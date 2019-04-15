Duyguların gölü Wolfgangsee
Avusturya'nın göller bölgesi olan Salzkammergut'ta yer alan Wolfgang Gölü, tertemiz suyu, harika doğası, yüzlerce otel ve restoranıyla ülkenin gözde turizm merkezlerinden birisi. Yüzey alanı 13 kilometrekare olan göl Wolfgangsee olarak da biliniyor. Ayrıca bölgenin en büyük ikinci gölü…
Salzkammergut Sıradağları’yla çevrili gölün çevresindeki yerleşim yerlerinden St. Wolfgang ve St. Gilgen, özellikle yaz aylarında oldukça popüler olan tatil beldeleri. Bu kasabaların yemyeşil doğası içinde yer alan karakteristik evler, renkli çatıları ve balkon ve pencerelerinden sarkan çiçekleriyle masalsı görünümlere sahip.
Bölge turizm ajansları burayı, 'Duyguların Gölü' sloganıyla öne çıkarıyor. Nedeniyse bu bölgenin, farklı ruh halindeki kişilerin burada verecekleri zihin molasında kendilerini iyi hissedecek bir şeyler bulabilecekleri iddiası. Sağlık ve kış turizminde de iddialı olan Wolfgang Gölü ve çevresi sadece ülke içinden değil, dünyanın farklı köşelerinden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Turistlerin yapmaktan en çok hoşlandığı etkinliklerse; yürüyüş, bisiklet, su sporları, kano, kayak ve dağ turizmi...
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