiyor... Festival 18 Eylül’de başlayacak, 22 Eylül’de sona erecek. Yine kimler yok ki bu festivalde... Yunan folk şarkıcısı Eleftheria Arvanitaki, oyuncu Solon Lekkas, uluslararası üne sahip restoran sahibi, aşçı Maria Ekmekçioğlu, yemek yazarı Georgia Kofinas... Ayrıca Sunay Akın ile Ege öyküleri, Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet dinletisi, Çeşme ve Sakız Adası’ndan halk dansları gösterileri, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Zorba’ gösterisi, Yeni Türkü konseri ve daha birçok kültür sanat etkinliği festivalde izleyiciyle buluşacak... Etkinliklerin tamamı ücretsiz, Sakız-Çeşme feribotları, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Çeşme Esnaf Odası’na (ÇESO) bağlı tüm otellerde konaklama yüzde 50 indirimli olacak.







Elinde Lara Fabian’ın adresini verdiği kâğıdı ve Georges Moustaki’nin kendisine yazdığı mektubu göstererek, 25 yıl sonra çocukluk rüyasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekrem Oran heyecanını şu sözlerle dile getiriyor: “Sessiz sedasız hazırlıklarımı bitirdim... Çeşmeliler festivallerini çok özlemişti. Yavaş yavaş eski tadına ulaşacak. İlk kez, Ege teması ile başlıyoruz... Ege’nin müziği, yemekleri, kültürü, insanı, dansı, belki de ilk kez bu festival ile bir arada canlanacak.”