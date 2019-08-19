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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efes Antik Kenti'ne turist akını
Seyahat
DHA
19.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Efes Antik Kenti'ne turist akını

Klasik Yunan döneminde İyonya'nın on iki şehrinden biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 40 derece sıcaklığa aldırmayan turistler, tarihi Millattan Önce (MÖ) 9 binli yıllara kadar uzanan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne bulunan antik kentteki görkemli mimari yapıları görmek için saatlerce dolaşıyor.

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Helenistik ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgelerini barındıran Efes Antik Kenti'nde, farklı dönemlere ait en önemli mimari ve kent planlama örnekleri bulunuyor. Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen İslami yapılarla Efes, aynı zamanda dini tarih açısından önemli birikime sahip. Türkiye'nin en güzel antik şehirleri arasında yer alan Efes'te dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın bulunması, bölgenin cazibesini de arttırıyor.

Efes Antik Kentine turist akını

İçindeki birçok yapı gibi İmparator Cladius döneminde inşa edilen ve M.S. 117 yılında tamamlanan süslü, üç katlı sahne yapısı, 24 bin kapasiteli oturma basamaklarıyla antik dünyanın en büyük tiyatrosu da turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, Antik Tiyatro, Kral Yolu ve Efes'in hayranlık uyandıran arkeolojik yapıları, görenleri hayran bırakıyor. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve göz alıcı kalıntıları ile ilgi gören kent, şu sıralar en yoğun günlerini yaşıyor.

Efes Antik Kentine turist akını

Özellikle yabancı turistler, 40 derece sıcaklığa rağmen antik kenti karış karış dolaştı. Yerli ve yabancı turistler, şemsiye, mini vantilatör ve şapka ile güneşten korunmaya çalıştı. Rusya'dan Efes'i görmek için gelen Rina Lisnic, "Alexandre ve ben Rusya'dan geliyoruz. Bu benim Efes'e ikinci gelişim. Burası çok ilginç bir yer, fakat gördüğüm kadarıyla geniş çaplı restorasyonlar yapılmış. Çünkü geçen sene geldiğimde amfi tiyatro çok daha antikti. En çok Celsus Kütüphanesi'ni seviyorum, çok farklı bir havası var. Buraya geldik, çünkü tarihimizi görmek çok ilgimi çekiyor" dedi.

Efes Antik Kentine turist akını

Tayvan'dan gelen Cindy Chin ise, Türkiye'ye ilk defa geldiğini, Efes'i sevdiğini, ancak havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Antik kentte en çok Celsus Kütüphanesi'ni sevdiğini söyleyen Cindy Chin, kütüphane için, "Tarihi dokunun bozulmadığı yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Efes Antik Kentine turist akını

Stefano Krauti de, "İtalya'nın Lucca şehrinden geliyoruz. 6-7 yıl önce İstanbul'a gelmiştim ama sadece İstanbul'u gezmiştim. Bu nedenle bu yaz Türkiye'ye tekrar gelmek istedik. Önce Kapadokya'ya sonra buraya geldik. Burası çok güzel bir arkeolojik bölge. Bir saat önce geldik hala geziyoruz, Celsus Kütüphanesi hoşumuza gitti, fakat amfi tiyatro daha etkileyici" diye konuştu.

Efes Antik Kentine turist akını

Benedetta Romani, "Efes Antik Kenti çok güzel, bölge çok iyi korunmuş. Celsus Kütüphanesi de harika bir yapı. Türkiye'deki arkeolojik bölgeleri görmek istediğimiz için buraya gelmeyi seçtik. En iyisinin burası olduğunu duymuştuk" dedi.

Efes Antik Kentine turist akını

Moskova'dan gelen Sveta Kalaturskaia de, "Biz Türkiye'ye ailemle geldik. Onlara Efes'i çok göstermek istedim. Çünkü burası çok eski ve çok güzel bir yer. Ben burayı çok beğendim. Daha önce de gelmiştim. Kütüphaneyi çok beğendim. Sütunlar harika. Sütunların üzerindeki yazılar Rusça gibi ama bu Yunanistan'dan bir dil. Biz biraz anlıyoruz. Bizim için çok enteresan çünkü harfler aynı" diye konuştu.

Efes Antik Kentine turist akını

İzmirli Nur Ecet de, Efes Antik Kenti'nin çok güzel olduğunu belirterek, vakit buldukça ailesiyle tarihi yerleri gezdiklerini söyledi. Efes Antik Kenti'ni günde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Efes Antik Kentine turist akını

 

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